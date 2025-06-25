Anayasa

Modern toplumların en önemli özelliği, geleneksel hayatın dışında yeni kurumsal yapılar inşa etmeleriydi. Modernleşme idealine uygun olarak hemen her yerde, o güne dek yazılı olmayan sosyal-siyasal-kültürel pratikleri tasfiye edip, hayatın her alanını yazılı kurallara bağlayan bir düzen kuruluyordu. Bu yeni kurumsallaşma Emile Durkheim’in ‘mekanik dayanışmadan organik dayanışma’ya, Ferdinand Tonnies’in ‘cemaat’ten ‘cemiyet’e geçiş kavramlarında da karşılık bulmuştu.

Büyük ölçüde inançların refere ettiği geleneklerin dışında yeni bir düzen kurmak, tüm siyasal işlerin yazılı-kayıtlı hale getirilmesi demekti. Her şey yazılı kurallara uygun işleyeceğine göre, bunların referansı olan bir anayasa yapmak da gerekliydi. Artık gündelik hayat kanunlar ve kurumların, anayasaya uygun biçimde işlediği yeni formda kurulacaktı. O kadar ki devletlerin kendi gerçekleştirdikleri katliamları bile fotoğraf yoluyla kaydetmeleri ve ‘gizli arşiv’ inşa etmeleri de yine bu sürecin sonuçlarıydı.

Aynı şekilde şimdi bildiğimiz anlamıyla modern yurttaşlık da bu sürecin bir çıktısıydı. Elbette yurttaşlığın daha eski bir geçmişi vardı ama bireyi geleneklerinden koparmayı ve tek başına devletle muhatap hale getirmeyi öngören bu yeni yurttaşlık, modern anayasaların en önemli vurgusuydu. Bu anayasalarda devlet ve yurttaşlar, karşılıklı yükümlülükleri olacak şekilde yasal bir ilişkiyle birbirine bağlanmışlardı.

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Modern siyasal sistemlerde Cumhuriyet’in idealize edilmesinin bir dayanağı, tüm yurttaşların ‘eşit’ olduğu varsayımıydı. Gerçekten her biri, kanuna göre en azından teorik olarak ‘eşit’ti. Fakat bu ‘eşitlik’ gerçekte derin eşitsizlik alanlarını örten bir işlev görüyordu. Çünkü modern yurttaşlık, her bireyin, farklı dil, inanç ve kültürlerden geldiğini, dolayısıyla o inanç-kültür ve dillere göre yaşama hakkı olduğunu ihmal etmişti. Sadece ihmal etmemiş, yok saymış ve kendi inşa ettiği kimlikleri onlara dayatmıştı.

Bugün bütün bu siyasal uygulamaların ağır toplumsal maliyetlerle tecrübe edildiği bir tarihsel birikime sahibiz. Hatta modern devletlerin bir kısmı, kendi kurdukları bu politik geçmişle yüzleşme anlamına gelen adımlar attılar. Artık bazı ülkelerde tek dil ve kültür yerine çoğulluk, ötekini tasfiye etmek yerine birlikte yaşamayı esas alan anayasalar-yasalar da var. Ayrıca ‘yurttaşlık’ yasaları da pek çok ülkede değişti ve eski ötekilerin de yurttaş olabildikleri yeni siyasal deneyimler çoğalmış görünüyor. Mesela Avrupa’nın pek çok şehrinde ‘yeni yurttaş’ ‘ötekilerin’ meclis üyesi, belediye başkanı ve milletvekili olduklarını görüyoruz.

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Türkiye’ye gelince, Türk modernleşmesinin yeni bir ulus devlet kurma; dolayısıyla yeni bir anayasa, dil ve kültür inşa etme yönündeki politikası en baştan beri modern tahayyüle uygun olarak çoğulculuğa kapalıydı. Dahası İlhan Tekeli’nin ifadesiyle, modernleşme, aslında bir tür ‘modernleştirme’ biçiminde tezahür ettiği için, ‘tek dil-kültürlü toplum’ yaratma çabası batıdaki örneklerinden çok daha sert bir biçimde işlemişti. Yurttaşlık yasaları da aynı şekilde bireyleri dil ve kültürlerinden arındırmaya mecbur etmişti. Hemen her darbeden sonra yapılan ‘yeni’ anayasalarda da aynı politik eğilim hep devam etmişti. İktidarların ‘anayasa’ algısı bir tuhaflıklar silsilesi gibiydi. O kadar ki 1980 askeri darbesini gerçekleştirenler, silah zoruyla anayasayı ‘ortadan kaldırmış’, ama aynı anayasayı ‘ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ettikleri gerekçesiyle onlarca kişiyi idam etmiş, on binlerce kişiye de ağır hapis cezaları vermişti.

Türkiye bir süredir yeni(den) bir anayasa yapma ihtiyacını konuşuyor. Ama bu ihtiyaca en fazla vurgu yapan iktidar partisi, anayasaların yol açtığı çok ağır toplumsal maliyetlere ve dolayısıyla geçmişle yüzleşme arayışına işaret eden bir yeni söz bile kurmuyor. ‘Her yurttaş hukuken yasalar önünde eşittir’ gibi yanıltıcı söylem yerine, herkesin bir kültür, dil ve inancın parçası olarak, kimliğiyle yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan bir siyaseti de yok. Dahası siyasal keyfiliğin adeta olağanlaştığı bir ortamda, anayasaya uymayı taahhüt eden bir söylem de geliştirmiş değil. Sahi, bunlardan azade bir ‘yeni anayasa’ ne işe yarayacak?