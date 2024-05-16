Anadolu’da 1000 Hamaslı

İki gün önce Bin Hamaslı’nın Türkiye’de tedavi gördüğünü söyleyen Erdoğan, dün de örgütün Gazze’de Anadolu’yu savunduğunu ileri sürdü. AKP’nin Hamas aşkı Filistin davasından değil ‘ümmet kardeşliği’nden.

Gazze’ye ölüm yağarken İsrail ile ticareti sürdüren, muhalefetin ve kamuoyunun tepkisi üzerine zoraki de olsa bu ülke ile ticareti sonlandıran Saray rejimi Hamas konusunda el yükseltmeye devam ediyor.

Erdoğan daha önce Kuva-i Milliye’ye olarak kodladığı Hamas’ın bu kez de “Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunması”nı yaptığını ileri sürdü. Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Ben Hamas’ı Kuva-i Milliye’ye benzetince rahatsız olanlar var” diyerek bir kez daha muhalefeti suçladı.

Erdoğan’ın meclis kürsüsündeki konuşmasından saatler sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hamas’ın Siyasi lideri İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AKP lideri hafta başında da ağırladığı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde, Türkiye’de 1000’i aşkın Hamaslının hastanelerde tedavi gördüğü bilgisini verdi. Erdoğan’ın bu sözleri sarf ettiği saatlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar’da görüşüyordu.

HAMAS OFİS Mİ AÇACAK?

Ankara-Hamas arasındaki yakın bağlantılar dikkat ve tepki çekiyor. İngiliz The Times gazetesi hafta başında Hamas’ın, gizlice Türkiye'de ‘‘özel bir güvenlik üssü’’ kurmayı planladığını ileri sürdü. Gazete haberini İsrail ordusunun Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın sağ kolu Hamza Ebu Şanab'ın evine yaptığı baskında el koyduğu gizli belgelere dayandırdı.

Hamas lideri Haniye 20 Nisan’da da Erdoğan tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda ağırlanmıştı. Görüşme sonrasında Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Hamas'ın siyasi merkezini Katar'dan taşımak için iki ülkeyle görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Bu ülkelerin Suriye ve Türkiye olduğu ileri sürülmüştü. Hamas, Suriye'de savaşın patlak vermesinin ardından 2012'de merkezini Şam'dan Doha'ya taşımıştı.

İHVAN VE HAMAS’IN MERKEZİ

İsrail'le Hamas arasında arabuluculuk görevini üstlenen Katar iddiayı reddederken Erdoğan da, ‘‘Emir Şeyh Temim’den bu kardeşlerimizin Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum’’ demişti.

Hamas'ın bazı önemli isimleri uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Körfez Arap ülkeleri ve İsrail’in baskısı sonrası Katar’dan ayrılmak zorunda kalan Hamaslıların önemli bir kısmı İstanbul’a gelmişti. İstanbul sadece Hamaslıların değil, Müslüman Kardeşler Hareketi’nin binlerce üyesine de ev sahipliği yapıyor. Mısır ile yaşanan “normalleşme” sonrası İhvan’cıların yayın organları susturulmuştu.

İsrail ve ABD, Türkiye’nin Hamas'a ev sahipliği yapmaması konusunda sık sık uyarıyor. Öyle ki İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in Başkanı Ronen Bar, Hamas liderlerinin Lübnan, Türkiye ve Katar başta olmak üzere dünyanın her yerinde "avlayacaklarını" söylemiş Ankara’dan “bunun ciddi sonuçları olur” yanıtı gelmişti.

İsrail ulusal medya organı KAN, 19 Aralık’ta Hamas liderlerinin Türkiye'de gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Savaş örgütü NATO’nun ileri karakolu olan Türkiye’nin, ABD ve İsrail’in “terör örgütü” olarak gördüğü Hamas’a kol kanat germesi önümüzdeki günlerde önemli bir kriz başlığı olacak. Washington ve NATO’nun basıncı kademe kademe artıyor. ABD ve İngiltere, Hamas ile bağlantılı şirket ve isimlere yaptırımlara çoktan başladı. Uzmanlara göre “Bir sonraki adımda Ankara’ya karşı yaptırımların ilan edilme ihtimali” söz konusu olabilir.

BU SEVDA NERDEN GELİYOR?

Hamas 7 Ekim’den bu yana İsrail ile savaş halinde. İsrail bu süre zarfında Gazze ve Filistin’e ölüm yağdırırken AKP iktidarı Tel Aviv ile ticareti kesintisiz sürdürdü. Büyük tepki çeken bu ticaret sevdası ancak geçen günlerde zoraki de olsa sonlandırıldı.

Siyasal İslamcı iktidarın Hamas sevdası Filistin davasından kaynaklı değil. Bu sahiplenme dürtüsü tamamen “ümmet kardeşliği”nden geliyor. Hamas, Müslüman Kardeşler'in Filistin kolu. AKP de İhvan ideolojisini paylaşıyor. AKP döneminde Türkiye Filistin meselesini sadece Hamas ve “ümmet” bağı üzerinden götürdü. Hamas liderleri kongrelerde ağırlandı, örgütün önemli üyelerine uzun süreli vizeler hatta vatandaşlıklar verildi.

Ortadoğu politikası iflas eden, ülkeyi krizden krize sürükleyen iktidar, ekonomik buhran nedeniyle çıkmazda. İsrail ile sürdürülen ve bir türlü bitirilmek istenmeyen ticaretin nedeni de bu darboğazdı. Artık ne ülke ne de uluslararası denklem Erdoğan’ın yeni bir “van minut” yapmasına müsait. Köprünün altından çok sulak aktı.

KRİZ VARKEN OFİS AÇMALARI ZOR

Filistin üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen akademisyen Erhan Keleşoğlu AKP-Hamas ilişkisinin uzun yıllara dayandığını belirtiyor. 2007’den bu yana Hamas ile “resmi” bir temasın olduğunu kaydeden Keleşoğlu, ABD ve İsrail’in de bu ilişkiye o dönemde “ehveni şer” olarak yaklaştığını söyledi. Amaçları Hamas-El Fetih ayrışmasını, Filistin’in bölünmesini sağlamaktı. Ancak zaman içinde Hamas ile ilişki tüm Ortadoğu siyaseti gibi çıkmaza girdi. Keleşoğlu’na göre Hamas meselesi ilerleyen günlerde önemli bir kriz başlığı olabilir. Ancak ekonomik krizin yol açtığı dış kaynak ve para arayışı nedeniyle iktidar şu aralar Hamas’ı başına bela etmez. Bu nedenle de Hamas’ın Türkiye’de ofis açma ihtimali bu kriz ikliminde pek olası değil.

7 BİN YABANCININ TEDAVİSİ ÜCRETSİZ

Resmi Gazete’nin cumartesi günkü sayısında yayımlanan karara göre, yabancı hastalar için Türkiye’de sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma kapsamı genişletildi. Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla gelen 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak. Gelenlerin büyük bölümünün Filistin ve Ortadoğu’nun diğer ülkelerinden olduğu belirtiliyor. Kamuoyundaki tepkiler üzerine sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada gelenlerin “girişimci” ve “insani dış politika” anlayışı gereği olarak “sağlık diplomasisi” kapsamında Filistin başta olmak üzere bölgedeki savaş, çatışma, afetlerden etkilenen mağdurlardan olduğu ifade edildi. Ulaştığımız kaynaklar Filistinlilerin tedavi için Ankara’da bir otele getirildiklerini kaydediyor. Getirilenler arasında ne kadarının Hamas’lı olduğu konusunda net bir bilgi yok.