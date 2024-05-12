“Anarşist” yatağı olarak üniversiteler…

Emre Erdoğan - Prof. Dr., Gençlik Araştırmacısı

Şubat 2024’ten itibaren dünyamızda bir hayalet dolaşıyor, 1968’in hayaleti… İlk kıvılcımları 2023’ün son aylarında görülen öğrenci protestoları 17 Nisan 2024’ten itibaren önce ABD üniversitelerine, daha sonra da dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki yükseköğretim kurumlarına yayılmış durumda.

Mayıs ayının ilk haftası itibariyle ABD’nin 50 eyaletinin 45’inde kurulu 140 üniversite kampüsünde öğrenciler Filistin’le dayanışmak amacıyla protestolara girişmişler, bu protestolara başta Avrupa ülkeleri olarak dünyanın 25 ülkesinden de katılımlar olmakta.

Bir grup öğrencinin Columbia Üniversitesi’nde “yasadışı” bir biçimde çadır kurmalarıyla göze çarpmaya başlayan protestolar, üniversite yönetiminin iş bilmezliğiyle polisi kampüsü “temizlemeye” davet etmesi ve sonuçta bize çok tanıdık bir şekilde “orantısız” şiddet kullanmasıyla iyice alevlendi ve binlerce öğrencinin tutuklanmasıyla bir güvenlik sorunu haline dönüştü. Diğer ülkelerde hem eylemler hem de idarecilerin reaksiyonları daha mutedil olsa da birçok zihinde “başka bir Mayıs mı geldi?” sorusunu uyandırması kaçınılmaz, bazı yorumcular dünyanın çehresini değiştirecek bir küresel salgından bahsetmeye başladılar bile.

1968’in üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine karşın hafızamızdaki yeri o kadar taze ki kısa vadedeki başarı derecesi tartışılır olsa da uzun vadeli etkileriyle içinde bulunduğumuz küresel depresyonda öğrenci hareketlerinin verdiği umuda sıkı sıkıya sarılma isteği şaşırtıcı değil. Dünyanın “efendisi” ABD’de 2024 Kasımında yapılacak seçimlerde rekabetin Biden-Trump arasında sıkışması, haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın önünde dikilecek liderlerin Macron sıkıcılığında olması ve coğrafyamızdaki çatışmalara siyasetçilerin bir türlü çözüm bulamamaları; siyaseti egemenliği altında tutan beyaz-yaşlı-erkek azınlığın tahakkümüne son verecek bir hareketliliği özletmiyor değil. Siyasi sınıfın toptan tasfiyesine yol açacak bir küresel isyan salgını çok da iyi gelebilirdi gerçekten.

Yeni protesto dalgasının bu kadar çok ilgi çekmesinin başka bir önemli sebebi de bu kalkışmanın çoktan yaftalanmış “apolitik” Z Kuşağı’ndan gelmesi. 1997-2011 arası doğduğu iddia edilen bu kuşak hazcılığı, depresifliği, dijital saplantıları ve siyasete mesafeli hatta apatik duruşlarıyla pek de umut vermemektelerdi. Hoş, küredeki Z Kuşağı’nın büyük kısmının Afrika ülkelerinde, ülkemizdekilerin de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldığı gerçeği bu tipolojinin ne kadar evrensel olduğunu sorgulatsa da, en azından Batı’da birbirine hayli benzeyen gençlerden oluşan bir kategori oluşturduklarını söylemek mümkün. Küreselleşme genel olarak hem toplumlararası hem de toplumlar içi eşitsizlikleri artırmış olsa da kozmopolitan kentli bir sınıfın oluşmasına da hayli katkı vermiş durumda. Benzer müzikleri dinleyip aynı kahve zincirlerinde demlenip Marvel’ın sinema evreninde anlam bulan geniş bir kitleden bahsedebiliriz, tabii ki bizim ülkemizden de bu “küresel” sınıfa eklemlenmiş olanların varlığı şaşırtmamalı.

