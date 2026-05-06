Altyapı çağı: Gücün yeni mimarisinde Türkiye

Küresel güç dengelerinin dönüşümünü hâlâ yalnızca askeri kapasite, diplomatik ittifaklar ya da rezerv para birimleri üzerinden okursak, oyunun çoktan değiştiğini fark edemeyiz. Bulunduğumuz dönemde güç, giderek daha görünmez ve kalıcı bir zemine kayıyor: altyapı ağları, veri sistemleri ve bu sistemlerin finansman mimarisi. Limanlar, enerji hatları, demiryolları, veri merkezleri ve yarı iletken üretim tesisleri artık sadece ekonomik büyümenin araçları değil; doğrudan egemenliğin, bağımsızlığın ve jeopolitik konumlanmanın belirleyicileri.

Bu dönüşümün en kritik boyutu, altyapının artık “tarafsız” alan olmaktan çıkışı. Eskiden bir ülkenin demiryolu hattını kimin yaptığı ikincil bir mesele olarak görülebilirdi; bugün ise o hattın finansmanının hangi para birimiyle sağlandığı, hangi teknik standartlara göre inşa edildiği, bakım ve işletme süreçlerinin hangi şirketler tarafından yürütüldüğü ve en önemlisi o hattın veri akışının kim tarafından kontrol edildiği, doğrudan o ülkenin stratejik yönelimini belirliyor.

Dünya bu anlamda üç katmanlı rekabette. İlki, klasik fiziksel altyapı: limanlar, demiryolları, enerji hatları. İkincisi bu altyapının finansmanı ve kurumsal çerçevesi: hangi kredi mekanizmalarıyla, hangi sözleşme yapılarıyla, hangi hukuk düzeniyle inşa edildiği. Üçüncüsü ise görünmese de belirleyici olan dijital/algoritmik altyapı. Artık bir enerji şebekesini kontrol etmek, elektriği üretmek ya da iletmek değil; o şebekenin nasıl çalışacağını belirleyen yazılımı kontrol etmekten geçiyor. Bu da güç ilişkilerini kökten değiştiriyor.

Türkiye’nin sorunu mevcut ve yeni altyapıyı hangi stratejik akılla konumlandıracağı. Yanlış kurgulanmış bir entegrasyon modeli, ülkeyi küresel değer zincirlerinin üst basamaklarına taşımak yerine, onu düşük katma değerli bir geçiş ekonomisine sıkıştırabilir. Sadece üzerinden geçen mallardan gelir elde eden ama üretim, teknoloji ve veri katmanında söz sahibi olmayan bir ekonomi, zamanla kendi coğrafi avantajını da yitirir.

Türkiye’nin altyapıyı bir “geçiş” aracı olarak değil, bir “dönüşüm” aracı olarak kurgulaması şart

Altyapıyı sanayi politikasıyla bütünleştirmek, bir liman ya da demiryolu hattı inşa edildiğinde, bunun çevresinde hangi sektörlerin kümeleneceği, hangi üretim süreçlerinin yerelleştirileceği ve hangi teknolojik kapasitenin geliştirileceği en baştan planlanmayı gerektiriyor. Yoksa altyapı, yerli üretimi beslemek yerine dış ticaret akımlarını kolaylaştıran ama yerel ekonomiye sınırlı katkı sağlayan bir mekanizmaya dönüşüyor.

Finansman bağımlılığına stratejik bakmalı. Altyapı projelerinin finansmanı genelde uzun vadeli borçlanmayla gerçekleşir; koşulları gelecekteki politika alanını daraltabilir. Türkiye’nin mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş, şeffaf ve yerli kapasiteyi güçlendiren finansman modellerine yönelmesi gerekir. Yoksa altyapı yatırımları, kısa vadede büyüme yaratırken uzun vadede bağımlılık üretir.

Üçüncü ve en kritik mesele veri ve teknoloji katmanı. Altyapıyı kim kurarsa kursun, eğer o altyapının dijital sinir sistemi dışa bağımlıysa, gerçek kontrol de dışarıda demektir. Modern ekonominin görünmeyen omurgası akıllı ulaşım sistemleri, enerji şebekesi yönetimi, lojistik optimizasyon yazılımları ve veri analiz altyapıları alanlarında Türkiye’nin kapasitesini geliştirmeden altyapı yatırımlarını büyütmesi, kontrolü başkasına devretmesi olur.

Türkiye’nin yeni dünyaya entegrasyonunu, pasif bir uyum süreci olarak değil, aktif bir stratejik inşa süreci olarak planlaması gerekli. Doğru soru “hangi projelere dahil olalım” değil “hangi sistemin parçası olacağız ve o sistem içinde nasıl bir rol üstleneceğiz” sorusu. Küresel ekonomi artık tek bir merkez etrafında şekillenmiyor; birbirleriyle rekabet eden, zaman zaman örtüşen ama çoğu zaman ayrışan altyapı ekosistemlerinden ilerliyor.

Türkiye’nin bu tercihleri yaparken en büyük avantajı coğrafyası değil, bu coğrafyayı nasıl anlamlandırdığı. Eğer sadece bir geçiş noktası olarak görülürse, Türkiye küresel sistemde ikincil bir rol üstlenir. Ama eğer coğrafya, üretim, enerji, veri ve teknoloji ekseninde yeniden kurgulanırsa, o zaman Türkiye sadece bir bağlantı noktası değil, bir merkez haline gelebilir.

AKP’nin yaklaşımı büyük ölçüde “entegrasyon” odaklı; Türkiye’yi mevcut küresel tedarik zincirlerine daha hızlı, daha ucuz ve daha kesintisiz bağlamak üzerine kurulu. Kalkınma Yolu Projesi (Irak üzerinden Basra–Türkiye hattı) ve Orta Koridor stratejisi, Türkiye’yi küresel ticaret akımlarında bir geçiş ve bağlantı noktası olarak konumlandırıyor.

Lojistik kapasiteyi artırmak, transit süreleri kısaltmak, alternatif güzergâhlar yaratmak… Bunların hepsi teknik olarak doğru ve gerekli adımlar. Ancak AKP vizyonu sorunu Türkiye’yi bir üretim üssü ve sistem kurucu değil, lojistik köprü olarak bırakması.

AKP yaklaşımının temel zaafı, altyapıyı üretim yapısı, teknoloji geliştirme kapasitesi ve veri egemenliği ile bütünleştiren bir sanayi politikası çerçevesine oturmaması. Oysa artık güç, o zincirdeki malları taşımakta değil, o malların nasıl, nerede ve hangi teknolojiyle üretildiği. Türkiye bu farkı kapatmadan, altyapıyı sanayi, enerji ve teknoloji stratejisiyle bütünleştirmeden ilerlerse, kurulacak her yeni hat güçlendirmek yerine daha derin bir bağımlılığa itecek.

Türkiye mevcut yaklaşımını lojistik entegrasyonun ötesine taşıyarak değer zinciri yöneten bir modele evirebilecek mi, yoksa küresel sistemde taşıyıcı bir ara ekonomi konumuna mı yerleşecek?

Barrack gibilerin övgüsünden memnun AKP iktidarının, Türkiye’yi ara ekonomi olarak sıkıştırmaya razı olduğunu izliyoruz.