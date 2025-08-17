Anadolu İrfanı

“Yerelin Sesi” kanalında program ekonomi,

ibadet mukaddes dinimizce ticaret de caiz,

farzını, sünnetini ben bilmem, hocam bilir,

altyazı akaryazı logosu amblemi:

“Şükranlarımızı sunuyoruz bizi destekleyen

Müsait-Der’e, Allah razı olsun onlardan!”

Konuk İrfan’da bir Anadolu Kaplanı özgüveni

dilinde win-win, parmaklar para sayar gibi

bilemiyor, sağ elini kalbine koymadan önce

rabia mı yapsa, hani pek yapan da kalmadı ya,

yoksa paranın her şey demek olmadığını

söyleyerek mi başlasa ve unutmadan taaa-bi

bizi biz, Anadolu’yu da Anadolu yapan değerlerimizi,

nasıl kazandıysak Allah’ın izni ve düşman mevzilerine

uçarak konan yeşil sarıklıların inayetiyle,

ve de ol uluların yüzü suyu hürmetine Çanakkale harbini,

evliya ve enbiya da öyle korumuştur bugüne dek

Anadolu’nun dirliğini dinini diyanetini amma

“Bize İngiliz’in bir oyunu bu

verdi laikliği aldı hilafeti!”

Kalmayınca Anadolu bilgeliği, sözün hikmeti

ne cennet gerekmez Türkmen ulusu Yunus Emre

ne incinse de incitmeyen pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli,

İrfan da tarihe fes giydirenlerden sürdürecektir ezberi,

ister win-win yap parmaklarınla oğlum İrfan kazan-kazan

ister rabia yap nasılsa artık ortaçölden başlıyor vatan!