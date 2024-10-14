Alt lig manzaraları: Carlisle United

Carlisle… İngiltere’nin kuzeyinde, İskoçya sınırına komşu Cumbria bölgesinin 110 bin nüfuslu tarihi şehri. Eden, Caldew ve Petteril nehirlerinin birleştiği noktada yer alan şehir zaman içinde bölgenin kültür, ticaret ve sanayi merkezi olarak nam salmış, günümüzde Cumbria Üniversitesi’nin kampüslerine ev sahipliği yapıyor. O şehrin kökleri 1896’ya uzanan mavi beyazlı kulübü Carlisle United, namı diğer “The Cumbrians”... Köklü tarihlerinde sadece bir sezon, 1973-74’te Ada futbolunun en üst liginde boy göstermişler ama uzun sürmemiş saadetleri, 1976-77 sezonunun sonunda 3. Lig’e geri dönmüşler. 1999’da profesyonel liglerde geçen 71 seneden sonra amatör kümeye düşmelerine ramak kala sezonun son maçında 95. dakikada kalecileri Jimmy Glass’ın rakip ceza sahasında kornerden gelen topa attığı vole golüyle lige tutunmuşlar. O gol televizyon ekranlarında defalarca gösterilirken Ada futbolunun unutulmazları arasına girmiş. Takımın formasını giymiş efsaneler arasında 80’li yılların golcüsü Peter Beardsley de bulunuyor. 1979’da 17 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini Carlisle United ile imzalamış. O yılları şöyle anlatıyor unutulmaz golcü: “17 yaşımda bölgenin devi Newcastle’a imza atabilirdim ama Carlisle’in daha iyi tercih olacağına karar verdim. Sanırım o gece biraz alkollüydüm!”

Yeri gelmişken, 1992’de kulübü satın alan Michael Knightoon’u da atlamayalım. Biraz eksantrik kişilikmiş, Frankenstein’ın gerçek olduğuna inanırmış. 1992’de kulübün başına geçtiğinde “kurtarıcımız geldi” diye sevinmiş taraftarlar. 9 sene sonra ayrıldığında, gidişini kutlamak için parti düzenlemişler. Kulüp ürünlerini satan mağazada kulübün renklerine boyanmış tabut satma fikrinin ondan çıktığı yazılır. Onun döneminde kulüp hayli kârlı zamanlar geçirmiş, ancak bunu takımda parlayan, potansiyeli yüksek oyuncuları satarak başarmış. Sattığı topçular arasında Matt Jensen, Rory Delap gibi adını gelecek zamanlarda duyuracak nicesi var. Taraftarların gözünde bardağı taşıran son damla 3. Lig’e yükselmelerinden birkaç hafta sonra takımın hocası Mervyn Day’i kovup yerine kendisini getirmesi olmuş. Kulüp tarihinde yer etmişler arasında 1946’da 23 yaşında oyuncu-teknik direktör olarak sahaya çıkan Ivor Broadis’i unutmayalım. 1949’da 18 bin sterlin karşılığında kendini Sunderland’a transfer etmiş! Neticede futbolcunun transferine hoca karar verir, o da kendi transferine onay vermiş! 1950’lerde 14 kez İngiltere Milli Takımı’nın formasını giyen forvet 2018 FIFA Dünya Kupası zamanlarında İngiltere’nin yaşayan en yaşlı milli futbolcusuydu. 2019 Nisan’ında 96 yaşında aramızdan ayrıldığında bir şehir ağladı arkasından.

Milli maç arasında, kışın kapıda olduğunu hatırlatan gri bir Londra gününde küme düşme potasının bir puan üstünde, 22. sıradaki Carlisle, AFC Wimbledon deplasmanında. 2024-25 sezonunda 28 kişilik kadronun değeri 4.7 milyon Euro. Takıma ev sahipliği yapan Brunton Park 17.949 kapasiteli, 3. Lig’den düştükleri 2023-24 sezonunda evlerinde 8 bin taraftar ortalaması yakaladılar. Ev sahibi Wimbledon 3-5- 2 dizilişinde, kalede Goodman, savunmada Ogundere, Ball, Harbottle, orta sahada Neufville, Maycock, Smith, Hippolyte, Tilley, ileri uçta Bugiel, Stevens. Misafir Carlisle 3-4-3 dizilişinde, kalede Lewis, savunmada Lavelle, Barclay, Mellish, orta sahada Davies, Neal, Biggins, Harper, ileri uçta Vela, Wyke, Sadi. 4. dakikada soldan kullandığı kornerde rakibin uzun savunmasını geçemiyor Wimbledon, eksik maçlarını kazandıkları takdirde liderlik koltuğuna oturacaklar. 7’de öne geçiyorlar, sağdan kullanılan kornerde rakip savunmadan önce kafayı vuran Stevens. 10 maçta kalesinde 19 gol görmüş takımın duran toplarda zaafı aşikâr. 34’te Carlisle’da sarı kartı gören savunmada Barclay. 39’da fark ikiye çıkıyor, Wimbledon atağında Smith’in yerden vuruşunda Carlisle kalecisi Lewis’in uzanarak çıkardığı topu tamamlayan Stevens, maçta ikinci golünü kaydediyor. Devrenin bitimine yakın kalesinde 3. golü görüyor Carlisle, 45+2’de Wimbledon’un sağdan kullandığı kornerde yakın direkte topu kendi ağlarına gönderen Harper, ev sahibinin topa yüzde 37 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 9 kez yokladığı devre 3-0 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Carlisle savunmasında Davies’in yerini Robinson alırken oyun kurucuları Wyke yerini Armstrong’a bırakıyor. 50’de arka direkte demarke pozisyonda kafayla topu ağlara gönderen Stevens, skor 4-0’a geliyor. 60’de Carlisle’da sarı kartı gören orta sahada Mellish. Dört dakika sonra forvette Vela ve Sadi yerlerini Charters ve Guy’a bırakıyor. 72’de Wimbledon’da Kelly ve Pigott, Stevens ve Bugiel’in yerlerine sahada. 76’da savunmada Neufville yerini yaz transferinde adı bizim Gençlerbirliği ile anılan Hüseyin Biler’e bırakıyor. Başka gol olmayınca 8.431 taraftarın şahitliğinde üst sıraları zorlayan Wimbledon 4-0 kazanırken, Carlisle ligde son sıraya düşüyor. Duran toplarda zaafları aşikâr, alan savunmasını yapabilecek oyunculara sahipseniz o savunma modelini uygulayabilirsiniz, tıpkı oyunu geriden kurma becerisine sahip olabilme gibi. Ama her ikisinde de sorunlu kuzeyin takımı, oyun planında ısrar etmek anlamsız. Maçın adamı Wimbledon’da Matty Stevens.