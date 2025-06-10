Antik kara liste

Seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine yönelik 19 Mart darbe girişimi sonrasında siyasi iktidarın antidemokratik uygulamalarının sonu gelmiyor. Geçmişte herkesi darbecilikle suçlayan Siyasal İslamcılar, devletin kurumlarını kullanarak her gün darbe günlerinden farksız uygulamalara yenisini ekliyor.

Ergenekon kumpas operasyonları döneminde Genelkurmay’ın andıcından bahsedilirdi şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bile yıldız isimleri mimlediği ‘sanatçılar andıcı’ var. Yıllardır otoriter rejime sessiz kalmayan sanatçılara büyük baskı yapılıyor ve her gün kara listeye yeni isimler ekleniyor. Bunun son örneğini anlatacağım.

ANTİK KENT KONSERLERİ

Türkiye’de uzun zamandır antik kent tiyatrolarında yaz konserleri veriliyor. Bu konserlerde antik kentlerin zarar gördüğüne yönelik eleştiriler var. Ancak müzik dünyasında bu konserlere çok önem veriliyor. Çünkü binlerce yıllık tarihi mekanların atmosferinde verilen konserlerin prestiji yüksek.

İzmir Selçuk’taki Efes Antik Kent Tiyatro ve Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatro, bu konserlerin en önemli mekanlarından.

2024 yılında Efes Antik Tiyatro’da Cem Adrian Senfonik (27 Temmuz 2024), Yalın- Bir Büyülü Gece (19-20-21 Temmuz 2024), Melike Şahin- Akustik (16 Temmuz 2024) konserleri vardı. Ayrıca Selda Bağcan, Mert Demir, Aşkın Nur Yengi, Gökhan Türkmen’i konserleri düzenlendi.

Aspendos Antik Tiyatroda ise Yalın (14 Ağustos 2024), Cem Adrian (4 Ağustos 2024), Melike Şahin (5 Ekim 2024) ve çok sayıda sanatçının konseri organize edildi.

2025 KONSERLERİNE MÜDAHALE

Antik kentlerdeki 2025 yılı yaz konserlerine kısa bir süre kalmasına karşın halen tüm duyuruların yapılmaması dikkat çekiyor.

Efes Antik Tiyatro için sadece şu konserler duyuruldu: Gökhan Türkmen (28 Temmuz 2025), Levent Yüksel (26 Temmuz 2025), Yıldız Tilbe (27 Temmuz 2025), Aşkın Nur Yengi (29 Temmuz 2025), Candan Erçetin (30 Temmuz 2025).

Aspendos Antik Tiyatro’da 2025’te yapılacak konserlerin takvimi ise açıklanmadı.

Çok güvendiğim haber kaynaklarımdan edindiğim ve birkaç kanaldan teyit ettiğim bilgilere göre; organizasyon şirketleri, Efes Antik Tiyatro’da konserler düzenlemek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mayıs ayında başvuru yaptı. Temmuz ayında düzenlenecek bu konserler için dilekçeye yazdıkları isimler arasında Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin, Cem Adrian da vardı.

YAZILI YANITTA İZİN VERDİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu başvurulara yazılı olarak olumlu yanıt verildi. Bu haberimizi yalanlamak için bu belgeleri gösterebilirler. Ama işler belgede yazdığı gibi gelişmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yetkililer, organizatörleri aradı, bu sanatçıların konserlerini antik tiyatrolarda yapamayacaklarını, yerlerine başka isimler bulmalarını söylediler. Konser biletleri bir günde tükenen, milyonlarca müzikseverin takip ettiği bu sanatçıların, antik kent tiyatrolarında konser vermesi fiili olarak engellendi. Hatta yıldızların bundan haberi bile olmadı. Çünkü organizasyon şirketleri, başvuru yapıp onay aldıktan sonra sanatçılara teklif götürüyordu. Mesela; Sertab Erener, bu sene yaz konseri vermeme kararı almıştı ama organizasyon şirketleri onun adına da başvuru yapmış ve bakanlık yetkilileri onun ismini de çizmişti.

KÜLTÜR BAKANLIĞI FİŞLEDİ

İddiaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve darbe girişimini protesto eden öğrencilerin hapsedilmesine tepki gösterdikleri için bu isimleri kara listeye aldı.

Yalın’ın geçen yıl Efes Antik Tiyatro ve Aspendos Antik Tiyatro’daki ‘Büyülü Bir Gece’ konserlerinin biletleri bir günde tükenmişti. Yalın’ın kara listeye alınmasının sebebi ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ paylaşımı yapmasıydı.

