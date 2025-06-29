Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da saat 08:20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ankara'da saat 08.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Çubuk (Ankara)
Tarih:2025-06-29
Saat:08:20:55 TSİ
Enlem:40.23111 N
Boylam:32.93222 E
Derinlik:10.62 km
Detay:https://t.co/jOmDtZRlq4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi