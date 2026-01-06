Amerika’nın “arka bahçesi” yeniden çizilirken örtük vesayetten açık hegemonyaya

Dr. Derya Uzunkala

2026’nın ilk günlerinde Amerikan askerlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu başkent Caracas’tan alarak ABD’ye götürmesi, yalnızca Latin Amerika siyasetinde değil, uluslararası hukukun işleyişinde de kırılma anı yarattı.

Washington bu operasyonu “narko-terörizmle mücadele” ve “adalet” gibi kavramlarla gerekçelendirse de görevdeki bir devlet başkanının yabancı bir güç tarafından zorla görevden alınması ve ülke dışına çıkarılması hukuki ve siyasal açıdan darbe niteliği taşıyor. Başkan Trump’ın bu müdahaleyi “Donroe Doktrini” olarak adlandırması, yalnızca ironik bir retorik hamle değil, Monroe Doktrininin iki yüzyıllık vesayet siyasetinin güncellenmiş bir formülasyonunu ifade eder.

MONROE DOKTRİNİ

1823’te James Monroe tarafından ilan edilen Monroe Doktrini, görünürde Avrupa müdahalelerine karşı Latin Amerika’yı korumayı amaçlayan savunmacı bir ilke olarak sunulmuştu. Ancak bu çerçeve kısa sürede, bölgeyi Washington’un siyasal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlemeyi hedefleyen; Latin Amerika’yı fiilen Amerika Birleşik Devletleri’nin “arka bahçesi”ne dönüştüren bir vesayet rejimine evrildi. Yirminci yüzyıl boyunca “komünizmle mücadele”, “istikrar” ve “güvenlik” söylemleri eşliğinde yeniden yorumlanan bu doktrin, pratikte egemen fakat bağımsız davranan hükümetlere yönelik müdahaleleri kurumsallaştırdı.

Guatemala’da Jacobo Árbenz’in 1954’te CIA destekli bir darbeyle devrilmesi ve Şili’de Salvador Allende’nin 1973’te askerî müdahaleyle iktidardan indirilmesi, Latin Amerika tarihinde süreklilik gösteren bir darbe rejiminin en görünür düğüm noktalarıdır.

Benzer girişimler, 1964’de Brezilya’da João Goulart’ın, 1970’lerde Uruguay ve Arjantin’de askerî rejimlerin kurulmasıyla, 1980’lerden Orta Amerika’da Nikaragua ile El Salvador’da gerçekleştirilen darbelerle farklı tarihsel bağlamlarda yeniden üretilmiştir. Biçimler ve gerekçeler değişmiş, ancak müdahalenin temel mantığı süreklilik göstermiştir.

Bu örneklerin ortak paydası, demokratik meşruiyetin, ABD’nin stratejik ve ekonomik çıkarlarıyla çeliştiği anda askıya alınabilir bir değişken hâline gelmesiydi. Soğuk Savaş döneminde bu “askıya alma” pratiği “komünizm tehdidi” söylemiyle gerekçelendirilmiş; daha sonraki dönemlerde ise “istikrarsızlık”, “yolsuzluk”, “otoriterleşme” ya da “demokrasinin korunması” söylemleri benzer bir işlev görmüştür.

Bu tarihsel süreklilik, Monroe Doktrini’nin yalnızca Avrupa merkezli güçleri Latin Amerika’dan uzak tutmayı amaçlayan bir savunma ilkesi olmadığını; aksine, doktrinin tarihsel yorumları ve uygulamaları aracılığıyla, bölge halklarının kendi kaderini tayin hakkını ABD’nin ekonomik çıkarları ve jeopolitik öncelikleriyle uyumlu olduğu ölçüde tanıyan hiyerarşik bir egemenlik düzenine dönüştüğünü açık biçimde ortaya koyar.

Bu bağlamda, tarihsel olarak Amerika’nın emperyal perspektifinde demokrasi, seçim ve ulusal bağımsızlık askıya alınabilir ve koşullara tâbi siyasal formlar olarak görülür.

TRUMP’IN DONROE DOKTRİNİ

Bugün Venezuela’da Maduro’ya karşı yürütülen darbe girişimi ve bunu izleyen, diğer Latin Amerika ülkelerine yöneltilmiş açık tehdit ve gözdağı siyaseti, Trump’ın “Donroe Doktrini” olarak adlandırdığı çerçevenin yalnızca darbelere dayalı tarihsel hattı sürdürmediğini; aynı zamanda onu genişletme iddiasını da açığa çıkarıyor.

Monroe Doktrini’nin örtük vesayet ve dolaylı müdahale mantığı, Trump’ın yeni söylemlerinde yerini açık denetime ve egemenliğin fiilen devralınmasına bırakıyor.

Bu geçiş, yalnızca dış politika dilinin sertleşmesiyle değil, ABD’nin küresel düzeyde hukuki ve normatif sınırları fiilen tanımadığı yeni bir güç kullanım biçiminin normalleşmesiyle de ilgilidir.

Venezuela müdahalesi sonrası Trump’ın “Amerika’nın Batı Yarımküre’deki hâkimiyeti bir daha asla sorgulanmayacak” ifadesi, bu dönüşümün bir göstergesidir. Bu iddia, bölgenin çok taraflı müzakereye kapalı bir nüfuz alanı olarak yeniden tanımlanmasına işaret eder. Bu bağlamda Venezuela’daki darbe, yalnızca Caracas’a yönelik bir operasyon değil; ABD’nin bölgedeki yeni hegemonik yöneliminin somut bir tezahürü olarak okunmalıdır.

