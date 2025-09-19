Altyapıya 497 kilometre yatırım

BirGün EGE

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2024’ten bu yana altyapı yatırımlarıyla şehre 497 kilometrelik içme suyu hattı döşedi.

Manisa’nın geleceği için altyapı yatırımlarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Su kesintileri, seller, taşkınlar artık bu şehrin kaderi olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Yıllardır el değmeyen altyapıları tamamen yeniliyoruz. Asbestli borulardan kaçaklara neden olan eski hatlara kadar, yerin altında büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.

İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında paslı ve yıpranmış boruların değişimine devam ettiklerini vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, “İl genelinde birçok mahallemizin içme suyu hatlarını yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Artık vatandaşlarımız daha güvenli ve kaliteli içme suyuna ulaşabilecek” dedi.

Çalışmalar kapsamında şehir merkeziyle birlikte birçok kırsal mahallede de hatlar yenilenirken, yurttaşlar da yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Yeni hatlarla birlikte su kesintilerinin de büyük ölçüde önüne geçildiği belirtildi.

81 YENİ SONDAJ KUYUSU

Küresel iklim değişikliği, azalan yağışlar ve yeraltı su kaynaklarındaki yetersizliklerle mücadele etmek adına, MASKİ Genel Müdürlüğü ile gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde 131 milyon liralık bir yatırımla 81 yeni sondaj kuyusu açmayı hedefliyoruz. Bu kuyular sayesinde Manisamızın su arz güvenliği önemli ölçüde artacak. Şimdiden 50 sondajın işlemlerini tamamladık ve hızla su sistemimize entegre ediyoruz. Unutmayalım ki su yalnızca bir kaynak değil, aynı zamanda geleceğimizdir. Siz değerli hemşerilerimizden de su tasarrufu konusunda bizlere destek olmanızı bekliyoruz” diye konuştu.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde yapılması planlanan alt yapı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Dutlulu, “Proje kapsamında Muradiye’de 65 kilometre içme suyu hattı döşemesi yapacağız. 4 bin abone bağlantısını da yenileyeceğiz. 10 bin metreküplük içme suyu deposu inşa edeceğiz, 65 kilometre de kanalizasyon hattı imalatı yapacağız. 9 kilometre yağmur suyu hattı döşemesi yapılacak olan mahallede, 500 adet ızgara montajı gerçekleştireceğiz. Nüfusu 50 binin üzerinde olan Muradiye Mahallemizde evsel nitelikli atık su kirliliğine son vermek için de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edeceğiz” diye konuştu.