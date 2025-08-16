Arabuluculuk sistemi ile ilgili sık sorulanlar

İşveren beni haksız bir suçlamayla işten çıkardı. Dava açmak istiyorum ama önce arabulucuya gitmem gerektiği söyleniyor. Gerçekten dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunda mıyım, gitmezsem hakkımı kaybeder miyim?

Bu, son yıllarda işten çıkarılan veya alacaklarını tahsil edemeyen çalışanların en çok sorduğu sorulardan biri. 2018’de yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş davalarında arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildi. Amaç, "Mahkemelerin iş yükünü azaltmak, uyuşmazlıkları daha hızlı ve düşük maliyetle çözmek”ti.

Her ne kadar “hızlı çözüm” hedeflense de, bu sistemle ilgili emek tarafında bazı ciddi endişeler var. İşçiler, arabuluculukta işverenin masada baskı kurarak düşük bir miktara razı olmalarını sağlayabileceğini düşünüyor. İmzalanan anlaşmaların geri dönüşü olmadığından, eksik veya yanlış taleplerin sonradan dava konusu edilememesi de ayrı bir kaygı. İşverenin mali ve hukuki üstünlüğü, işçinin tek başına sürece girmesi, avukatsız gidildiğinde hakların tam bilinmemesi ve maddi sıkışıklık nedeniyle aceleyle imza atılması da sürece gölge düşüren unsurlar.

YASAL SÜRE VE HAK KAYBI AÇISINDAN ÖNEMLİ NOKTALAR

Arabuluculuk süresi: 7036 sayılı Kanun’a göre dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Süreç en fazla 3 hafta sürer, gerektiğinde 1 hafta daha uzatılabilir.

İşe iade davaları: Fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. Arabuluculuk süreci bu süreye dikkat edilerek başlatılmalıdır, aksi hâlde dava hakkınızı kaybetme riski doğabilir.

Sorununuzun yanıtına dönecek olursak:

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya gitmek yasal olarak zorunludur. Gitmezseniz hakkınızı tamamen kaybetmezsiniz ama mahkeme davanızı başlatmaz; “Önce arabulucuya git” der. Süreç genellikle üç hafta içinde tamamlanır. (en fazla bir hafta uzatılabilir.) Görüşmeler gizlidir, hiçbir anlaşma zorla imzalatılmaz. Anlaşma sağlanmazsa arabulucu “son tutanak” düzenler ve bu belgeyle dava açabilirsiniz. Bu konuya değinmişken sıkça gelen bazı soruların yanıtlarını da vermiş olalım:

1. Arabuluculuğa gitmezsem ne olur?

Davanız başlamaz, önce arabuluculuk süreci tamamlanmalıdır. Özellikle işe iade davalarında zaman aşımı süresine dikkat edilmelidir; sürenin son günlerinde işlem yapılırken arabuluculuğu atlamak hak kaybına yol açabilir.

2. Arabuluculukta anlaşmazsak dava açabilir miyim?

Evet. Taraflar anlaşmaya varamazsa arabulucu “son tutanak” düzenler. Bu belge mahkemeye sunularak dava açabilirsiniz. Anlaşma sağlanmasa bile dava hakkınız devam eder.

3. Arabuluculukta konuşulanlar mahkemede kullanılabilir mi?

Hayır. Arabuluculuk görüşmeleri gizlidir, süreçte yapılan tüm görüşmeler mahkemede delil olarak kullanılamaz. Bu, işçinin ve işverenin özgürce çözüm önerileri sunabilmesini sağlar.

4. Avukat tutmak zorunlu mu?

Zorunlu değil, ama önerilir. İş hukuku karmaşık bir alan olduğu için avukatınız, haklarınızı ve taleplerinizi doğru biçimde masaya yansıtmanıza, baskı altında yanlış anlaşma imzalamamanıza yardımcı olur.

5. Anlaşmada ödeme ne zaman yapılır?

Ödeme tarihi protokole yazılır, genellikle peşin veya kısa vadede yapılır. Taksitli ödeme durumunda tüm tarihler ve gecikme durumunda uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmelidir.

Netice itibarı ile arabuluculuk sistemi dava yolunun önünü kapatmaz, sadece dava açmadan önceki zorunlu bir basamak olarak şart koşar. Hak kaybı yaşamamak için süreci yasal süreler içinde başlatmak, bilinçli hareket etmek ve mümkünse hukuki destek almak kritik önemdedir.