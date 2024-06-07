Altın Kiraz Festivali’nden 51’inci kez ‘merhaba’

BirGün EGE

Bu yıl 51’incisi düzenlenen Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile coşkuyla gerçekleşti. Festivalin en ilgi çeken etkinliklerinden biri olan ‘En İyi Kiraz Üreticileri’ yarışmasında dereceye giren üreticilere ödüller verildi. Ödüllerini Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in elinden alan üreticilerden, 1. Olan Yukarıkızılca Mahallesi’nden Tahir Canoğlu’na çapa makinesi hediye edildi. Ardından Melek Mosso sahne aldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Kemalpaşa’nın tarım potansiyeline vurgu yaptığı konuşmasında, “Coğrafi işaretli Kemalpaşa Kirazı'nın tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl için daha kapsamlı bir festival programı düzenleyeceğiz. Kemalpaşamız, verimli toprakları ile tarım potansiyeli yüksek bölge. Çiftçilerimizin üretimi artırması için onları destekleyeceğiz. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli sanatçılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.