‘Altın Ejderha’ ile sezon açıldı

BirGün EGE

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 2025-2026 tiyatro sezonunu “Altın Ejderha” adlı oyunla açtı. Alman çağdaş tiyatrosunun önemli isimlerinden Roland Schimmelpfennig’in yazdığı eser, Ozan Gökmen’in yönetmenliğinde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi’nde prömiyer yaptı. BBŞT, yeni sezonu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşıladı. Açılış gecesine belediye mensupları, sanat dünyasından isimler ve çok sayıda tiyatro izleyicisi katıldı.

Oyun, globalleşmenin getirdiği yalnızlık, yabancılaşma ve modern şehir hayatının kesiştiği bir Asya restoranında geçti. Minimal dekor ve güçlü oyunculukların öne çıktığı sahneleme, eserin derinlikli hikâyesini izleyicilere etkileyici biçimde aktardı.

BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan, sezon açılışı öncesinde yaptığı konuşmada, “Tiyatro, bir şehrin vicdanıdır. Yeni sezonda ‘Altın Ejderha’ gibi güncel ve evrensel temaları işleyen eserlerle seyircimizin karşısında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bornova’nın kültürel yaşamına katkıda bulunmaya, düşündüren ve hissettiren oyunlar sahnelemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gösterimin ardından izleyiciler, BBŞT’nin yeni sezondaki diğer oyunlarını merak ettiklerini belirtti.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni sezonda toplumsal meseleleri ve insan ilişkilerinin karmaşık yönlerini ele alan oyunlarla seyirci karşısına çıkacağı belirtildi.