Altın kaçakçılığı skandalı 3 vekille sınırlı değil

BirGün Gazetesi’nde duyurduğumuz VIP’de altın kaçakçılığı skandalı üç MHP’li milletvekilinin partisinden istifa ettirilmesine kadar uzandı. Ancak altın kaçakçılığı furyasında 3 MHP’linin dışında pek çok siyasi ve bürokratın yer aldığı iddia ediliyor.

Baştan anlatalım.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de cari açığın önemli kısmının işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandığını belirterek Ağustos 2023’te kota uygulaması getirdi. İşlenmemiş altın ithalatında aylık 12 bin ton işlenmemiş altın ithalatı kotası getirildi. Böylece İstanbul Altın Borsası’nda bu ithalatı yapma yetkisi olan çoğunluğu yandaş şirketler büyük servetler kazandı. Kota sonucunda Türkiye’deki altının bir kilosu, Dubai’deki bir kilo altından 5 bin dolar daha pahalı hale geldi. Bu da altın kaçakçılığı furyasını başlattı.

9 Ekim 2024 tarihinde eski AKP Bolu milletvekili, geçmişte üç bakanlıkta bakan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Metin’in altın kaçakçılığı skandalını duyurduk. 20 Eylül 2024’te Fatih Metin, eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç ile Dubai’den İstanbul Havalimanı’na dönmüştü. Fatih Metin’in refakatinde İstanbul Havalimanı’ndaki VIP Salonu’nu kullanan Yunus Emre Morkoç’un valizinde 60 kilo kaçak altın yakalanmıştı. Bu skandalı duyururken ek bir bilgi paylaşmıştık: İstihbarat birimleri, ikisi eski milletvekili, üçü halen milletvekili olan Cumhur İttifakı’ndan 5 ismin VIP’den altın kaçakçılığı yaptığını tespit etmişti.

Haberimizin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, özel kalemi Hasan Doğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya VIP’den altın kaçakçılığının incelenip rapor hazırlanması talimatı verdiğini duyurmuştuk.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Kasım 2024 günü Saray’da görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bu raporu verdi. Raporda MHP’nin Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in altın kaçakçılığı yaptığı anlatılıyordu. Ayrıca mal varlıklarında büyük artış tespit edilmişti. Bunun üzerine bu milletvekilleri MHP’den istifa ettirildi ve MHP’nin meclisteki milletvekili sayısı 47’ye indi.

Hem Fatih Metin’in hem de İsmail Akgül’ün Bolu merkezli siyasetçiler olması dikkat çekiyor. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı’yı Bolu’da sakladığı da iddia edilmişti.

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan da Türkiye’ye kaçak altın soktuğu öne sürülüyor. 9 Ekim’de Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 10 kilo kaçak altın yakalanmıştı.

Ancak altın kaçakçılığı skandalı bu isimlerle sınırlı değil. İstihbarat birimleri, iki eski MHP’li milletvekilinin İstanbul VIP Salonu’nu kullanarak Dubai’den kaçak altın getirdiğini tespit etti. Bu isimlerin halen MHP’nin yönetim kurullarında olduğu ve istifalarının istendiği öne sürülüyor.

Halen MHP milletvekili olan bir isim hakkında da ciddi iddialar var. Bu milletvekili hakkındaki inceleme sürüyor.

Fatih Metin gibi bir AKP’li eski milletvekili de VIP’den defalarca Dubai’ye gidip gelerek altın kaçakçılığı yaptı. Karadeniz Bölgesi’nden milletvekili seçilen bu isim ve oğlunun kurye ekibi oluşturduğu öne sürülüyor. Bu eski milletvekilinin refakatinde 7 kurye her ay defalarca Dubai’ye bagajsız gidip büyük ve dolu valizlerle döndü. Bu eski milletvekili ve oğlunun mal varlıklarında Mart 2024’ten itibaren büyük artış olduğu da belirlendi. Eski milletvekili ve oğlu ultra lüks otomobiller, Ankara’da büyük araziler satın almış.

Fatih Metin’in eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç’un altın kaçakçılığı skandalına dair bilgilere ulaştığımız sırada olay titizlikle gizleniyordu. Hatta soruşturmanın kapatılması için Ankara’dan güçlü isimlerin devreye girdiği konuşuluyordu. Altınların yakalandığına dair tutanağa Fatih Metin’in adının yazılmaması da dikkat çekmişti. İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı’nın yürüttüğü bu soruşturmanın seyrini halen bilmiyoruz.

Eski ve halen milletvekili olan isimlerin, kaçak altınları kimlere tespit ettiği de büyük bir soru olarak önümüzde duruyor. İstanbul Kuyumcukent’teki bazı büyük firmaların isimleri kulağa geliyor.

Bu skandalın tüm yönleriyle ortaya çıkması önünde büyük bir engel var. Olay milletvekillerinin istifa ettirilmesiyle kapatılabilir. Saray rejiminde yargı düzeni, iktidar mensuplarının yargılanmaktan ve ceza almaktan muaf olduğu bir hale getirildi. Eski milletvekillerine dava açılmasının önünde bir engel yok, halen milletvekili dokunulmazlığına sahip olanlar için ise fezleke düzenlenip Meclis’e gönderilebilir. Bu yapılmazsa altın kaçakçılığı yapan pek çok isim ve bu kaçakçılıktan beslenenler karanlıkta kalacak. Saray’a sunulan istihbarat raporlarının yargıya intikal ettirilmemesi çok daha büyük skandal olacak. Yargının işlemediği bu sistem Türkiye’yi çürütmeye devam edecek.