Annemizden aldığımız metabolik miras: Mitokondriyal DNA

Dilara DEVRANOĞLU

Mitokondrileri, hücrelerimizin derinliklerinde yaşayan, onlara hayat kazandıran küçük canlı yapılar olarak tanımlayabiliriz. Bu makinelerin temel görevi, sindirdiğimiz besinlerin kalıntılarını soluduğumuz oksijenle yakarak vücudumuzun ve beynimizin çalışması için gereken enerjiyi üretmektir. Bu süreçte, hücrelerimizin temel yakıtı olan ATP molekülünü ve vücut ısımızı korumamızı sağlayan ısıyı açığa çıkarırlar. Özellikle beynimiz, vücut kütlemizin sadece %2’sini oluşturmasına rağmen enerjimizin yaklaşık %25’ini tükettiği için, mitokondriler sinir sistemimizin işleyişi adına vazgeçilmez bir role sahiptir. Mitokondrilerin sorumlulukları sadece enerji üretimiyle sınırlı değildir; hücrenin yönetiminde haberleşme, beynimizdeki serotonin ve dopamin gibi kritik kimyasalların seviyelerini kendi dengeleme, nöronların sağlıklı ateşlenmesini destekleme, sinirsel bağlantıları güçlendirme ve çok fazla hasar gören veya işlevini yitiren hücrelere intihar (apoptoz) talimatı vererek genel sağlığımızı korumak gibi çok önemli görevleri vardır.

YAŞAM ENERJİMİZİ ANNEMİZDEN ALIYORUZ

Hücre çekirdeğindeki büyük DNA’mızın aksine, mitokondriyal DNA’mız yalnızca annemizden aktarılır. Bunun temel nedeni, mitokondrilerin enerji üretirken ortaya çıkardığı bozucu serbest radikallerin zamanla bizzat mitokondrilerin kendisine hasar vermesidir. İnsanlar üreme çağına geldiklerinde mitokondrilerindeki genler mutasyonlar biriktirmiş ve yıpranmış hale gelir. Ancak doğa, bu hasarlı genlerin bir sonraki nesle aktarılmasını kusursuz bir stratejiyle engeller. Bu stratejinin merkezinde, kadınların yumurta hücrelerinin enerji tasarrufu yapması yatar. Yumurta hücreleri, hiç kullanmadıkları ve sadece depoda tuttukları taze, bozulmamış şablon mitokondriler barındırır. Yumurta hücreleri çoğunlukla sabit kaldıkları için bu lüksü yaşayabilirler; ihtiyaç duydukları az miktardaki enerjiyi mitokondriden çok daha az verimli kaynaklardan veya yumurtalıktaki komşu hücrelerden sağlarlar. Dişi embriyolarda yeni üretilen bazı mitokondriler, bir sonraki nesil için hazır ve bozulmamış halde, bir nevi "ölümsüz" olarak gelişen yumurtalıklarda saklanır. Öte yandan, tek hayat planı bir yüzme yarışını kazanmak olan erkek üreme hücreleri spermler, hedeflerine ulaşmak için kendi içlerindeki az sayıdaki mitokondriden olabildiğince yüksek performans almak zorundadır. Ancak bu zorunluluk, spermdeki mitokondrilerin serbest radikaller tarafından ciddi şekilde bozulmasına yol açar. İlginç bir şekilde, spermin yıpranmış mitokondrileri yolun daha en başından bir ölüm öpücüğü (ubiquitin) proteini ile etiketlenmiştir. Sperm yumurtayla karşılaştığı anda, yumurtanın imha mekanizması devreye girer ve spermin mitokondrileri derhal yok edilir. Böylece, gelecekteki bebeğin mitokondrileri için yalnızca annenin kusursuz mitokondrilerinin bir şablon olarak hizmet edeceği konusunda her iki ebeveyn de olağandışı bir genetik anlaşma yaparlar. Bu sistem sebebiyle erkekler, mitokondriler için genetik bir çıkmaz sokaktır. Bunun bir sonucu olarak, mitokondriyal DNA’daki bir mutasyon erkeklere zarar verse bile gen havuzunda kalmaya devam edebilir; mutasyonlar ancak kadınlara zarar verdiğinde gen havuzundan ayıklanır.

