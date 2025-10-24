Altay ile Karşıyaka arasında derbi rüzgârı

BirGün EGE

İzmir’in iki köklü kulübü Altay ve Karşıyaka, pazar günü uzun aradan sonra derbi maçta karşılaşacak. TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka ile alt sıralardan çıkmak isteyen siyah beyazlılar 7 sene sonra birbirlerine rakip olacak.

Rekabet tarihlerinde 100 yılı geride bırakan koca çınarlar, daha önce Süper Lig dahil hep üst liglerde karşılaştı. Tarihlerinde ilk kez 3’üncü Lig’de karşı karşıya gelecek iki köklü takım, son olarak 2017- 2018 sezonunda 2’nci Lig’de rakip oldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda pazar günü saat 19.00’da karşılaşacak iki takımdan Karşıyaka bu sezon 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda otururken, ilk galibiyetini geçen hafta alan, transfer yasağı yüzünden 4 yıldır büyük oranda altyapı patentli kadroyla mücadele eden Altay ise 5 puanla amatöre düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. İki takımın taraftarları derbi öncesi sosyal medyada dostluk mesajları verdi.