Antik yasak her yeri sardı

Türkiye’de uzun zamandır antik kent tiyatrolarında yaz konserleri veriliyor. Bu konserlerde antik kentlerin zarar gördüğüne yönelik eleştiriler var. Ancak müzik dünyasında bu konserlere çok önem veriliyor. Çünkü binlerce yıllık tarihi mekanların atmosferinde verilen konserlerin prestiji yüksek. İzmir Selçuk’taki Efes Antik Kent Tiyatro, Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatro, Bodrum Antik Tiyatro bu konserlerin en önemli mekanları.

Geçtiğimiz yıllarda antik tiyatrolardaki yaz konserlerinde Cem Adrian, Yalın, Melike Şahin gibi isimler sahne almıştı. Çok sayıda müzisyenin konserleri organize edilmişti.

Antik kentlerdeki 2025 yılı yaz konserlerine kısa bir süre kalmasına karşın halen tüm duyuruların yapılmaması dikkat çekiyordu.

Efes Antik Tiyatro için sadece şu konserler duyuruldu: Gökhan Türkmen (28 Temmuz 2025), Levent Yüksel (26 Temmuz 2025), Yıldız Tilbe (27 Temmuz 2025), Aşkın Nur Yengi (29 Temmuz 2025), Candan Erçetin (30 Temmuz 2025).

Aspendos Antik Tiyatro’da 2025’te yapılacak konserlerin takvimi ise açıklanmadı.

Bunun üzerine yaptığımız araştırmada skandal kararı ortaya çıkarmıştık.

Organizasyon şirketleri, Efes Antik Tiyatro’da konserler düzenlemek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’’na mayıs ayında başvuru yapmıştı. Temmuz ayında düzenlenecek bu konserler için dilekçeye yazdıkları isimler arasında Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin, Cem Adrian da vardı.

YANITTA İZİN VERDİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bu başvurulara yazılı olarak olumlu yanıt verildi. Ancak bu izin yazısından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yetkililer, organizatörleri aradı, bu sanatçıların konserlerini antik tiyatrolarda yapamayacaklarını, yerlerine başka isimler bulmalarını söylediler. Konser biletleri bir günde tükenen, milyonlarca müzikseverin takip ettiği bu sanatçıların, antik kent tiyatrolarında konser vermesi fiili olarak engellendi. Hatta yıldızların bundan haberi bile olmadı. Çünkü organizasyon şirketleri, başvuru yapıp onay aldıktan sonra sanatçılara teklif götürüyordu.

KÜLTÜR BAKANLIĞI FİŞLEDİ

İddiaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve darbe girişimini protesto eden öğrencilerin hapsedilmesine tepki gösterdikleri için bu isimleri kara listeye aldı.

Yalın, 19 Mart Darbe Girişimi’nden sonra CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan dayanışma sandıklarına giderek oy vermiş ve bu fotoğrafla birlikte ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ paylaşımı yapmıştı.

Yalın aylar sonra Efes Antik Tiyatro için yapılan konser başvurusuna yanıt gelmeyince Instagram hesabından manidar bir paylaşım yapmıştı.

Efes Antik Tiyatro’daki konser sahnesinin bir fotoğrafını paylaşan Yalın şöyle yazdı:

“Efes konserleri başlıyor… Sizlerden çok mesaj alıyorum… Bu yazda olacak mı ‘Bir Büyülü Gece” diye soruyor, merak ediyorsunuz… Ben de heyecanla gelecek güzel haberleri bekliyorum. O çok sevdiğim sahnede yeniden kavuşabilmek en büyük hayalim.”

Yalın paylaşımında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı etiketledi.

CEM ADRİAN DA LİSTEDE

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın isimleri çizdiği Cem Adrian, Melike Şahin, Sertab Erener, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso da Ekrem İmamoğlu’nun ve öğrencilerin tutuklanmasına tepki göstermişti.

Bu haberimiz yalanlanmadı ama açıklamada yapılmadı. Müzik dünyasının bekleyişi günlerdir sürüyordu.

Önceki gün organizatörler bir şok daha yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, antik tiyatrolardaki tüm yaz konserlerinin iptal edildiğini organizatörlere bildirdi. Gerekçe olarak; Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun izin vermediği söylendi. Bazı antik kentlerde ise restorasyon olacağı öne sürüldü.

Satılan biletlerin iade süreçleri için organizasyon şirketleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yazı istedi. Ancak bu yazı halen gönderilmedi. Organizatörler, bu antik tiyatroları kiralamak için milyonlarca lira vermişti. Bu kira bedellerinin geri ödeneceği söylendi.

Sonuç olarak Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sanatçıların gösterdiği tepkiye yönelik fişleme skandalı yaz konserlerinin iptaline kadar gitti.

Duyurusu, afişleri, reklamları yapılan, biletleri haftalardır satışta olan konserlerin hepsi iptal edildi. Bu konserler arasında şunlar var:

• Efes Antik Tiyatro-Gökhan Türkmen.

• Efes Antik Tiyatro-Yıldız Tilbe.

• Efes Antik Tiyatro-Candan Erçetin.

• Bodrum Antik Tiyatro-Sefo.

• Bodrum Antik Tiyatro-Ata Demirer

• Bodrum Antik Tiyatro-Aşk Biter mi?

• Bodrum Antik Tiyatro-Gipsy Kings.

• Bodrum Antik Tiyatro-Yıldız Tilbe.

• Bodrum Antik Tiyatro-Gökhan Türkmen.

• Bodrum Antik Tiyatro- Mert Demir.

• Bodrum Antik Tiyatro- Kaynat Bakalım.

• Bodrum Antik Tiyatro- Aşkın Nur Yengi.

• Bodrum Antik Tiyatro- Göksel.

• Bodrum Antik Tiyatro- Funda Arar.

• Bodrum Antik Tiyatro- Hande Yener.

• Bodrum Antik Tiyatro- Selda Bağcan.