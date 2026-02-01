Amerikan güç göstergesinin ardındaki kriz

Ramzy Baroud - counterpunch.org

Amerikan gücünün tarihi, birçok açıdan, ABD’nin stratejik çıkarlarına uyacak kuralları yeniden icat etmenin ya da yeni kurallar tasarlamanın tarihidir.

Bu ifade sert gelebilir, ancak özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın son siyasi icadı olan sözde “Barış Kurulu” dikkate alındığında, bu gerçeğin kabul edilmesi zorunludur.

Bazıları, Trump’ın Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda duyurduğu bu son siyasi hamlenin, önceki ABD dış politika doktrinlerinden kopuk, yalnızca Trump’a özgü bir girişim olduğu sonucuna aceleyle varmıştır. Bu yorum yanlıştır ve büyük ölçüde Trump’ın benmerkezci siyasi tarzı ile savaşları bitirdiği, küresel çatışmaları çözdüğü ve dünyayı daha güvenli hale getirdiği yönündeki sürekli fakat temelsiz iddiaları tarafından beslenmektedir.

Davos’taki tanıtım sırasında Trump, Amerika’nın barış getirme konusundaki sözde tarihsel liderliğini överek, eşi benzeri görülmemiş diplomatik atılımlardan söz ederek ve Barış Kurulu’nu dünyanın en istikrarsız bölgelerini dengeleyebilecek tarafsız ve iyiliksever bir mekanizma olarak sunarak bu özenle inşa edilmiş yanılsamayı pekiştirdi.

Oysa tarihe daha önyargısız bir gözle bakıldığında, Trump’ın siyasi tasarımı, ister Gazze’de ister başka bir yerde olsun, bir sapma değil, tanıdık bir örüntünün parçası olarak görülür. ABD dış politika yapıcıları, küresel meseleler üzerindeki mülkiyet iddiasını yeniden tesis etmeye, uluslararası mutabakatı devre dışı bırakmaya ve yalnızca kendilerinin tanımladığı, yönettiği ve nihayetinde kontrol ettiği siyasi çerçeveleri dayatmaya defalarca başvurmuştur.

Tamamen Trump’ın kontrolünde olan ve yalnızca davetle girilebilen bir siyasi kulüp niteliğindeki Barış Kurulu, ABD’nin kendisini küresel meselelerin kendinden menkul vasisi olarak dayattığı yeni bir jeopolitik gerçeklik şeklinde giderek somutlaşmaktadır. Bu süreç, soykırımın yıkıma uğrattığı Gazze ile başlamakta ve Birleşmiş Milletlere açık bir alternatif olarak konumlanmaktadır. Trump bunu açıkça ifade etmese de, uluslararası hukuka yönelik aleni küçümsemesi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya düzenini yeniden tasarlama konusundaki ısrarı, gerçek niyetlerine dair güçlü göstergelerdir.

Ortadaki ironi çarpıcıdır. İsrail’in yıkıcı soykırımının ardından Gazze’yi yeniden inşa etmeye rehberlik etmesi iddia edilen bu yapı, Filistinlileri, Gazze halkını ise hiç içermemektedir. Daha da vahimi, sözde ele aldığı soykırımın, önce Joe Biden, ardından Trump dönemlerinde ardışık ABD yönetimleri tarafından siyasi olarak desteklenmiş, askerî olarak finanse edilmiş ve diplomatik olarak korunmuş olmasıdır.

Trump’ın Barış Kurulu’nun barışla ya da samimi biçimde Gazze ile ilgilenmediğini görmek için özel bir kavrayış gerekmez. O halde bu girişim gerçekte neyi hedeflemektedir?

Bu girişim adalet ya da yeniden inşa ile ilgili değildir. Gazze’nin acısını kullanarak, önce Ortadoğu’da, ardından daha geniş ölçekte ABD öncülüğünde yeni bir dünya düzeni dayatmayı amaçlamaktadır.

Yalnızca 365 kilometrekarelik kuşatma altındaki bir bölge olan Gazze’nin, her birinin milyar dolarlık üyelik bedeli ödediği bildirilen onlarca dünya liderinden oluşan yeni bir siyasi yapıya ihtiyacı yoktur. Gazze’nin yeniden inşaya, halkının temel haklarına kavuşmasına ve İsrail’in suçlarının hesap vermeyle karşılık bulmasına ihtiyacı vardır. Bunun için gerekli mekanizmalar zaten mevcuttur: Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, köklü insani kurumlar ve hepsinden önemlisi, İsrail’in saldırıları karşısında dirençleri ve hayatta kalma iradeleri efsaneleşmiş Filistinlilerin kendileri.

