Anadolu İrfanı
“Yerelin Sesi” kanalında program ekonomi,
ibadet mukaddes dinimizce ticaret de caiz,
farzını, sünnetini ben bilmem, hocam bilir,
altyazı akaryazı logosu amblemi:
“Şükranlarımızı sunuyoruz bizi destekleyen
Müsait-Der’e, Allah razı olsun onlardan!”
Konuk İrfan’da bir Anadolu Kaplanı özgüveni
dilinde win-win, parmaklar para sayar gibi
bilemiyor, sağ elini kalbine koymadan önce
rabia mı yapsa, hani pek yapan da kalmadı ya,
yoksa paranın her şey demek olmadığını
söyleyerek mi başlasa ve unutmadan taaa-bi
bizi biz, Anadolu’yu da Anadolu yapan değerlerimizi,
nasıl kazandıysak Allah’ın izni ve düşman mevzilerine
uçarak konan yeşil sarıklıların inayetiyle,
ve de ol uluların yüzü suyu hürmetine Çanakkale harbini,
evliya ve enbiya da öyle korumuştur bugüne dek
Anadolu’nun dirliğini dinini diyanetini amma
“Bize İngiliz’in bir oyunu bu
verdi laikliği aldı hilafeti!”
Kalmayınca Anadolu bilgeliği, sözün hikmeti
ne cennet gerekmez Türkmen ulusu Yunus Emre
ne incinse de incitmeyen pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli,
İrfan da tarihe fes giydirenlerden sürdürecektir ezberi,
ister win-win yap parmaklarınla oğlum İrfan kazan-kazan
ister rabia yap nasılsa artık ortaçölden başlıyor vatan!