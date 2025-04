Anne-Baba Dayanışma Ağı’mızla çocuklarımızın yanındayız

Günlerdir anne babalar olarak günlerimiz adliyelerde, cezaevleri önünde geçiyor. Çocuklarımız kelimesi ile çocuklarımızı görüşe gitmek kelimeleri nasıl aynı cümlede kullanılabilir? Biz şimdi her güne bu cümlelerle başlıyoruz.

Tutuklanan, gözaltına alınan, gözaltı için sabahın beşinde, altısında evlerine şafak operasyonu yapılan çocuklarımızın aileleri olarak adliyelerde, cezaevleri önünde buluşuyor, birbirimizi buluyoruz. Gözaltıların başladığı ilk günden bugüne çocuklarımızın, tüm anne babaların yanında olmayı, dayanışmayı nasıl büyüteceğimizi konuşuyoruz. Önce Öğrenci Veli Derneği ile birlikte yaptığımız açıklama ile tüm anne babaları, dayanışma için gönüllü olmak isteyen herkesi birlikte bir dayanışma ağı örmeye çağırdık. Maltepe’de öğrenci aileleri olarak “Çocuklarımıza Dokunmayın” pankartıyla sokağa çıktık. Günlerdir çocuklarımız için adliye, cezaevi arası koşturan anne babalardık adımız da Anne Baba Dayanışma Ağı olsun dedik.

İl dışından gelen ailelerle barınma dayanışmasından, hukuki dayanışmaya, açık yer olmadığı için su bile bulunamayan Silivri önünde yiyecek, içecek dayanışmasına, dayanışma ihtiyacı ne ise o dayanışmayı hızlıca örüyoruz.

İstanbul dışındaki illerde de tutuklanan, gözaltına alınan çocuklarımızın ailelerine ulaşıyor, dayanışmamızı ülkemizin her yerinde büyütüyoruz.

Birbirimizi buldukça birbirimize o kadar iyi geliyoruz ki. Deprem dayanışmamızdan da biz anne babalar biliyoruz ki dayanışmanın hepimize çok iyi gelen sihirli bir gücü var. Şimdi yine bugünlerde bu dayanışma hepimize çok iyi geliyor. Her gün ülkemizin her yerinden yüzlerce dayanışma mesajı alıyoruz. Her gün dayanışma için çayıyla, simidiyle, evde yapıp hazırladıkları börekleri, poğaçaları ile gelen dayanışmamızın gönüllüleri ile tanışıyoruz. Anne babalarla, dayanışmamıza destek olmak isteyen gönüllülerle iletişim kurmak için X ve instagram platformlarında Anne Baba Dayanışma Ağı (annebabadayanisma) sayfalarımızı oluşturduk. Her akşam 21:00’da çocuklarımızın sesine ses olmak için hasthag düzenliyoruz. Çocuklarımızın gözü, kulağı dışarda, bizlerde. Seslerini duyurduğumuz her dayanışma onlara çok iyi geliyor.

Her biri bizim biricik umudumuz. Her biri memleketimizin umudu, geleceğimiz.

Onlarca hikayemiz var şimdi. Her çocuğumuzun hikâyesi artık hepimizin hikâyesi.