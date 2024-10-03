Almanya’dan bir barış çağrısı daha

Almanya, bir yandan ABD merkezli Batı ittifakının bir parçası olarak, hem Avrupa’nın doğusundaki, hem de Ortadoğu’daki savaşların aktif bir parçası olmaya doğru ilerlerken, diğer taraftan da ülkedeki barış güçlerinin direnişi sürüyor.

Bugün 3 Ekim. 1990 yılından bu yana Almanya’nın en önemli resmi ulusal bayramı: Almanya’nın Birliği Günü.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, doğuda Sovyetler Birliği’nin işgali altındaki bölgede kurulan sosyalist ADC’ın (Alman Demokratik Cumhuriyeti - DDR) yıkılıp, yine savaşın ardından ABD, İngiltere ve Fransa’nın işgali altındaki batıda kurulmuş olan FAC’yle (Federal Almanya Cumhuriyeti – BRD) birleşmesinin ya da FAC’ye bağlanmasının kutlandığı bayram.

Her yıl olduğu gibi ülkenin her yerinde kutlanacak. Bu yılki resmi kutlamaların merkezi ülkenin doğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin olacak.

Hem orada, hem de ülkenin birçok yerinde bayram kutlamaları devam ederken, barış güçleri de her geçen gün biraz daha yaklaşan “nükleer savaş” tehlikesine karşı başkent Berlin’de büyük bir merkezi yürüyüş ve miting gerçekleştirecekler.

ABD’NİN SADIK VASSALI

Aslında Almanya’daki barış hareketinde son bir yıl içinde oldukça büyük oranda güç, enerji ve heyecan kaybı gözleniyordu. Ancak Washington’da NATO’nun 75’inci yıldönümünün kutladığı zirvede ilan edilen “Almanya’ya önümüzdeki dönemde nükleer başlık taşıma kapasitesi olan, uzun menzilli füzelerin konuşlandırılacağı” kararının ardından barış hareketi yeniden bir toparlanma eğilimi gösteriyor. Sosyal demokrat Federal Başbakan Olaf Scholz’un daha önce ülke içinde hiç konuşulmayan, tartışılmayan bu kararı, kendi başkentinde değil de, ABD’nin başkentinde duyurmayı tercih etmesine tepkilerin de bundan bir rolü var. Alman sosyal demokrasisinin tarihinde ve ülke yönetiminde önemli görevler üstlenmiş çok sayıda politikacının yanı sıra, önde gelen bilim insanları da SPD’nin eski genel başkanlarından Oskar Lafontaine’in dediği gibi Almanya’yı “ABD’nin sadık bir vassalı” konumuna getiren bu tutumu tepkiyle karşıladılar. Benzer bir durum 40 yıl önce de yaşanmıştı, ancak o dönem söz konusu silahların birçok NATO ülkesine yerleştirilmesi tartışılıyordu. Şimdi ise sadece Almanya’ya konuşlandırılacaklar.

‘YENİ DÖNEME’ HAZIRLIK

Ana akım medya, merkez sağ ve sol partiler, liberaller ve özellikle de yeşiller el birliği yapmış halde tüm ülkeyi bütün bunların gerekliliği konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Manipüle edilmiş anketlerle, önceleri sosyal demokrat harekette hiçbir varlığı olmayan, ancak Ukrayna Savaşı ardından ilan edilen “yeni dönemin” en önemli aktörü olarak Savunma Bakanlığı’na atanan ve ilk iş olarak Almanya’yı yeniden “savaşabilir” hale getirmeyi önüne hedef olarak koyan Boris Pistorius’u “en sevilen politikacı” olarak gösteriyorlar. Rusya’nın önümüzdeki yedi-sekiz yıl içinde Almanya’ya saldıracağı iddiasıyla milyarlarca avroluk silahlanma harcamalarını, Ukrayna yardımlarını haklı göstermeye çalışan bu “Harbiye Nazırı”nın, federal başbakanlığı kendisini hükümete alan Olaf Scholz’dan daha iyi yapabileceğine dair bir “gülünç” propaganda da halen devam ediyor.

YIKIM HÂLÂ HAFIZALARDA

Ancak yüzyıl içinde neredeyse tüm dünyayı içine alan iki büyük savaşın merkezinde yer alan Almanya’da ağır yıkımlara neden olan bu felaketlerden çıkarılan derslerin etkisi halen devam ediyor.

Burada sözü bugün Berlin’de “Savaşa ve silahlanmaya hayır! Barışa ve uluslararası dayanışmaya evet!” sloganıyla toplanacak barış güçlerine bırakalım:

“Avrupa ve Ortadoğu’daki durum tehlikeli bir şekilde büyük bir savaşa doğru ilerliyor. Batı - federal hükümet de dahil - barış için çalışmak yerine (Ukrayna’ya) giderek daha fazla silah sağlıyor ve bunların Rusya topraklarına karşı kullanılmasına izin vererek gerilimi artmasına neden oluyor. Nükleer silahlar yeniden kullanılabilir hale getirildi. Alman hükümeti daha önce hiç olmadığı kadar silahlanma yolunda. Hepimiz savaşabilir halde olmalıymışız. ‘Yeniden’ zorunlu askerlik tehlikesi söz konusu. Öte yandan hastaneler ve bakım, emeklilik ve sosyal yardımlar, eğitim ve kreşler, demiryolu ve yerel ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi için para sıkıntısı yaşanıyor. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için dünya çapında ancak birlikte çözülebilecek küresel zorluklarla mücadele edilmiyor.

Barışı sağlamak için mücadele etmeliyiz. Ya şimdi ya da asla!

Barış ve güvenlik ancak birlikte olur. Saat neredeyse 12 oldu! Şimdi direniş ve protesto zamanı. Sokaklara dökülün, inisiyatifler oluşturun, kendinizi savunun, yaratıcı olun, artık var olmayan başlangıçlara karşı savaşın!

Herkes, ülke çapındaki barış gösterisi için herkesi Berlin’e gelsin!”