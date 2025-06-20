Anadolu’da bir hak savunucusu: Zeki Tekiner

Okan TOYGAR

17 Haziran 1980 Salı günü, akşamüstü saat altı suları… Nevşehir’’de kalenin eteğindeki üç katlı taş evde çocuk kahkahalarına karışan su sesi ve onlara banyo yaptıran annenin koşuşturmasıyla günlük yaşam tüm sıradanlığıyla sürüyordu.

Üç çocuğun en büyüğü Ayşe, banyodan yeni çıkmıştı ki kapı telaşla çalındı. Nefes nefese içeri giren bir komşu, gözleriyle evi tarayarak sordu:

“Bir avukatı vurmuşlar… Zeki Bey evde mi?”

O andan sonrası bir kargaşaydı; zaman hızlandı, sesler çoğaldı, yüzler değişti. Her şey öylesine hızlı ve karmaşık bir şekilde gelişti ki, Ayşe yaşananların ağırlığını bile tam olarak hissedemedi. İtalyan şair Pavese’nin “Günleri değil anları hatırlarız!” cümlesindeki gibi o anı hatırladı hep. Zihninde donup kalan o anı:

“Zeki Bey evde mi?”

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Zeki Tekiner, Nevşehir’de onurlu siyasetin simgelerindendi. 1929 doğumluydu, Ankara Hukuk mezunu bir Anadolu aydınıydı. CHP’de milletvekilliği, kurucu meclis üyeliği, il başkanlığı yapmıştı ama onu asıl tanımlayan bu unvanlar değil, sokaktaki insanla kurduğu bağdı. Köylülerin, sendikalı işçilerin, TÖBDER’li öğretmenlerin gönüllü avukatıydı.

Aynı günün sabahı Orta Anadolu’nun uçsuz bucaksız, göz kamaştırıcı bozkırında bir taksi ilerliyordu. Zeki Bey bir dava için Ürgüp’e gidiyordu. Dönüşte şoför takip edildiklerini anlayarak onu uyarmış, doğrudan eve gitmesini söylemişti. Bir süredir tehdit alıyordu. Daha dört ay önce evinin önünde ayağından ve kasığından vurulmuştu.

Türkiye, adım adım 12 Eylül darbesine sürükleniyordu. Ümit Kaftancıoğlu, Sevinç Özgüner, CHP Adana İl Başkanı Ahmet Albay ve Kayseri İl Başkanı Mustafa Kulkuloğlu faşist saldırılarla hayatını kaybetmişti. Fatsa’da halkçı Belediye Başkanı Fikri Sönmez hedefteydi; Maraş’ın dumanı dağılmadan bu kez Çorum’da Aleviler katlediliyordu.

Devletin gölgesinde büyüyen silahlı yapılar muhalifleri hedef alıyordu. Nevşehir de bu yoğun örgütlenmenin odağı haline gelmişti. Amaç, solu bölgeden tümüyle silmekti. Bunun en kestirme ve etkili yolu ise halkın inandığı, güvendiği bir kanaat önderini susturmaktı: Zeki Tekiner’i…

∗∗∗

Ürgüp’ten Nevşehir’e dönen Tekiner saat dört sularında CHP Nevşehir Merkez İlçe yöneticisi Yavuz Yükselbaba’nın bakkal dükkânına uğradı. O sabah Ankara’dan kayınpederi gelmişti; akşamki sohbetin eşlikçisi eksik kalmasın istiyordu. Selamlaştılar; hemen çay söylendi, sohbet kısa sürede koyulaştı. O anın sıcaklığı, iki adamın ansızın içeri dalmasıyla bir anda dağıldı. ‘Sigara!’ diye haykırdılar, ardından silahlarını çıkarıp ateş etmeye başladılar. Yavuz, Zeki Tekiner’in önüne geçti. Katillerden birinin kolunu tutup “Zeki Tekiner’i vuramazsın!” dedi ve başına isabet eden kurşunlarla, buzdolabıyla tezgâhın arasına yüzüstü düştü. Önderini korumaya çalışırken hayatını kaybetmişti. Zeki Tekiner ise göğsünden ve bacaklarından yaralanmış, düştüğü yerden kalkmış, silahını çekmiş, şarjörünü takmış, elinde silahıyla, kanlar içinde sendeleyerek hastaneye gitmiş ancak kurtarılamamıştı.

Ertesi gün Nevşehir, tarihinin en ağır sabahına uyandı. Zeki Tekiner ve Yavuz Yükselbaba’yı uğurlamak için binlerce insan sokaklara döküldü. Sabah, öfkeli ve kederli bir sessizlik hâkimdi kente. Ecevit, çok sayıda milletvekiliyle kentteydi. Cenaze yürüyüşü başladığında, önce taş ve sopalarla saldırı oldu. Ardından çevredeki binalardan çapraz ateş açıldı. Zeki Tekiner’i bir kez öldürmek yetmemişti faşistlere. Yirmi dakika boyunca Hükümet Konağı’nın önünde, yolun ortasındaki refüjde bekleyen tabut dahi kurşunların hedefi olmuştu. Tabuta isabet eden on üç kurşun, aslında Nevşehir’in vicdanına, umuduna ve insanlığına sıkılmıştı.

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O kargaşa içinde düşenler, kaçanlar, yere kapaklananlar oldu, çok sayıda milletvekili ve vatandaş yaralandı. Olayların kısmen yatışmasından sonra Yavuz Yükselbaba, Nevşehir’de defnedildi. Zeki Tekiner’in cenazesi ise Ankara’ya götürüldü. Ertesi gün, Çevre Sokak’ta bulunan CHP Genel Merkezi’nin önü Cinnah Caddesi’ne kadar hınca hınç doluydu. Ecevit, “Nevşehir’de cenaze töreninde yaratılmak istenen, işgal altındaki ülkelerde bile görülemeyecek bir durumdur. Kendi milletine düşmanlık ilan edenler milliyetçi olamazlar…” diyordu Tekiner’in sevenlerine, dostlarına, yoldaşlarına.

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Zeki Tekiner ve Yavuz Yükselbaba öldürüldü...

Ama hâlâ köy yollarında dava dosyası taşıyan, gözaltı kapılarında daktilosunu tıkırdatan bir adam ve onu korumak için hayatını veren bir dostun hikâyesi yaşıyor, Nevşehir’de… Onların hikâyesi, yalnızca bir suikastın değil, geciken bir adaletin, yarım kalan bir çocukluğun ve dostluğun da hikâyesidir.

Anılarına saygıyla…

Dipnot: Röportaj isteğimi kabul ederek bu yazıyı daha güvenilir kılan Sayın Altan Öymen’e ve Zeki Tekiner’in oğlu Bülent Tekiner’e teşekkür ederim.