Amatör spora destek büyüyor

BirGün EGE

Bornova Belediyesi amatör spor kulüplerini bir araya getirerek spora yönelik destekleri ve projeleri değerlendirdi.

Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Amatör spor kulüpleri sadece sporun gelişimine değil, gençlerimizin geleceğine de katkı sağlıyor. Sporun her alanında güçlü olmalıyız. Tasarruf tedbirlerine rağmen kulüplerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Sahalarımızı iyileştirmek, gençlerimize iyi imkânlar sunmak için çalışıyoruz” dedi.