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Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da saat 08:20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 29.06.2025 08:33
  • Giriş: 29.06.2025 08:33
  • Güncelleme: 29.06.2025 08:36
Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ankara'da saat 08.20'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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