Anayasa Mahkemesi kararına uyulmalı: Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “Gezi Davası” olarak bilinen davada geçmiş dönemlerde Birliğimize bağlı TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kurullarda görev yapmış olan Tayfun Kahraman yönünden ihlal kararı vermiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesince verilmiş bir ihlal kararı bulunmasına rağmen karara uymamıştır.

Anayasa Mahkemesi kararları diğer Mahkemeler de dahil olmak üzere herkes tarafından uyulması zorunlu ve bağlayıcı kararlardır. Yakın zamanda çokça şahit olduğumuz üzere Anayasa Mahkemesi kararlarına bir kez daha uyulmaması, bu durumun sıradanlaştırılmaya ve normalleştirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Ancak Anayasa hükümleri açıktır. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve bağlayıcıdır. Aksi davranışta bulunan kim olursa olsun Anayasa’yı ihlal suçu işlemektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı açıkça göstermiştir ki Tayfun Kahraman yıllardır haksız ve hukuka aykırı olarak mahkum edilmiştir. Mahkemece yapılması gereken Tayfun Kahraman’ın derhal tahliyesine karar vermek olmalıyken bu yapılmamış; aksine Anayasa Mahkemesi’nin “yetki gaspı” yaptığı ileri sürülerek karara uyulmamıştır. Hiçbir demokratik ülkede benzerine rastlayamayacağımız türden bir karar verilmiştir.

Anayasal güvenceler kapsamında bir bireysel başvuru gerçekleştirilmiş, Anayasa Mahkemesi de görev ve yetkileri kapsamında bu incelemeyi gerçekleştirerek ihlali saptamıştır. Tayfun Kahramanın adil yargılanmadığına hükmeden Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması yeni bir ihlal yaratmıştır.

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay başkanı dahi bir konuşmasında “Anayasa Mahkememiz bir ihlal kararı verdiği zaman tüm yargı organlarının, hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir" demiş olmasına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi kararına uymaması kabul edilebilir değildir.

Her fırsatta “sivil anayasa” çağrıları yapanlar, bugün yaşadığımız keyfiliğin yaratıcılarıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının norm haline getirilmeye çalışılması, yargının siyasallaşmasının bir ürünüdür. Başta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi olmak üzere Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan kişiler hakkında ilgili makamlarca soruşturmaların başlatılması gerekmektedir.

Yine başta Tayfun Kahraman ve Can Atalay olmak üzere Anayasa Mahkemesi veyaTürkiye’nin yargı yetki yetkisini tanıdığı uluslararası Mahkemeler tarafından ihlal kararı verilmiş herkes derhal salıverilmeli ve yaşanan hak ihlallerine son verilerek özgürlüklerine kavuşturulmalıdır.

Anayasa’da yer verildiği şekliyle demokratik bir hukuk devleti olmak; ancak Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulduğu, yargıya talimat verilmediği, yargının bağımsız ve tarafsız olduğu bir düzende mümkündür.

Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Ülkemizin en kitlesel, en yaratıcı, en masum, en meşru halk hareketi olan Gezi Direnişi’ni ve o direnişin parçası olmuş arkadaşlarımızı karalamaya yönelik hiçbir girişim toplum vicdanında meşru değildir.

Şehir Plancıları Odamızın Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Danışmanı Can Atalay’ın da aralarından bulunduğu Gezi Tutukluları toplum vicdanında ve tarih önünde tertemiz ve masumdur.

Bu ülkenin güzel yarınları için mücadele eden arkadaşlarımıza bedel ödetmeye çalışmaktan vaz geçilmeli tüm arkadaşlarımız derhal salıverilmelidir.