Anlat Erdoğan, anlat

İktidar darbesine karşı yüz binler her gece meydanları doldurdu. Yaklaşık 15 milyon yurttaş, önseçimde Ekrem İmamoğlu’na oy vermek için sandıklara koştu. Gençlerin her çağrısı büyük buluşmalara sahne oldu. Büyük bir itiraz ve kuvvetli bir uyanışla karşı karşıya olduğumuz mutlak bir gerçek. Ülke artık başka bir frekansa, başka bir dalga boyuna geçmiş durumda.

İktidar şimdilik bu durumu görmüyor, görmek istemiyor. Erdoğan bugüne kadar bu konuyla ilgili birkaç kez konuştu. Neredeyse her defasında aynı şeyleri söyledi.

Açıklamalarını toparlarsak:

• Türkiye çok iyi bir yerdeydi, aşağı çekilmek isteniyor.

• İBB’de büyük bir yolsuzluk var, operasyon bu yüzden yapıldı.

• Operasyonlarla bizim bir ilgimiz yok; CHP içi kavga ve şikayetlerden kaynaklı.

• Yeni soruşturmalar kapıda, yargı bağımsızdır.

• Eylemciler vandal, yağmacı. Camiyi tahrip ettiler.

• Ekonomiyi batırmak için uğraşıyorlar.

• Eylemlerin devamına izin vermeyeceğiz, gerekli yasal adımları atacağız.

Özetin özeti bu ve benzeri sözleri tekrarlayıp durdu. Oysa AKP’liler dahil, bu anlatıların doğru olmadığı konusunda neredeyse muhalefetle ortaklaşmış durumda. Son kamuoyu araştırmalarına göre, muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin neredeyse tamamı operasyonun siyasi olduğuna inanıyor. AKP’lilerin sadece yüzde 55’i “yolsuzluk var” diyebildi. Erdoğan’a inananların sayısı her geçen gün azalırken, artık toplumsal rıza üretemeyeceği gün gibi aşikâr.

O İŞ ÇOKTAN BİTTİ!

Bağırıp çağırarak halkı hizaya çekme dönemi çoktan bitti. Dün yaptığı konuşmada gençlere tehdit gibi sözler ederken, yargı sürecinden bahsetti. Sanki bir haftada 2 bine yakın insan gözaltına alınmamış, 250 kişi tutuklanmamış, yüzlercesine şiddet uygulanmamış gibi... Eğitim Sen MYK üyelerine grev yaptıkları gerekçesiyle ev hapsi verildi bu iktidar yargısı tarafından. Korku o kadar büyük yani. Yapabileceklerini yaptı, yapmaya da devam edecek.

Ama işin tuhafı, bu hamlelerin hiçbiri işe yaramıyor. Her sokaktan bir ses, her meydandan bir itiraz yükselmeye devam ediyor. Üstelik her suçlamasına da anlık yanıt geliyor. Erdoğan’ın “Camiyi tahrip ettiler” açıklamasından dakikalar sonra CHP lideri Özgür Özel, kameralarla cami meydanına ulaşmış, gerçeği hem anlatmaya hem de göstermeye başlamıştı bile.

İktidarın en sık başvurduğu yöntemler olan korkutma, sindirme, manipülasyon ve deformasyon dönemi kapanmış durumda.

Her kesimden insan yüksek sesle konuşup tepkisini dile getirmeye başladı. Özellikle gençlerin isyanı, öylesine meşru bir zemine oturdu ki herkes oradan hizalanmak zorunda kaldı. Sahiplenildi. O kadar ki, haksız şekilde tutuklanan gençler mücadelenin simgesi hâline geldi. Üniversite öğrencisi olan kızının önce serbest bırakılıp sonra tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde konuşan Avni Erdoğan’ın dediği gibi: “Gençler kazanmıştı” artık. Birleşerek, inançlarıyla, ülkeye verdikleri umutla kazanmışlardı.

CHP’YE KAYYUM ATAMAK...

Erdoğan, tüm bunların olmadığı bir ülkede yaşıyor gibi üst perdeden konuşmaya devam ediyor. Turbun büyüğünden bahsetmeye devam ediyor. Bu arada MHP ve AKP sözcüleri sürekli olarak “CHP” ve “kayyum” kelimelerini aynı cümlede kullanmaya devam ediyor. Bu sözlerin de başka bir ezberin tekrarı olduğunu söylemeliyiz. Ezber çünkü önceden yazılmış bir senaryo vardı: Ekrem İmamoğlu tutuklanacak, İBB’ye çökülecek, dağılan ve morali bozulan muhalefete bir darbe de CHP’ye kayyum atanarak vurulacaktı.

Şimdi, Özgür Özel’in sözcükleriyle söylemek gerekirse, bu darbe püskürtülmüş durumda. İktidarın bu hâliyle CHP’yi hedef alması kurusıkının ötesine geçemez.

Bununla birlikte, Saray rejiminin bu isteğinden vazgeçtiğini söylemek de yersiz olur. Çok açık ki, CHP’ye kayyum atanması, Türkiye’de serbest seçimlerin ve çok partili sistemin son bulduğunu ilan etmekle eşdeğerdir. O andan itibaren başka bir Türkiye’den söz edilir.

Buna niyet edilip edilmeyeceğini bugünden kestirmek zor. Ama bildiğimiz bir şey var: Böyle bir girişim, 19 Mart sonrası ortaya çıkan tepkinin çok daha büyüğüne neden olur.

NASIL YAPMALI?

İktidar, girdiği baskı ve zorbalık otobanından çıkamayacak. Bu yolda ilerlemeye devam edecek. Bu çok belli. Ama geçtiğimiz bir hafta, buna karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de gösterdi. Sandık ve erken seçim çağrılarının yeterli olmayacağını, buna mutlaka meydanların eşlik etmesi gerektiğini söyledik, söylemeye devam edeceğiz.

Bu gerçeği hem muhalefet partileri hem de toplum gördü. Bundan sonra meydanları, o meydanları dolduran kalabalıkları ve bu kalabalıkların taleplerini görmeyen bir siyasetin iktidar karşısında tutunamayacağı aşikâr.

Birleşik, koordineli ve rejimi hedefleyen bir mücadele hattının neler başarabileceği görüldü. Bu fragman bile, Erdoğan ve yandaş medyanın yaratmaya çalıştığı illüzyonu yerle bir etmeye yetti.

Çok açık ki artık Erdoğan’ın her gün konuşmasının bile bir anlamı olmayacak.

İsterseniz son bir haftanın reytinglerine bakalım. Ne dersiniz?