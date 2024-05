Amerikan gençliğinin suçluluğa karşı direnci

Peki ya Amerikan gençliği bu politik bilince nasıl ulaştı? Benim için bu eylemlerin en şaşırtıcı noktalarından biri gerçekten bu oldu. Amerikan gençliğinin gerek kendilerini konumlandırmalarında, gerek söylemlerinde gerekse eylemliliklerinde müthiş bir siyaset bilgisi ve bilinciyle hareket ettiklerini görüyorum.

Mert Karaca - Ar. Gör.

Amerika’da iki farklı eyaletteki iki farklı üniversitede geçen lisansüstü eğitim sürecimin dördüncü yılına geldim. Bu süreçte beni en çok şaşırtan şeylerden birisi öğrenci hareketlerinin geniş çaplı ve güçlü olması. Türkiye’de uzun yıllarca sol üniversite siyasetinin içinde bulunmuş biri olarak Amerika’ya gelirken bu politik iklimi bulacağımı düşünmüyordum.

Gerek ileri düzeyde politize olmuş, ilerlemeci, demokratik, emperyalizm ve kapitalizm karşıtı öğrenci hareketlerine; gerekse bu hareketlere cevap olarak kaba kuvvete, taraflı yargı hükümlerine ve eğitim hakkının gaspına başvuran totaliter devlet aparatına sadece Türkiye gibi ülkelerde şahit olunabileceğini varsayıyordum. Gelin görün ki Amerika’daki hem öğrenci eylemleri hem de devlet şiddeti bana gurbette memleket havası solutuyor.

Bu hareketlerin en günceli Filistin’de süren soykırıma karşı ABD genelinde birçok üniversite kampüsünde başlatılan direniş kampları. Yıllar önce ODTÜ kampüsündeki kavaklık ağaçlarıyla dolu alanın tahrip edilerek oraya bir KYK yurdu yapılması planına karşı başlatılan Kavaklık Direnişi’ni hatırlayanlar için bu eylem biçimi çok da yabancı sayılmaz. Yine benzer şekilde, konumu üniversite kampüsü olmasa da, Gezi Direnişi’nin başlangıcında Gezi Parkı’nda kurulan kampı da hatırlatıyor bize. Basitçe, öğrenciler kampüsün simgesel değeri yüksek ya da insan trafiği yoğun bir bölgesini işgal ederek burayı kurtarılmış ya da özgürleştirilmiş alan ilan ediyorlar ve burada sürekli olarak yaşamaya başlıyorlar. Burada kurdukları çadırlarda yaşıyorlar, burada yemeklerini pişirip yiyorlar, burada ödevlerini yapıyorlar, burada oyunlar oynuyor, kitaplar okuyor, tartışmalar düzenliyorlar. Bu süreçte gerek hocalardan gerekse yerel halktan öğrencilerin davasına destek verenler dışarıdan çeşitli maddi ve manevi desteklerde bulunarak kampın güçlü kalmasına yardımcı olmaya çalışıyorlar. Üniversiteler ise karşılık olarak polis güçlerine bu kampları şiddet yoluyla dağıttırıp öğrencileri tutuklatıyor; Amerikalı öğrencileri okuldan, uluslararası öğrencileri de ülkeden atıyor. Yine de tüm bu fiziksel ve bürokratik şiddete karşı öğrenciler eylemlerini kararlı bir duruşla, her geçen gün daha da büyüterek devam ettiriyorlar.

Öğrencilerin taleplerinin başında mensubu oldukları üniversitelerin İsrail’le olan eğitim ve ticaret ortaklıklarını sonlandırmaları geliyor. Benzer bir motivasyonla, Amerikan hükümetinden talepleri ise İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırımı fonlamayı durdurması. Eylemcilerin açıklamalarının çoğunda da mahcup bir ton olduğunu görebilirsiniz. Bu nedenlerden dolayı ben bu eylemlerin vicdani bir kökeni olduğunu düşünüyorum. Emperyalist bir soykırımın emperyalist ortağı olan ABD’de gençlik, insanlığa karşı alınan tüm bu kararların bir öznesi olmayı kabul etmediğini haykırıyor. Amerikan gençliğinin sabrını taşıran en önemli unsurlardan biri, ülkelerini tarihin yanlış tarafında konumlandıran siyasi mekanizmalarda söz haklarının olmaması. Buradaki gençler kendilerine dayatılmış olan iki partiye sıkışmış, sadece yaşlıların ve zenginlerin seçilebildiği, emperyalizmin ve kapitalizmin pençelerinde can çekişen, askerî-endüstriyel kompleksin kuklası olmuş siyasi düzenin ve bu düzenden çıkan kararların kendilerini temsil etmediğini dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu eylemlerin özünde kendi siyasi özneliklerini kazanma gayesi de bulunuyor. Amerika’daki ilerlemeci ve demokratik unsurlar savaş karşıtı eylem pratiklerine çok da yabancı sayılmazlar zaten. ABD’nin Uzakdoğu ve Ortadoğu’daki işgalci politikalarına karşı muhalefet eden barış yanlısı, anti-emperyalist hareketler 20. yüzyıl boyunca Amerikan siyasetinde etkili olmuştu. Benzer bir ruhun 21. yüzyıla hem nicelik hem de nitelik açısından güçlenerek aktarıldığını bugünkü üniversite eylemlerinde görüyoruz.

Genel olarak ben ABD gibi bir ülkedeki gençlikten böylesine bilinçli, örgütlü ve geniş çaplı bir anti-emperyalist eylemlilik gördüğüm için hem bir miktar şaşkın hem de bir miktar ümitli hissediyorum. Fakat bu örgütlülüğün ve eylemselliğin Filistin özelindeki bir anti-emperyalist çerçeveye sıkışmadan uluslararası düzeydeki bir anti-kapitalist çehreye bürünmesi için hâlâ katedilecek çok yol var.