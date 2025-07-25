Altay taraftarlarından yönetime siyah çelenk!

TFF 3'üncü Lig'e büyük borç yüküyle düşen, FIFA'dan puan silme cezaları alma tehlikesi yaşayan, transfer yasaklısı Altay'da taraftarlar yeni yönetimin vaatleri yerine getirmediğini savunarak kulüp tesislerine üzerinde, 'İstifa da bir hizmettir' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen taraftarlar, “100 yıllık kulübü rezil ettiniz, yönetim istifa” sloganları attı. DHA'nın haberine göre genel kurul üyesi ve Altay taraftarı Cenker Ekemen'in okuduğu bildiride, “Biz zor durumda olan Altay'ın uzun süredir satılmaya çalışılan hayallerle yok edilmesinin önüne geçmeye geldik. Göreve gelmeden önce aylarca tutarsız açıklamalar yaptınız. Meydan boşken hayal sattınız. Her gün şikâyet ettiniz, bahane ürettiniz. Oyuncu kalmadı, kendiniz yerine oyuncuları suçladınız, personeli suçladınız. Şimdi de bizleri suçluyorsunuz” dedi.

Yönetimin ciddi bir icraatı olmadığını vurgulayan Ekemen, “Köfte, patates, klima, çarşaf, çanak ve tabakla övünüp koskoca 111 yıllık Altay'ı rezil ediyorsunuz. Kulübü de şirketi de lütfen aldığınız gibi bırakın ve genel kurul iradesini yok sayarak sakın ola şirketi üzerinize geçirmeye çalışmayın. Altay'a daha fazla ihanet etmeyin, tek bir hizmetiniz olsun istifa edin” mesajını verdi.