Mitokondriler için erkekler, soyun devam etmediği bir duraktır. Bir erkek, babasından mitokondri almaz, annesinden alır; ancak kendisi bu mitokondriyi çocuklarına aktaramaz. Bu nedenle, bir mitokondriyal mutasyonun "geleceği", o mutasyonu taşıyan erkeğin sağlığına veya hayatta kalmasına bağlı değildir. Doğa, bir genetik mutasyonu genellikle o mutasyonu taşıyan birey üreyemediği zaman ayıklar, yani gen havuzundan siler. Eğer bir mitokondriyal mutasyon kadınlara zarar veriyorsa örneğin onları hasta ediyor veya kısır bırakıyorsa, o kadın çocuk sahibi olamaz ve mutasyon bir sonraki nesle geçemez. Böylece mutasyon havuzdan temizlenir.

Eğer aynı mutasyon sadece erkeklere zarar veriyorsa örneğin erkeği kısır bırakıyorsa, bu durum mitokondrinin umurunda değildir. Çünkü o mutasyonu taşıyan erkeğin kız kardeşi de aynı mitokondriye sahiptir. Kız kardeşi sağlıklı olduğu sürece, mutasyonu çocuklarına -hem oğullarına hem kızlarına- aktarmaya devam eder. Örnek olarak; soğuk iklimlerde bazı mitokondriler enerji (ATP) üretmek yerine daha fazla vücut ısısı üretir. Bu durum kadınlar için bir sorun yaratmaz; hatta soğukta avantaj olabilir. Ancak spermlerin yüzebilmesi için yüksek miktarda ATP’ye ihtiyacı vardır. Isı üretimine odaklanan bu mitokondriler, spermleri enerjisiz bırakarak erkeklerin üreme yeteneğini azaltır. Bu mutasyon erkekleri infertil yapsa bile, kadınların doğurganlığına zarar vermediği için nesiller boyu aktarılmaya devam eder. Bu yüzden İsveç gibi soğuk ülkelerdeki erkeklerde, üreme yeteneğini düşüren bu mitokondriyal mutasyonlar sıcak iklimlere göre çok daha yaygındır. Mitokondrilerin geleceği sadece kadınların hayatta kalmasına ve üremesine bağlı olduğu için, doğa sadece kadınlara zarar veren mutasyonları eler; erkeklere ne olduğu bu genetik aktarım zinciri için bir önem taşımaz.

Mitokondrinin DNA’sı (mtDNA), anneden çocuğa aktarılan en özel genetik miras olarak dikkat çeker. İnsanlık tarihine bu açıdan bakıldığında, bilim insanlarının mitokondriyal Havva olarak adlandırdığı ortak bir ataya ulaşılır. Bu kavram, yaklaşık 150–200 bin yıl önce yaşamış ve bugün yaşayan tüm insanların mtDNA hattının izlenebildiği bir kadını temsil eder. Yani her birimiz, hücrelerimizin derinliklerinde, çok eski zamanlarda yaşamış bir annenin izlerini taşırız. Bu kalıtım biçimi yalnızca biyolojik bir aktarım değil, aynı zamanda bir metabolik mirastır. Mitokondriyal DNA’nın en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise, büyük ölçüde değişmeden aktarılmasıdır. Bu durum, onu Evrim çalışmalarında son derece güçlü bir araç haline getirir. Zaman içinde meydana gelen küçük mutasyonlar, insanlık tarihine dair bilgi verir. Bu izler sayesinde bilim insanları, insanların Afrika’dan başlayarak dünyaya nasıl yayıldığını gösteren evrim haritaları oluşturmuştur. Benzer mtDNA mutasyonlarını paylaşan insanları ifade eden ve her biri belirli bir coğrafi kökenle ilişkili olan, hücresel soy kütüğü olarak da tanımlayabileceğimiz kavram, haplogruplardır. Bazı haplogruplar Afrika kökenliyken, bazıları Avrupa ya da Asya’ya özgüdür. Bu sınıflandırma sayesinde kişilerin genetik kökenleri belirlenebilir ve atalarının binlerce yıl önce hangi yolları izlediği anlaşılabilir. Mitokondriyal DNA adli genetik alanında da kullanılmaktadır. Özellikle kimliği belirlenemeyen biyolojik kalıntıların incelenmesinde mtDNA büyük avantaj sağlar. Çünkü mtDNA, hücrelerde çok sayıda bulunduğu için bozulmuş örneklerde bile tespit edilebilir. Ayrıca anne hattı üzerinden karşılaştırma yapılabildiği için, kayıp kişilerle akrabalık ilişkileri belirlenmesinde kullanılır.

