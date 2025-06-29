Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ankara'da saat 08.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.