Anti-emperyalist mücadele, hemen şimdi!

Anti-emperyalizm, tarihsel olarak solun ya da aydın çevrelerinin tartışma gündeminde yer tutan bir mesele olarak algılansa da bugün emperyalizmin şiddetinin artmasıyla, sıradan insanların gündelik yaşamını derinden etkileyen somut bir çatışmaya dönüşmesiyle birlikte anti emperyalist mücadele de toplumun geniş kesimlerine yayılıyor. Trump yönetiminin pervasız ticaret savaşları, Orta Doğu’ya yönelik saldırıları, Latin Amerika’da açık müdahaleleri ve Küresel Güney’in boyunduruğa çekilmeye çalışıldığı ekonomik yaptırım sarmalı, emperyalizmi milyonların doğrudan hissettiği maddi bir gerçekliğe dönüştürüyor. Bu dönüşüm, anti-emperyalist mücadelenin kitleselleşerek gündelik hayata indiği yeni bir tarihsel dönemin kapısını aralıyor.

Tam da mücadelenin toplumsallaştığı bu tarihsel eşikte, geçtiğimiz hafta Pakistan’ın Lahor kentinde düzenlenen 1. Uluslararası Anti-Emperyalist Konferans, bu yeni dönemin kodlarını çözmek üzere bir araya geldi. Konferans, her ne kadar aşina olduğumuz bir gerçeği bugünün yakıcı diliyle yeniden tercüme etse de emperyalizmin değişen işleyiş mekanizmalarını bir manifesto netliğinde ortaya koyması bakımından kritikti.

Dünyanın farklı yerlerinden Marksist iktisatçıları, siyaset bilimcileri ve halk hareketleri temsilcilerini buluşturan bu platform, sistemin işleyişinde köklü bir paradigma değişimi yaşandığından hareket ediyordu. Buna göre İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzenin “uzlaşmacı” maskesi artık tamamen parçalandı. Onlarca yıl boyunca borçlandırma mekanizmaları, yapısal uyum politikaları ve eşitsiz mübadelenin sistemik şiddetiyle idame ettirilen küresel sömürü düzeni, bugün yerini çok daha doğrudan bir saldırganlığa bıraktı. Ocak 2026’da Maduro’nun kaçırılması ve Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela’nın rezervlerine el koymaya hazırlanması, Şubat sonunda barış müzakereleri sürerken İran’a açılan savaş, emperyalizmin artık görünüşü kurtarma ihtiyacı bile duymadığı bir fetih stratejisine yöneldiğini kanıtlıyordu.

Bu yeni evrede egemenlik mücadelesi doğrudan bir varoluş ve direnme meselesi olarak tanımlanıyordu. Bu bağlamda sonuç bildirgesi, ABD merkezli emperyalist hiyerarşinin statik bir gerilemeden ziyade, varoluşsal ve yapısal bir kriz içinde olduğunu tespit ediyor. Bu durum, sonucu henüz belirlenmemiş ancak mücadelenin şiddetiyle tayin edilecek çok merkezli bir dünya düzenine geçişin sancılı momenti olarak yorumlanıyor. Emperyalizmin bu kriz evresinde daha da saldırganlaşarak gündelik hayatın her hücresine nüfuz etmesi, anti-emperyalizmi emeğin, geçim koşullarının ve onurun savunulduğu toplumsallaşmış, kitlesel bir siyasal hat haline getiriyor.

İŞBİRLİKÇİ SERMAYENİN TASFİYESİ

Bildirgenin bir diğer çarpıcı tespiti ise emperyalizmin dışsal bir zorlamadan ziyade, ancak yerel egemen sınıfların işbirliğiyle içselleşebildiği gerçeğidir. Bu çerçevede, Küresel Güney ülkelerinde ulusal kaynakların talanına izin veren, halkın refahını ve ülkenin uzun vadeli kalkınma stratejilerini emperyalist merkezlerin dayatmalarına feda eden bir yerli sermaye yapısı olmadan sömürgeci mekanizmaların tutunamayacağının altı çiziliyor -ki bu, Türkiye gibi ülkelerin tarihsel deneyimiyle doğrudan örtüşüyor. Bu nedenle gerçek bir bağımsızlık, toplumsal birikimlerin uluslararası sermayenin değil, halkın gereksinimlerine göre yönetildiği bir kamuculuğu zorunlu kılıyor. Bu bildirge de bu çerçevede anti-emperyalist hattın inşası için kaynak transferine aracılık eden komprador mekanizmaların tasfiyesini ve kamunun, kalkınmayı halkın çıkarına örgütleyecek biçimde yeniden tahkim edilmesini zorunlu bir koşul olarak tanımlıyor.

SIRADA NE VAR?

En başta da dediğimiz gibi Lahor bildirgesi aslında bildiğimiz bir gerçeğin yeniden tercümesi niteliğinde. Batı hegemonyasının gerilemesiyle açılan kapı bize bir mucize vaat etmiyor; aksine, daha çok mücadeleyle bu suç ortaklığını tasfiye etme zorunluluğunu dayatıyor. Konferansın en kıymetli yanlarından biri de tam olarak bu: Emperyalizmi sadece dışsal bir canavar olarak değil, içsel bir sınıfsal işbirliği rejimi olarak deşifre etmesi.

Anti-emperyalizmin sokaktaki insanın mutfağına, faturalarına ve geleceksizliğine değen toplumsallaşmış bir karakter kazanması, meseleyi akademik bir kürsüden çıkarıp sokağın diliyle buluşturmayı zorunlu kılıyor. Trump ve benzeri figürlerin temsil ettiği sağ-popülist kaosun içinde, toplumların açlıkla terbiye edilme siyasetine karşı verdiği her tepki, aslında bu büyük anti-emperyalist cephenin potansiyel birer tuğlasıdır. Asıl mesele, bu tahlilleri toplumsal bir muhalefet talebi haline getirmek ve kitleleri bu değişim iddiasına ikna edebilecek yeni siyasal araçlar yaratmaktır. 21. yüzyılın siyasi iklimi, sürekliliği olan bir örgütlenmeyi ve sokağın sesini programa tahvil edecek bir cesareti bekliyor. Mücadele, yan yana gelen her insanın iradesinde şekillenecektir.