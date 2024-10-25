Anlatılan bizim de hayatımız

Ulaş TAŞTEKİN

Kıvanç Eliaçık’ın Orta Doğu’da İşçiler ve Sendikal Hareket kitabı 150 yıllık dönemde Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki işçi hareketine tarihsel bir bakış sunuyor.

Kitabın Tunus’la ilgili bölümü sendikaların tarihsel serüvenini merkeze alıyor. 1920’lerle başlayan işçi hareketi çeşitli dönemlerde kesintiye uğrasa da Habib Bourgiba yönetimine karşı 1978’de gerçekleşen Kara Perşembe’ye ve 1984 Ekmek İsyanlarına öncülük etti. Ayrıca UGTT, Zeynel Abidin Bin Ali yönetimine karşı 2008’de gerçekleşen Gafsa Grevleri ve 2010’daki halk ayaklanmalarında önemli roller oynadı.

Mısır bölümü Mehmet Ali Paşa’nın 1820’lerdeki sanayileşme girişimleriyle ülkede işçi sınıfının oluşum sürecini ele alarak başlıyor. İşçi sınıfının kitleselleşmesi taşımacılık, dokuma ve tütün gibi işkollarında grevleri beraberinde getirdi. 1952’de gerçekleşen Özgür Subaylar Darbesi’yle Abdülnasır’ın öncülük ettiği politikalar işçiler için görece iyi koşullar sağladı ama devlet denetiminde sendikalar kurulmasını da beraberinde getirdi. Sedat ve Mübarek’in uyguladığı neo-liberal politikalar işçilerin tepkilerini tetikledi. 1977 Ekmek Grevi, 1984’te tekstil 1989’da demir çelik grevleri ve Mahalle tekstil grevleri kitapta özellikle inceleniyor.

Cezayir’de 19. yüzyılın son yıllarında Fransız sendikalarının bir parçası olarak başlayan işçi hareketi zaman içinde Fransız sömürgeciliğine karşı bağımsızlık mücadelesiyle birleşti. Bağımsız sendikalar, 2019’da Hirak Hareketi’ne de grevlerle destek verdi.

Lübnan’da da sendikalar Fransız mandası döneminde canlılık kazandı ve 1946’da Fransız askerlerinin Lübnan’ı terk etmesine varan bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynadı. İç savaşın yıkıcı nitelik kazandığı koşullarda sendikalar barış talebinin yükseltilmesinde önemli rol oynadı. Her şeye rağmen sendikal hareket neoliberal politikalara karşı işçi sınıfının sözcüsü olmayı sürdürdü.

Kitabın Filistin bölümü bizi, zulüm ve direnişle anılan Filistinlilerin emek süreçleri üzerine düşünmeye davet ediyor. Filistinliler işgalin gölgesinde işsizlik, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, kontrol noktalarında kötü muamele gibi ayrımcılıklara uğruyorlar. Filistin sendikalarının tarihsel serüveni 1920’lerde başladı ve İngiliz mandasına karşı mücadelede önemli rol oynadı. İsrail işgali sonrasında zaman içinde daha da siyasallaşan sendikalar, Filistin direnişinde toplumsal hareketliliğin kanalı olma vazifesi üstlenmeye başladı.

Eliaçık, Irak bölümünde modern anlamda ilk grevin 1876’da düzenlendiğini not ediyor. İngilizlere karşı direnişin bir parçası olan sendikalar BAAS Partisi yönetiminde genel anlamda devletin kontrolü altına girdi. Arap ayaklanmaları sürecinde de işçiler eylemlerini düzenli olarak sürdürdüler. Ayrıca ülkede petrol rafinelerinde zaman zaman uluslararası petrol tekellerine karşı direniş gösteren dinamik bir işçi hareketinden bahsetmek mümkün.

Suriye’de işçi hareketinin başlangıcı 1920’lere dayanıyor. İlk yıllarında Fransız sömürgeciliğine karşı mücadeleyle sendikal mücadelenin iç içe geçtiğini söylemek mümkün. BAAS döneminde Kürt ve komünist işçiler yönetimden uzaklaştırılırken sendikalara devlet kontrolü altında güçlenme imkânı tanındı. Kitabın bu bölümünde Rojava’daki sendikal deneyimler ayrı bir bölümde inceleniyor.

Ancak bu kitapta anlatılan sadece Arap işçilerin değil bizim de hikâyemiz.