Yalın, Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması için kurulan dayanışma sandıklarına giderek oy vermişti. Sosyal medya hesabında oy verdikten sonra fotoğrafını paylaşarak “Demokrasi herkese eşit hukuk ve adalet için dün dayanışma sandığına gittim… Tekrar tekrar söylemeli: ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yazmıştı.

YALIN’DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Yalın yaz konserleri öncesinde Instagram hesabında Efes Antik Tiyatro’daki konser sahnesinin bir fotoğrafını paylaştı ve manidar şekilde şöyle yazdı:

“Efes konserleri başlıyor… Sizlerden çok mesaj alıyorum… Bu yazda olacak mı ‘Bir Büyülü Gece” diye soruyor, merak ediyorsunuz… Ben de heyecanla gelecek güzel haberleri bekliyorum. O çok sevdiğim sahnede yeniden kavuşabilmek en büyük hayalim.”

Yalın paylaşımında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı etiketledi. Belki de; Yalın, kara listeye alındığını biliyor ve 1 milyon 200 bin takipçili hesabından bakanlığa mesaj veriyordu.

CEM ADRİAN DA LİSTEDE

Cem Adrian da antik kent tiyatrolarında konserleri büyük ilgi gören bir sanatçı. Bu sahneler için yasaklandığı öne sürülen Cem Adrian da Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından yaptığı edebi ve uzun mesajda “Bu ölümlü dünyada herkes ama herkes, hakkı, hukuku ve adaleti hak ediyor” yazmıştı.

MELİKE’NİN SUÇU: GENÇLERE DESTEK

Antik tiyatro sahnelerinde konser izni verilmediği iddia edilen Melike Şahin ise Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra eylem yapan gençlere destek mesajı vermişti. Şöyle yazmıştı:

“Milyonlarca genç, insanca yaşam hakkını, adalet ve özgürlük talebini haykırıyor. Bu memleketin umudusunuz. Mücadelenizle bir kapı aralandı aydınlığa. Adil ve kardeşçe bir yaşam düşümüzü dayanışmamızla diri tutacağız, biliyorum. Beraberiz.”

SERTAB ERENER’E YAPTIRIM

Sertab Erener de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermişti. Instagram hesabında dayanışma sandıklarında oy kullanma çağrısı yaptı ve ‘Destan yazalım’ yazdı. 23 Mart’ta ise dayanışma sandığında oy kullandığı fotoğrafı Instagramda paylaşan Sertap Erener “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Seçimle gelen ancak seçimle gider” yazmıştı.

Hadise ise 19 Mart darbe girişimini protesto ettiği için gençlerin tutuklanmasına tepki göstermiş ve sosyal medya hesabında “Gençler, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak istediklerinde, karşılaştıkları engellerle mücadele ediyor” yazmıştı.

Melek Mosso ise Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinden sonra X hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Artık hiçbirimiz güvende değiliz ve hiçbir şeyimiz garanti değil.”

Mabel Matiz ise 19 Mart darbe girişimine karşı koyan gençler için şarkı yaptı, sözünü sakınmadı ve iktidar trollerinin saldırılarına uğradı.

Demokratik bir hak olan bu paylaşımlar, devlet eliyle cezalandırılmak isteniyor. Bu sanatçılar dışında bu konser organizasyonlarından para kazanan çok sayıda emekçi var. Onların da ekmeğiyle oynanıyor.

BAKANLIK GERİ ADIM ATACAK MI?

Şimdi antik kent konserlerinin 2025 takviminin açıklanması bekleniyor. Bu sanatçıların yerine Saray’a yakın başka isimler mi sahne alacak? Yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı, kurulan temaslar sonucu geri adım atarak sahneyi bu sanatçılara yeniden açacak mı?

Göreceğiz.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından önce de anti demokratik uygulamalara tepki gösteren sanatçılar, devletin ambargosu altında yıllardır direniyor. Konserleri iptal ediliyor, tiyatro oyunlarını sergilemeleri valilik kararıyla yasaklanıyor, iktidar kontrolündeki troller tarafından gece gündüz sosyal medya linçine maruz kalıyorlar. Devleti babalarının çiftliği zannedenler, Saray’a teşrif eden yandaş şarkıcılara kamu kaynaklarını aktarıyor. Boyun eğmeyenlere ise sahneler yasaklanıyor. Bu antidemokratik uygulamalara imza atan bakanlığın adında ‘Kültür’ yazıyor.

Bu baskıya sanatçılardan ortak ve güçlü bir ses çıkmadığı için bu pervasız düzen sanat dünyasını yutuyor. Milyonlarca insana ulaşan sanatçılar birlikte ve güçlü bir ses çıkardığında karşılarındakilerin kağıttan kaplan olduğunu görecekler.