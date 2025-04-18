Altay ve Göztepe galibiyet arıyor

BirGün EGE

Altay bu sezon adeta hayatta kalma savaşı veriyor. Maddi sıkıntılar, idari belirsizlik, dar kadro, transfer yasağı ve küme düşme baskısıyla sezonun son 2 maçına girildi. 2. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, 24. haftanın ertelenen maçında sahasında İskenderunspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla İzmir ekibi, ligde kalma adına şansını son haftalara taşıdı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle taraftarlarının izleyemediği müsabakada Altay, 50. dakikada Onur Efe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, müsabakayı bu skorla galip tamamladı. Düşme hattındaki Altay'ın 24 puana yükseldiği grupta, İskenderunspor 49 puanda kaldı.

Altay 20 Nisan Pazar günü kendi gibi küme düşme potasının hemen bir üst sırasında yer alan Kepez Belediyespor’u konuk edecek. Kümede kalma yolunda adeta final niteliği taşıyan bu maçta siyah-beyazlıların tek hedefi galibiyet ve 3 puan olacak. Altay’ın Kepezspor’a karşı alacağı beraberlik ya da mağlubiyet, İzmir ekibinin 2. Lig'e veda etmesine neden olacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadeleyi Kepezspor 3-2 kazanmıştı. Altay eğer Kepez Belediyespor’u mağlup etmeyi başarırsa, final maçı olacak olan ligin son haftasında deplasmanda Isparta 32 Spor’a konuk olacak.

HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Süper Lig’de ligin ilk yarısını çok başarılı geçirerek ilk 6 takım arasında tamamlayan Göztepe son haftalarda düşüş yaşıyor. Ligde oynadığı son 10 lig maçında kazanmayı unutan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 30 puanın sadece 5 puanını alan sarı-kırmızılılar, bu kötü gidişatı durdurmak için Beşiktaş maçına odaklandı. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, zorlu karşılaşmadan galibiyet alarak hem kazanamama serisini sonlandırmak hem de orta sıralardan üst sıralara doğru yaklaşmak istiyor. Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe, 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş’ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Göztepe 4-2 kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 3 ay sonra evinde sevinmek istiyor. Bu sezon Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki ilk 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Göztepe, son 4 müsabakada ise galibiyet almayı başaramadı. Bu süreçte ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, son olarak 19 Ocak 2025’te Antalyaspor’u taraftarının önünde mağlup etti.

Göztepe, Beşiktaş’ı yenerek 3 aylık aranın ardından taraftarını iç sahada mutlu etmek istiyor.