Amerikan oligarklar işçi sınıfına savaş açtı

Jessica CORBETT

Amerikan başkanı Trump ve milyarder Elon Musk, federal hükümetin içini boşaltma mesailerine devam ederken geçen salı günü Senatör Bernie Sanders, “oligarklar, sınırsız paralarıyla ülkemizdeki işçi sınıfına savaş açtı ve bu savaşı kazanmaya kararlılar” dedi.

“Amerika tehlikeli bir şekilde oligarşiye, otoriterizme ve kleptokrasiye yürüyor” dedikten bir hafta sonra Sanders yeniden Senato kürsüsüne çıkarak dünyanın en zengin üç insanı Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve onlara hizmet eden siyasetçileri hedef aldı.

Senatör “Son derece tehlikeli zamanlardan geçiyoruz” dedi.

Gelecek nesiller bu ana, bugün ne yaptıklarımıza bakacak ve giderek büyüyen oligarşi ve otoriterlik tehdidine karşı demokrasimizi savunma cesaretine sahip olup olmadığımızı hatırlayacak.

Trump’ın ünlü Hükümet Verimlilik Dairesi (DOGE) başkanı olan Musk’ın hedef aldığı kurumlar arasında ABD Uluslararası Gelişim Ajansı, Tüketici Finansal Koruma Bürosu, Eğitim Bakanlığı, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Amerikan Hazine Bakanlığının ödeme sistemi var. Milyarderin kendi sözleri ve içeriden alınan bilgiler, bir sonraki hedeflerin sağlık hizmet sistemleri Medicaid, Medicare ve Sosyal Güvenlik olduğuna işaret ediyor. Sanders, “Biz burada konuşurken, gezegenin en zengin insanı Elon Musk, emeğiyle geçinen ailelerin ve dezavantajlı yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını korumak için tasarlanmış federal hükümet kurumlarını dağıtmaya çalışıyor” dedi. Bu kurumlar Amerika kongresi tarafından kuruldu ve mevcudiyetlerini sürdürmeleri, reforma uğramaları ya da kapatılmaları da kongrenin sorumluluğundadır. Bay Musk’ın sorumluluğunda değildir. Bay Musk’ın şu anda yaptığı şey apaçık yasa dışıdır, anayasaya aykırıdır, son verilmelidir.”

Sanders ayrıca Trump ve müttefiklerinin federal yargıya yönelik saldırılarını da detaylandırdı, geçtiğimiz ay göreve başlayan Cumhuriyetçi başkanın niyetine yönelik bir dizi suçlamada bulundu.

“Bay Trump ve arkadaşları yalnızca anayasal devletimizin üç temel taşından ikisi olan kongre ve yargının altını oymaya çalışmıyorlar, ayrıca bu ülkenin modern tarihinde görülmemiş bir biçimde medyayı hedef alıyorlar” dedi. Medyanın “her gün hata yapabildiğini” kabul etmekle birlikte, “Umarım kongrenin tüm üyeleri bağımsız basın olmadan işleyen bir demokrasi, bilginin serbest dolaşımı ve gerçeğe ulaşma çabasının var olamayacağının farkındadır” dedi.

Senatör ayrıca en zengin üç milyarderin haber kuruluşları ve sosyal medya platformlarını satın alarak halkın bilgiye ulaşımında nasıl bir etki yarattıklarına dikkat çekti, Musk Twitter’ı satın alıp adını X olarak değiştirmiş, Bezos ise The Washington Post ve Twitch’i satın almıştı. Zuckerberg ise Facebook ve Instagram’ın bağlı olduğu Meta şirketi üzerinden para kazanıyor.

“Gözleri politikalarının sonuçlarından çekmek için sahip oldukları medyanın inanılmaz gücünü harekete geçirip, bizi ‘ölümüne eğlendirecekler’” diye uyardı.

Oligark dostlarıyla birlikte, yozlaşmış kampanya finansman sistemimizden yararlanarak iki partiden de siyasetçileri satın almak için büyük miktarlar harcamaya devam edecekler.

“Aramızda oligarkların sıradan Amerikan vatandaşlarını umursadığına cidden inanan var mı?” diye sordu.

İnanın, yok.

Sanders, “eğer engel olamazsak, yakında ülkemizde en yoksul ve ihtiyaç sahibi kesime güvence sağlayan sağlık sistemi, gıda, barınma ve eğitim programlarının peşine düşecekler, tek sebebi de kendileri ve diğer milyarderler için dev vergi indirimleri için gereken parayı biriktirebilmek. Modern zamanın kralları mutlak egemenlik hakkına sahip olduklarına inanıyorlar, iktidarlarını ve ayrıcalıklarını koruyabilmek için emekçi halkın refahını hiç feda edeceklerdir.” Ancak Sanders bir başka noktanın daha altını çizerek; “Ülkemizde egemen sınıfların en büyük korkusu Amerikan halkıdır, ister siyah ister beyaz ister Latin olsun, ister kentli ister köyü olsun, genç, yaşlı, eşcinsel, heteroseksüel fark etmez, egemen sınıfın korkusu Amerikan halkının bir araya gelerek yalnızca en yukarıdakileri değil, hepimizi temsil edecek bir hükümet talep etmeleridir” dedi.

“Oligarkın kâbusu birbirimizi ırka, dine, cinsel yönelime, kökenlerimize göre bölmeyip bir araya gelerek, onları hedef alacak cesareti gösterebilmemizdir” dedi.

Kaynak: commondreams.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