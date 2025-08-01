Anne adayları ve bebekleri ile gıda dayanışması

BirGün EGE

Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması, anne adaylarına ve bebeklerine destek olmaya devam ediyor. Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve yurttaşların desteğiyle 2023 yılında hayata geçen Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması; çocukların beslenme çantalarına, anne adaylarına ve yeni doğan bebeklerin bez ve mama ihtiyaçlarına destek oluyor. Eğitim- Öğretim döneminde “Efesli Çocuklar Kolisi” ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların beslenme çantalarına katkı sağlayan Efes Selçuk Belediyesi, yıl boyunca anne adayları ve 0-2 yaş arası bebeklere destek oluyor.

“Efesli Anneler Kolisi” ve “Efesli Bebeler Kolisi”, sosyal desteğe ihtiyaç duyan anne adaylarına ve bebeklere her ay ulaştırılıyor. Efesli Anneler Kolisinde bir anne adayının sağlıklı beslenmesi için gerekli süt, yoğurt, yumurta, mercimek, fasulye, nohut ve karışık çerez gibi gıda ürünleri yer alırken; Efesli Bebeler Kolisinde ise 0-2 yaş arası bebeklerin temel bakım ihtiyaçları için gerekli bez ve mama paketleri bulunuyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması’nın, çocukların anne karnına düştüğü andan başlayarak temel ihtiyaçlarını karşılayan ve okul çağındaki çocukların beslenme çantalarına destek olan bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması, adı üzerinde gerçek anlamda bir dayanışma projesi. ‘Çocuklar İçin Gıda Dayanışması’ denince akla ilk olarak çocukların beslenmesi gelse de biz bu proje ile anne adaylarının beslenmesine ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldıklarında bez ve mama ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek oluyoruz. Hiçbir ekonomik zorluk çocuklarımızın önünde engel olmasın istiyoruz” dedi.

DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM

Başkan Sengel, Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi’nin kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yanı sıra vatandaşların destekleriyle büyüyen bir proje olduğunun altını çizerek “Anne adayları, anneler, bebekler ve okula beslenme çantası ile giden çocuklar için büyüyen bir dayanışmanın adıdır Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi. Efes Selçuk’ta özellikle de çocuklarımız ve sağlıklı nesiller için; anne adaylarının ve bebeklerin sağlıklı beslenmesi, annelerin de çocuklarının beslenme çantalarını gönül rahatlığı ile hazırlayabilmeleri için herkesi www.gidadayanismasi.org adresi üzerinden dayanışmamızı büyütmeye davet ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.