Barış Kurulu ise bunların tümünü bir kenara iterek, Trump’ın değişken egosunu tatmin etmeye ve ABD-İsrail siyasi ve jeopolitik çıkarlarını ilerletmeye hizmet eden içi boş ve doğaçlama bir yapı önermektedir. Fiilen Filistin’i bir yüzyıl geriye, Batılı güçlerin ırkçı varsayımlar eşliğinde bölgenin kaderini tek taraflı olarak belirlediği bir döneme geri sürüklemektedir. Bu varsayımlar, bölgenin bitmek bilmeyen felaketlerinin temelini oluşturmuştur.

Buna rağmen temel soru ortadadır: Bu gerçekten yalnızca Trump’a özgü bir girişim midir?

Hayır, değildir. Trump’ın şişirilmiş ihtişam duygusunu besleyecek biçimde ustalıkla tasarlanmış olsa da, bu yaklaşım özellikle derin kriz anlarında başvurulan tanıdık bir Amerikan taktiğidir. Bu strateji, Naomi Klein’ın Şok Doktrini adlı eserinde ikna edici biçimde ortaya konur. Klein, siyasi ve ekonomik elitlerin savaşlar, doğal afetler ve toplumsal çöküşler gibi kolektif travmaları, normal koşullarda kamuoyunun direnciyle karşılaşacak radikal politikaları dayatmak için kullandığını savunur.

Trump’ın Barış Kurulu da bu çerçeveye tam olarak oturmakta, Gazze’nin yıkımını adalet ya da hesap sorma çağrısı olarak değil, ABD egemenliğini pekiştiren ve uluslararası normları devre dışı bırakan siyasi gerçeklikleri yeniden şekillendirmek için bir fırsat olarak kullanmaktadır.

Bu durum emsalsiz değildir. Örüntünün izleri, 1945’te Milletler Cemiyeti’nin yerine kurulan ve ABD’nin tasarımı olan Birleşmiş Milletler’e kadar sürülebilir. Kurumun baş mimarı Başkan Franklin D. Roosevelt, Güvenlik Konseyi ve veto sistemi aracılığıyla ABD’nin yapısal üstünlüğünü güvence altına almayı ve Washington’un küresel meseleler üzerindeki belirleyici etkisini sağlamayı hedeflemiştir.

BM daha sonra ABD çıkarlarına tam uyum göstermediğinde, özellikle George W. Bush yönetimine Irak’ı işgal etmek için hukuki yetki vermeyi reddettiğinde, “işlevsiz” ilan edilmiştir. Bush bunun yerine sözde “gönüllüler koalisyonu”nu kurmuş ve Irak’ı yıkıma sürükleyen, sonuçları bugün hâlâ süren bir saldırı savaşı başlatmıştır.

Benzer bir manevra 2002’de Filistin’de, ABD egemenliğindeki sözde Ortadoğu Dörtlüsü’nün kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Bu yapı, kuruluşundan itibaren Filistinlilerin özneselliğini sistematik biçimde dışlamış, İsrail’i hesap vermekten korumuş ve uluslararası hukuku ikincil, hatta gözden çıkarılabilir bir konuma itmiştir.

Yöntem değişmemektedir: Mevcut uluslararası mekanizmalar ABD’nin siyasi hedeflerine hizmet etmediğinde, yeni yapılar icat edilir, eskileri baypas edilir ve güç, barış, reform ya da istikrar söylemi altında yeniden tesis edilir.

Bu tarihsel sicile bakıldığında, Barış Kurulu’nun er ya da geç bir başka işlevsiz yapıya dönüşeceğini öngörmek makuldür. Ancak bu öngörülebilir sona ulaşmadan önce, Filistin’de adil bir barış ihtimalini daha da raydan çıkarma ve İsrailli savaş suçlularının hesap vermesine yönelik her türlü anlamlı çabayı engelleme riski taşımaktadır.

Asıl olağanüstü olan, gerileme döneminde bile ABD’nin bütün halkların ve bölgelerin geleceği üzerinde deney yapmasına izin verilmesidir. Yine de yalnızca Filistin’de değil, küresel ölçekte uluslararası hukukun merkeziliğini yeniden tesis etmeye kararlı olanlar için, bu pervasız ve çıkarcı siyasi mühendisliğe itiraz etmek için hiçbir zaman geç değildir.

Filistin, Ortadoğu ve dünya daha iyisini hak ediyor.

Çeviren: Göksu Cengiz