Alzheimer’a karşı farkındalık yürüyüşü

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi ile Geriatri Bilimler Derneği iş birliğiyle, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Katılımcılar, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla pankartlar, mor balonlar taşıdı. Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Osman Kaçmaz, Alzheimer’ın yalnızca hastaları değil, aileleri ve tüm toplumu etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Geriatri Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ise Alzheimer’ın erken teşhis ve doğru bakım ile yönetilebilir bir süreç olduğunu belirterek, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Güzelbahçe gece pazarında gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcıların yoğun ilgisiyle son buldu. Etkinlik, Alzheimer hastalığına karşı toplumda duyarlılığı artırma amacıyla düzenlendi. Güzelbahçe Belediyesi, farkındalığı artırmak amacıyla Güzelbahçe’nin simgesi oya ağaçlarını mor ışıkla aydınlattı.