Antrenman sahasına efsane kaptanın ismi

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde bulunan futbol antrenman sahasına geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Balıkesirspor’un efsane kaptanlarından Can Cangök’ün adı verildi.

Kürsüye Can Cangök’ün torunu Candemir Cangök ile birlikte çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Can Cangök’ün ömrünün sahalarda geçtiğine vurgu yapan Başkan Akın, adının da bu antrenman sahasında yaşayacağını söyledi. Balıkesirspor’un bugün geldiği konumun herkesi mutlu ettiğini söyleyen Başkan Akın, Cangök’ün emanetine de sahip çıktıklarını söyledi. Bugüne kadar Balıkesirspor’da görev yapan herkese emeklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Akın, “Balıkesir halkı olarak Balıkesir’in en büyük markasının yanında olacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Başkan Akın, Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni’nde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde sporcular için çamaşır yıkama merkezi sözünü vermişti.

Sporculardan bu konuda yoğun bir talep aldıklarını söyleyen Başkan Akın, bu çamaşırhane ile spor yapmak isteyenlerin sağlıklı, temiz koşullarda maç ve antrenman imkânı bulacağını söyledi.

Balıkesir’in spor alanındaki başarılarını zirveye çıkaracaklarına değinen Başkan Akın, ayakta kalma mücadelesi veren kulüpleri de asla yalnız bırakmayacaklarını belirtti.