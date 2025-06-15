Amerika Birleşik Devletleri bu kez kendi halkına savaş açtı

Yusuf Tuna Koç

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından Meksika kökenli işçilerin tutuklanarak sınır dışı edilmelerine yönelik tepkiler, geçtiğimiz hafta içinde kitlesel bir boyut kazandı.

Başta Los Angeles, Las Vegas, San Antonio gibi göçmen işçilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde yapılan protestolar, halka saldıran polisle karşılıklı çatışmalara dönüştü. Trump el yükselterek, hatta California valisini de ezerek kente Ulusal Muhafızları gönderdi. Durdurulamayan eylemleri bastırmak için ordunun görevlendirilmesi konuşulurken, protestolar farklı şehirlere yayılmaya devam ediyor.

Indiana eyaleti Purdue Üniversitesi Amerikan Çalışmaları’ndan, aynı zamanda ABD’deki akademik örgütlenmenin göbeğindeki isimlerden emeritus Prof. Dr. Bill V. Mullen ve Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile ABD’deki eylemlerin arkasında yatan sebepleri, ekonomik ve politik dinamiklerini, iktidarın çelişkilerini ve gidişatı konuştuk.

Trent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Barış Karağaç da Trumpizmin geleceğini yazdı.

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MULLEN: YAŞANAN BİR İŞÇİ SINIFI İSYANI

Prof. Dr. Bill Mullen "Şu an ABD’de bir Sığınak hareketi var, üniversiteler ICE’in gelemeyeceği güvenli merkezler haline getirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla uluslararası öğrencileri ve işçileri korumak için önemli bir dayanışma duygusu var" diyor.

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PROF. DR. KOZANOĞLU: TRUMP HALKA GÖZDAĞI VERİYOR

ABD’de göçmenler ucuz işgücünü temsil ediyor, ABD’nin benzer metropol kapitalist ülkelerden daha hızlı büyümesinin ana motorunu oluşturuyor, hem de işçi fazlalığı ile vatandaş statüsündeki işçiler için ücret ve sosyal hakları aşağı çeken bir faktör anlamına geliyor.

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BARIŞ KARAAĞAÇ YAZDI: LOS ANGELES “YANIYOR”: TRUMPİZM, GÖÇMENLER VE “WOKE” AVI

Trumpizm yükseliyor çünkü yalnızca sağın değil, merkezin ve liberal solun da boş bıraktığı alanları dolduruyor. Eğer bu gidişata bir “dur” denecekse, bu ancak sokakla siyasal programı buluşturan, cesur ve yaratıcı bir mücadeleyle mümkün olabilir gibi gözüküyor.