Donroe Doktrini’nin ayırt edici özelliği, hegemonik iddianın artık demokrasi, insan hakları ya da güvenlik gibi meşrulaştırıcı söylemlere dahi başvurmamasıdır. Bu durum, örtük vesayetten açık hegemonyaya geçişi ifade eden yeni bir siyasal modeli işaret eder. ABD’nin uluslararası hukukun sınırlarını fiilen aşarak seçilmiş bir devlet başkanının meşruiyetini tek taraflı biçimde geçersiz ilan etmesi ve bunu genelleştirilebilir bir siyasal tutum olarak sunması, bu doktrinin mantığını açıkça ortaya koyar.

Trump’ın Venezuela müdahalesinin ardından Latin Amerika’ya ilişkin açıklamalarında Meksika, Küba ve Kolombiya’ya ile Grönland’a dair beyanlarında egemenlik ve toprak meselelerini pazarlık konusu hâline getirmesi, Batı Yarımküre’nin Amerikan yürütme iradesine tabi bir nüfuz alanı olarak yeniden tasavvur edilmesine işaret eder.

“ÖNCE AMERİKA” SÖYLEMİNİN ÇÖKÜŞÜ

Donald Trump, 2016’da Beyaz Saray’a yürürken Amerika’yı “yeniden büyük” yapma vaadini savaşsız bir yükselişle gerçekleştireceğini öne sürüyordu.

“Önce Amerika” söylemi, ekonomik milliyetçilikle birlikte dış müdahalelere karşı mesafeli, izolasyonist bir hattı temsil ediyordu. Trump’ın seçmen nezdindeki özgünlüğü, Irak ve Afganistan savaşlarının yarattığı yıpranmaya karşı bir geri çekilme vaadine dayanıyordu; ancak bu vaat Venezuela operasyonuyla birlikte belirgin biçimde çöktü. Trump yönetimi, Venezuela müdahalesini Kongre’ye danışmadan gerçekleştirerek anayasal denetimi yürütme iradesi karşısında bilinçli biçimde askıya aldı.

Güç tahkimi adına kurumsal denge mekanizmaları devre dışı bırakılırken, savaşsız bir yükseliş vaadi yerini açık bir askerî müdahaleye bırakırken, Trump’ı iktidara taşıyan “Önce Amerika” söylemi kendi iç çelişkileri içinde çözüldü.

TRUMP’IN RETORİĞİ VE GÖSTERİ OLARAK ŞİDDET

Trump’ın Maduro’nun alıkonulmasının ardından yaptığı konuşma şiddetin uluslararası siyasette gösteri olarak dolaşıma sokulduğu bir andı.

Delta birliklerinin “başarısını” Hollywood estetiğiyle aktarırken, ABD’nin Venezuela’yı “yöneteceğini” ve operasyonun “kendine yeten” bir kazanç yaratacağını ilan ederken; petrol vurgusu açıktı: Chávez dönemindeki millîleştirmeler, egemen bir siyasal karar olarak değil, “geri alınması gereken” bir mülkiyet kaybı olarak yeniden kodlanıyordu. Bu anlatı, askerî müdahaleyi hukuki ve siyasal çerçevesinden koparan gösteri, ganimet ve sorgulanamaz egemenlik eksenleri etrafında kuruyordu.

Trump’ın operasyonu eşi Melania Trump’la birlikte “tam olarak bir televizyon programı izler gibi” takip ettiğini söylemesi, askerî şiddetin görsel tüketime uygun bir performansa dönüştürülmesini gösteriyor.

Venezuela’nın petrolü Trump’ın söyleminde “çalınmış” bir mülk olarak temsil edilirken, askerî müdahale mülkiyet iadesinin diliyle meşrulaştırılıyor. “Çok para kazanacağız, bize hiçbir maliyeti olmayacak” ifadesi, savaşın ahlaki ya da siyasal bir mesele olmaktan çıkarıldığını gösterirken, askerî güç bir bilanço kalemi gibi ele alınır. Bu söylemin merkezinde, egemenliğin hukuki bir yetki olmaktan çıkarılarak tek taraflı bir tasarruf alanı olarak yeniden tanımlanması var.

“ABD bu ülkeyi yönetecek” ve “Venezuela’nın ne zaman kendi kontrolüne döneceğine Amerika karar verecek” sözleri, müdahalenin geçici bir istisna değil, süresi belirsiz bir denetim rejimi olarak kurgulandığını gösterir. Bu güç iddiasında “demokrasi” kavramının yokluğu tesadüf değil.

Venezuela müdahalesi, belirli bir rejime yönelik istisnai bir operasyon değil, Batı Yarımküre’yi Amerikan iradesine tabi kılan açık bir emperyal egemenlik tahayyülünün göstergesidir. Bu dönüşüm, istikrar üretmekten ziyade süreklileşmiş bir şiddet rejimine işaret eder.

Trump’ın Donroe Doktrini, yalnızca Venezuela’ya yönelik bir darbenin adı değil; egemenlik, seçim ve meşru temsil ilkelerinin küresel ölçekte askıya alınabildiği bir hegemonya rejimini tarif eder. Bu durum, Venezuela darbesini Latin Amerika’nın ötesinde, uluslararası düzen açısından da tehlikeli bir emsal hâline getirir.

Bu tür girişimlere, Maduro yönetiminin niteliğinden bağımsız olarak karşı çıkmak, demokratik temsil fikrinin ve egemenliğin dokunulmazlığı ilkesinin korunması açısından vazgeçilmezdir.