Amatör kulüplere destek

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sporun gelişmesi ve sporcu sayısının artması için amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. Düzenlenen törenle, Manisa il sınırlarında faaliyet gösteren 81 spor kulübüne toplamda 4 milyon lira destek verildi.

Amatör sporların önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Amatör sporlar, profesyonel sporun temellerini oluşturan, toplum sağlığını ve sosyalleşmeyi destekleyen, kültürel ve sosyal gelişime katkı sağlayan önemli bir alandır. Ancak, amatör sporların hak ettiği değeri görmediği, yeterli kaynak ve destek bulmakta zorlandığı da bir gerçektir. Bu sebeple, amatör sporların daha fazla teşvik edilmesi, hem bireyler hem de toplum için birçok fayda sağlayacaktır. Toplum içinde dayanışmayı ve sosyalleşmeyi artırmak için amatör sporları destekliyoruz. Yeteneklerin keşfi ve gelişimi için amatör sporları destekliyoruz” dedi.

Birçok sporcunun kariyerine amatör spor kulüplerinde başladığına dikkati çeken Başkan Zeyrek, “Amatör sporlar, genç yeteneklerin keşfedilmesi için önemli bir platform sunuyor. Bu nedenle, amatör sporların desteklenmesi, gelecek nesillerin başarılı sporcular yetiştirmesi için kritik bir adımdır. Gençlerin küçük yaşlardan itibaren spor yapma alışkanlığı kazanması, onların ileride profesyonel kariyerlerine adım atmalarını kolaylaştırıyor. Kentimize ekonomik ve sosyal katkı için amatör sporları destekliyoruz. Amatör spor etkinlikleri, yerel ekonomiye de katkı sağlıyor” diye konuştu.

Başkan Zeyrek, amatör spor kulüplerine finansal destek, altyapı geliştirilmesi, medya desteği ve eğitim programları dâhil 4 farklı başlıkta destek verildiğini söyledi. Başkan Zeyrek, “Bugün Bal, Süper Amatör ve Amatör Kümede bulunan futbol takımlarımıza, toplamda 4 milyona yakın nakdi destek sunacağız. Bu desteklerle sadece amatör sporcuların değil, tüm toplumun fayda göreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

'DEVAM ETSİN'

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, genç yeteneklerin geleceğe hazırlanmasında amatör spor kulüplerinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Timur, “Amatör spor kulüplerine verilen destekte toplum yararı var. Bunun için amatöre verilen destek boşa gitmiyor. Sağlam ve sağlıklı bir toplumun geleceği için çok önemli. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin gelişimine katkı sağlayan, futbol sahalarını hizmete açan, spor kulüplerimize nakdi yardımda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve ekibine tüm amatör spor kulüpleri adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu desteklerin artarak devam etmesini temenni ederiz” diye konuştu.