Anne-Çocuk Eğitim Paketi desteği başladı

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi’nin hazırladığı Anne-Çocuk Eğitim Paketleri, çocukların gelişim süreçlerini destekleyici materyaller ve annelere yönelik rehber içerikler sunarak, ailelere yönelik kapsamlı bir destek sağlıyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “0-5 yaş grubu için hazırladığımız Anne-Çocuk Eğitim Paketleri ile ilçedeki anne ve çocuklarımızın psikososyal gelişim süreçlerini desteklemeyi hedefliyoruz. 0-6 aylık bebeklerimiz için özel olarak eğitim setleri ve oyuncak setlerimiz hazır. 3-5 yaş arası çocuklarımız için eğitici kitaplardan başlayarak bütün gelişim süreçlerini desteklemek en büyük hedefimiz. Amacımız annelerimize ve çocuklarımızın gelişimlerine destek sağlamak. Annelerimizi bekliyoruz. Birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek için her zaman yanınızdayız” dedi.