Yine de bu protestoların yaygınlaşmasının hikmetini evrensel geçerliliği tartışmalı bir yaş grubunun değerlerinde değil de; protestoların vuku bulduğu mekânlarda yani üniversitelerde aramak çok daha doğru olabilir. Çok uzun zamandan beri üniversiteler toplumsal protestoların yuvası olarak göze çarpmaktalar. İnanmazsınız, ta 1229’da bile tarihçilerin kayda geçtiği üniversite ayaklanmaları var, Paris’te ayaklanan öğrencileri kraliyet güçleri zar zor bastırmış. Öğrencileri 1848’te ve 1870’te barikatlarda, 1930’da Almanya’da anti-faşist gösterilerde, 1956’da Macaristan’da, 1968’de Çekoslovakya’da ve dünyanın her yerinde en ön planda görüyoruz. Ülkemizde dahil olmak üzere 1970’lere öğrenci hareketleri damgasını vururken, 1989’da komünizmin çöküşünde ve 2010’da Arap Baharı’nda öğrenciler her zaman ayaklanmalarda yer almışlar. Demek ki, öğrenci olmak bu tür bir eylemciliği kendiliğinden getiriyor, coğrafya ya da dönem ne olursa olsun. Üniversitelerin bu tür hareketlerin odağında yer almasının çok çeşitli sebeplerini sayabiliriz. Bunlardan birincisi bilişsel hareketlilik dediğimiz faktör, bireylerin eğitim düzeyi arttıkça dünya ahvaline ilgileri daha fazla oluyor, daha fazla habere –illa siyasi olması şart değil– maruz kalıyorlar ve kendilerini siyaseten daha yetkin hissediyorlar. Ha, bu gidip siyasi partiye yazılmaları anlamına gelmiyor tabii ki, deneyim gösteriyor ki geleneksel siyasal katılım biçimlerinden çok protesto, boykot ya da “klavye delikanlılığı” gibi alışık olmadığımız türlere yöneliyorlar.

Üniversitelerin bireyler üzerindeki başka bir etkisi de sosyal mobilizasyon… Her ne kadar eskisi kadar etkili olmasa da çoğu üniversite öğrencisi hâlâ ebeveynlerinden daha eğitimliler, özellikle de ABD’de siyahiler, Hispanikler, göçmenler, Müslümanlar ve kadınlar için üniversite okumak maruz kaldıkları mağduriyetleri daha yakından görmeleri anlamına geliyor, bu da anlamakta zorluk çekmeyeceğimiz bir hınç duygusunun ortaya çıkmasına yol açıyor. Ülkemiz örneğinden gidecek olursa, şu anda üniversitede okuyan gençlerimiz arasında babası üniversite mezunu olanların oranı altıda bir, söz konusu üniversite mezunu anne olduğunda oran yirmide bire iniyor, nasıl bir sosyal mobilizasyon nedeni olduğunu gözünüzde canlandırın.

Bir de üniversiteler öğrenci hareketleri için iyi de bir altyapı sağlıyor: Üniversitedeki arkadaşlıklar ihtiyaç halinde hızla harekete geçebilecek sosyal ağların oluşmasına yol açıyor, hele günümüzün sosyal medya çağında üniversite öğrencileri ışık hızında iletişim kurup organize olabiliyorlar. Kampüslerin genç-yoğun hali, “yıkıcı” fikirlerin de bir salgın gibi hızla yayılmasını sağlayabiliyor, fiziksel mesafeler engel de olamıyor, kampüsten kampüse hızla sıçrayabiliyor bu fikirler. Ayrıca üniversite öğrencilerinin örgütlenme konusundaki pratikleri/deneyimleri dışarıdakilerden hayli fazla… Ülkemizde öğrenci dernekleri ya da kulüpleri çok fazla popülerlik taşımasa da, birçok ülkede öğrencilerin nefes alabildikleri yegâne yerler ve Batı’da çok da köklü geleneklere sahipler. Sadece dünyayı değiştirmeyi amaçlamaları gerekmiyor, üniversitedeki taraftar örgütlenmelerinin ne kadar yetenekli olabildiklerini çok yakından gözlemleyebildik… Bu örgütlenme becerisi herhangi bir protesto ânında çok da işlevsel olabiliyor. Ama bütün bunların ötesinde üniversiteler gençlerin daha önce aşina olmadıkları fikirlerle, yerlerle ve kişilerle karşılaştıkları ve temas ettikleri yerler olma özelliklerini taşıyorlar. Haydi, yükseköğretimin her tür iktidar sahibi tarafından “yüksek endoktrinasyon mekânları” olarak görüldüğü ülkemizi bir kenara bırakalım, birçok coğrafyada üniversiteler toplumu olduğu gibi korumak isteyen muhafazakârları sinir edecek kadar “ilerici” fikirlere ev sahipliği yapıyorlar. Hatta bizim ülkemizde bile öğrencilerin müfredattan öğrendiklerinden daha fazlasını arkadaşlarından öğrendikleri bir gerçek, inanmayan kantinlere gidip bir göz atsın.

Tabii ki üniversitelerden ne çıkarsa hayırlıdır demek yanlış olur; dünyanın en baskıcı ve totaliter rejimlerinin de üniversitelerden beslendiğini tarih bize gösterdi, Nazi rejimine destek verenlerin bir kısmı üniversitelerinin en aktif öğrencileri arasından çıktılar. Öte yandan bir de sormak gerek, neden Pinochet’den Evren’e her türlü baskıcı yönetimin ilk hedefi üniversiteleri bir zapturapt altına almak oluyor, belki de generallerin bir bildikleri vardır.