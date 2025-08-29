Altun’un oğlunun jet hızıyla yükselişi

“Gençlik gelecek” derdik. Bu ülkede gençler geleceksiz kaldı. Eğitimli gençlerin önemli bir kısmı yurtdışına göç ederken Türkiye’de kalanlar iş bulamıyor. Mühendislik mezunu, çok sayıda dil bilen gençler garsonluk yapıyor, ataması yapılmayan öğretmenler simit satıyor. Artık sınavlarda dereceye girip en iyi üniversiteleri birincilikle bitirenlere bile torpillilerden iş kalmıyor. Türkiye’de 6,5 milyon genç ne eğitim hayatında ne de işi var.

Ancak siyasilerin ve bürokratların çocukları, çok genç yaşta büyük servetlere sahip oluyor, büyük şirketleri yönetiyorlar. Bunun son örneği; eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un oğlu Mustafa Bilge Altun.

Karamürsel’den bize ulaşan bilgiyle büyük bahçelerini öğrendik ve araştırdıkça 24 yaşındaki Altun’un inanılmaz yükselişine tanık olduk.

9 MİLYON TL NAKİTLE SERMAYE ARTIRIMI

Ticaret kayıtlarına göre; Altun, 2021 yılında isminin baş harflerini verdiği MBA Yazılım Otomativ Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kuruyor. Bu şirketi kurduğu sırada İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Henüz 20 yaşında. Geomatik (yani coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, küresel konumlandırma) eğitimiyle ilgisi olamayan bir alana yönelmiş: Tarım. Şirketin sermayesi ise; 500 bin TL. Şirketin adresi; İstanbul Pendik’te.

Annesi ve babası kamu görevlisi olan gencin şirketi, 2022 yılında 9 milyon TL’yi nakden yatırarak sermaye artırımına gidiyor. Şirket 2023’te İstanbul’dan Kocaeli-İzmit’e taşınıyor. Bu sırada şirket büyük bir sermaye artışına daha gidiyor. Sermayesi 67 milyon 700 bin TL oluyor. Bu da yetmiyor. 27 Haziran 2024’te şirketin sermayesi 210 milyon TL’ye çıkarılıyor ve sermayenin tamamı Altun’a ait görünüyor.

Yani Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olduğu 2021 yılında şirket kuran 20 yaşındaki oğlu, 500 bin TL’lik sermayesini 3 yılda 210 milyon TL’ye çıkarıyor. LinkedIn sayfasında şirketin 201-500 çalışanı olduğu yazılmış.

Adeta sihirli bir değnek dokunmuş gibi, masal gibi bir yükseliş hikâyesi.

Kısa adıyla ‘MBA Tarım’, orman meyveleri, domates ve muz üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Antalya Serik’te 120 bin metrekare domates serası ve 50 bin metrekare muz serası bulunuyor. Kocaeli-Karamürsel’de 40 bin metrekare, Afyonkarahisar Sandıklı’da 120 bin metrekare, Mersin Tarsus’ta 180 bin metrekare yaban mersini arazileri var. Ayrıca MBA’nin Karamürsel’de 300 bin metrekare ceviz bahçelerinde üretim yapıyor. Şirketin özellikle Karamürsel’deki arazileri satın aldığı, bir kısmının hazineden kiralandığı öne sürülüyor. Bu konuda MBA’ya ayrıcalıklar tanındı mı? Merak konusu.

Mustafa Bilge Altun’un şirketinin paketleme tesisleri de bulunuyor. Ayrıca şirket, ‘Gala Fresh’ ismiyle sera ürünleri ve sofralık meyve paketlerini büyük zincir marketlere veriyor.

YÜKSELİŞİ BAŞINDAN SONUNA DEK NORMALMİŞ

Yanıt hakkı tanımak için aradığımız Fahrettin Altun sorulara cevap vermedi. Yakın çevresiyle yaptığımız görüşmelerde Mustafa Bilge Altun’un ticari faaliyetlerinin alkışlanması gerektiğini ifade ettiler. Yurtdışına ihracat yaptığı, istihdam sağladığı ve bunun takdir edilmesi gerektiğini söylediler. Ticari faaliyetlerinin açık kaynaklarda yer aldığını ifade eden Altun’un yakınları, “Memlekete fayda üretiyor. Çalışanların büyük çoğunluğu mevsimlik işçi. Arazilerin önemli bir bölümü de kiralık” diye konuştu. Onlara göre; memlekette gençler iş bulamazken Mustafa Bilge Altun’un bu yükselişi normaldi.