ASLINDA BAKTERİ MİYDİ?

Endosimbiyoz Teorisine göre mitokondriler, milyarlarca yıl önce serbest yaşayan bakterilerin atalarından evrimleşmiştir. Bu görüşe göre, bir ökaryotik hücre, enerji üretme kapasitesi yüksek bir bakteriyi içine almış ve onu sindirmek yerine onunla karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki kurmuştu ve zamanla bu bakteri hücrenin kalıcı bir parçası haline geldi ve bugünkü mitokondriye dönüştü. Bu bakteriyel geçmişin en güçlü kanıtlarından biri, mitokondrinin sahip olduğu Mitokondriyal DNA’dır. Mitokondriyal DNA, çekirdek DNA’sından farklı olarak doğrusal değil, tıpkı bakterilerde olduğu gibi dairesel bir yapıdadır. Ayrıca kendi kendini kopyalayabilme yeteneğine sahiptir ve bu yönüyle hücre içinde yarı bağımsız davranır. İnsanlarda mtDNA yaklaşık 37 gen içerir ve bu genlerin büyük bir kısmı doğrudan enerji üretim süreçleriyle ilişkilidir. Mitokondri tamamen bağımsız olmadığı için zaman içinde genlerinin büyük bir kısmını hücre çekirdeğine devretmiştir. Bu nedenle günümüzde mitokondri, hem kendi DNA’sına sahip olan hem de çekirdek DNA ile iş birliği içinde çalışan bir organel haline gelmiştir. Mitokondrilerin bakterilere benzeyen bir diğer özelliği de kendi ribozomlarına sahip olmaları ve bölünerek çoğalabilmeleridir. Bu durum, onların bir zamanlar bağımsız canlılar olduğuna dair güçlü bir kanıt olarak kabul edilir. Ayrıca çift katlı zar yapıları da bu evrimsel geçmişi destekler: iç zar bakteriyel kökeni, dış zar ise konak hücreyle olan etkileşimi temsil eder.

METABOLİK MİRAS

Hücre çekirdeğindeki DNA’mız her iki ebeveynimizden gelen bir karışım olsa da, bizi ayakta tutan hayat enerjisi tamamen anne hattımıza aittir. Annelerimiz, kendi bedenlerinde en taze ve bozulmamış haliyle sakladıkları bu genetik materyalleri bizlere birer emanet gibi teslim ederler. Bu, sadece fiziksel bir miras değil; mutluluğumuzdan direncimize, zihnimizin berraklığından ruhsal dayanıklılığımıza kadar kim olduğumuzu belirleyen derin bir bağdır. Sağlığımızı korumak, kendimize iyi bakmak, derin uyumak, stresli ortam ve kişilerden uzak durmak ve dengeli beslenmekle içimizdeki bu anne mirasını uzun yıllar boyunca koruyabiliriz.