Altına kanlı hücum!

Adamımız Serseri (The Tramp, Chaplin’in ‘Şarlo’ filmlerindeki karaktere genellikle verilen isimdir), Alaska’da, Yukon ve Klondike nehirlerinin kuzeyinde çok miktarda altın bulunduğunu duyan başka onbinlerce insan gibi, kendini Alaska’nın karlı buzlu dağ yollarına vurmuştur. Donarak, açlıktan veya yorgunluktan ölme, kurtlara veya ayılara yem olma gibi tehlikelerle dolu bu yolculuğun zorlu bir aşamasında, ahşap bir barakaya sığınır. Barakada, otoritelerin peşinde olduğu Black Larsin adlı korkunç haydutla karşılaşır, ama onun kim olduğunu bilmemektedir.

İki adam barakayı paylaşamayıp komik kavgalar yaparlar. Bu sırada, epey zengin bir altın damarı bulduğunu düşünen Big Jim adlı madenci de barakaya sığınır. Komik şanssızlıklar, açlıktan ayakkabı pişirip yemeler, yamyamlığa atılan minik adımlar ve kavgalardan sonra grup dağılır.

Big Jim’i kürekle bayıltıp altınlarına el koyan Black Larsin, bir çığ felaketinde ölür. Serseri’yse, altın bulamamış olmanın verdiği umutsuzlukla, yakınlardaki bir madenci kasabasına gider. Buradaki meyhanede şarkı söyleyip dans eden Georgia’ya aşık olur. Ama hiç parası yoktur.

Bu sırada, Larsin’in saldırısıyla belleğini yitirmiş olan Big Jim, kasabada Serseri’yle karşılaşınca onu anımsar. Jim’in altın damarını yeniden bulması için sığındıkları barakaya gitmesi gerekmekte ama yolu hatırlamamaktadır. Serseri’nin yardımıyla barakayı bulur. Barakanın kar fırtınasında yerinden uçması gibi bazı komik talihsizliklerden sonra, Big Jim’in ‘altın dağı’na ulaşırlar. İki arkadaş artık zengindir.

Alaska’dan ‘medeniyet’e dönen bir gemide, Georgia’yla Serseri tekrar buluşurlar. Gemi mürettebatı Serseri’yi fakir ve kaçak yolcu zannedip kötü davranır. Ama sonra çok zengin olduğu ortaya çıkar, böylece film ‘mutlu son’la biter.

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Charles Chaplin’in 1925’te yaptığı Gold Rush/Altına Hücum, geçen hafta 100 yaşına bastığı gerekçesiyle yeniden gösterime girdi. Film Chaplin filmografisinde önemli yere sahip; ‘Chaplin’ dendiğinde akla gelen ilk filmler arasında mutlaka anılır -Modern Times/Modern Zamanlar (1936), The Great Dictator/Büyük Diktatör (1940), City Lights/Şehir Işıkları (1931) ve Gold Rush/Altına Hücum (1925)!

Ama aslında Altına Hücum, birlikte anıldığı bu filmlerden epey farklı; ideolojik düzeyde bildiğimiz, sevdiğimiz Chaplin sinemasının epey dışında konumlanıyor.

ABD tarihinde, bir yerde altın bulunduğu haberlerinin yayılmasıyla yaşanan birçok ‘altına hücum’ dönemi var. Bunlar içinde önemli ve ünlü olan ikisi, İç Savaş öncesi Kaliforniya’ya yapılan altın göçüyle 1897’de Alaska-Klondike’a yapılan ve bu filmde anlatılan göçtür.

1897-99 arası dönemde, altın bulma umuduyla Klondike’a doğru yola çıkanların en az 100 bin kişi olduğu, korkunç doğa koşulları ve coğrafi zorluklar nedeniyle en fazla 40 bin kişinin bölgeye ulaşabildiği, bunların en fazla 20 bininin kayıt işlemini yaptırıp altın aramaya başlayabildiği, bunlardan en fazla 4 bininin altın bulabildiği, zengin olanlarınsa en fazla birkaç yüz kişi olduğu belirtiliyor. (Bkz. Klondike: The Last Great Gold Rush 1896-1899, Pierre Berton, Anchor Pub., Toronto, 2001)

Klondike altın çılgınlığı, sadece 1893 ve 1896 ekonomik krizlerinden etkilenip yollara düşen bu insanları perişan etmekle kalmıyor, yörenin yerlisi olan Han adlı Kızılderili boyunu da mahvediyor. Avcılık ve kürk ticaretiyle geçinen Han yerlileri, altın sevdalısı beyaz hükümetler tarafından yurtlarından uzaklaştırılıp ‘rezervasyon’lara kapatılıyor.

Klondike’la ilgili olarak anlatılan çok ilginç bir şey daha var: Yük hayvanlarının intiharı... Bazı altın hayalcileri, dağ yollarında çok ağır yükler altında inleyen hayvanlara, özellikle atlara o denli kötü davranıyor ki, atlar kendilerini uçurumdan aşağıya atıyor...

Nihayet 1899’da, hem yola çıkanların büyük çoğunluğunun hayallerinin ölüm ya da sefaletle sonuçlanmasıyla, hem de Alaska’nın daha doğu bölgelerinde altın bulunduğu söylentisinin yayılmasıyla, Klondike altın çılgınlığı azalarak bitiyor.

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Görüldüğü gibi, filmin temel aldığı bu ‘altına hücum’ olayı, baştan sona trajik bir tarihe sahip.

Chaplin’i biliyorsunuz: Kısa metrajından uzununa neredeyse tüm filmlerinde otorite ve kolluk güçleriyle sorunları olan, ‘nerde akşam orda sabah’ yaşayan Serseri/Şarlo karakteri üzerinden muhteşem bir toplumsal panorama sunar. 1931 tarihli Şehir Işıkları’nda, aşık olduğu görme engelli çiçekçi kızı tedavi ettirmek için suç işleyen, hiçbir zaman zengin olamayacak ve zaten böyle bir derdi de olmayan bir ‘Serseri’ portresi çizer. 1936 tarihli filmi Modern Zamanlar’da, sanki senaryoyu yazarken Marx’ın yapıtlarından epey etkilenmiş gibidir. Fabrika işçisi olan Serseri’nin yaşadığı her olay, kapitalizmde işçinin durumu, artı-değer üretimi ve ‘emeğe yabancılaşma’ olgularıyla ilgidir. 1940 tarihli filmi Büyük Diktatör ise, sadece o dönem için değil bugün bile Nazi faşizmine karşı yapılmış en müthiş sinemasal eleştiridir. Zaten bu yüzden FBI sürekli peşinde olacak ve Chaplin 1952’de, McCarthy Komisyonu’nun cadı avı sırasında ABD’den kaçmak zorunda kalacaktır.

Ama henüz 1929 Ekonomik Buhranı’nın patlamadığı bir tarihte yaptığı Altına Hücum’da, sanki ‘Amerikan rüyası’ söylemine inanan, o ‘çiğ kapitalizm’in hipnoz etkisinde bir Chaplin’le karşılaşırız. Bu yüzden, Klondike trajedisine sömürü ilişkileri üstünden yaklaşmak yerine, anlatı yapısını “Burası Vaatler Ülkesi, yeterince çabalarsanız siz de zengin olabilirsiniz!” söylemi üzerine kurar.

Yine de, 1929 öncesi ve sonrası farklılıklarını görmek açısından tekrar izlemekte fayda var.