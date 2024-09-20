Alzheimer’a karşı farkındalık yaratılacak

BirGün EGE

Buca Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü nedeniyle etkinlik programı hazırladı. Alzheimer’ın sadece hastaları değil, ailelerini, yakınlarını ve toplumu etkileyen sağlık sorunu olduğunu anımsatan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Zamanla hafızayı, kimliği ve bağımsız yaşamı elimizden alabilen bu hastalıkla mücadelede en büyük silahımız, farkındalık ve dayanışma. Yalnız değilsiniz; birlikte daha güçlü olabilir, bu zorluğun üstesinden birlikte gelebiliriz. Bir toplumu güçlü kılan, yardımlaşma ve anlayışla birbirine destek olabilmesi” dedi.

Etkinlikler, bugün Erdem Caddesi’ndeki Ata Evi’nde 13.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programda Nöroloji Uzmanı Doktor Fatma Akkan, “Alzheimer hastalığı nedir? Nasıl tanı konur? Alzheimer hastalarına bakım verenlere nasıl destek olunmalı? Alzheimer hasta yakınları nelere dikkat etmeli?” konulu seminer verecek.

Etkinliğin rahatlama köşesinde eğitmen Meltem Deniz’in yoga, meditasyon ve nefes terapisi çemberleri var. Katılımcıların el becerilerini geliştirmeye yönelik hobi masası kurulacak; baskı tekniğiyle bez çantalar yapılacak. Grup ve akıl oyunlarının yanı sıra katılımcılara müzik dinletisi de sunulacak.