Arayış mı, kaçış mı?

Adaletsizliklerle ilgili olaylar, gerçekliğin nasıl çarpıtıldığına dair örneklerle dolu. İnsanı asıl karamsarlığa sürükleyen de bu: Gerçekliğin oyun hamuru gibi bir şeye dönüşmesi. Eskiden de korkunç şeyler olurdu. Büyük haksızlıklar, adaletsizlikler yaşanırdı. Ama gerçeklik, bu kadar kolay koparılan bir şeye dönüşmezdi. İnsan, her şeye rağmen kendine küçük güvenli alanlar kurabilir, bedeni ve ruhunu besleyebilecek bir ortam arayışına girebilirdi. Bugünse arayışın yerini çoğu zaman kaçış aldı. Gerçeklikten fanteziye kaçış... Artık birçok insan hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığına inanıyor. Gerçeklikle fantezi arasındaki sınır sürekli ihlal ediliyor. Siyasi yorumcular da bunu yapıyor. Kitlelerin hoşuna gidecek fanteziler kurarak gerçeklikle oynuyorlar. Sosyal medyada dolaşan ‘dış güçler’ komploları, seçim döneminde üretilen sahte gündemler, deprem ya da sel gibi felaketler karşısında bile ortaya atılan akıl dışı teoriler hep bunun parçası. Oysa fantezi, edebiyatta farklı bir işe yarar: Sağlam bir gerçeklik zemininden yükselerek bize dünyayı daha iyi anlama imkânı sunar. Bugün o zemin hızla kayboluyor.

FANTEZİ TUZAĞI

Fanteziler iki deneyim düzeyinde var olur: İç veya özel dünya ve dış, özellikle kamusal alan. Halka açık fanteziler, paylaşılmaları gerçeğiyle özelden ayırt edilir. Ama iktidar aygıtları kamusal fantezileri öyle bir noktaya getirdi ki, içsel fanteziler gerçekliğin yerini almaya başladı. Durum böyle olunca, gerçek büyük tehlikelere bile fantezi muamelesi yapılmaya başlandı. Örneğin iklim krizi herkesin dilinde. Herhangi bir doğal felaket olduğunda ya da hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrettiğinde, hemen küresel ısınmadan bahsedilir ama sadece bahsedilir, kimse bir şey yapmaz. Çünkü bu denli fantezide yaşayınca gerçekler gerçekmiş gibi gelmez. İster uzaylı işgali olsun, ister zombi işgali, sinemadaki fantezi dünyası ya da küresel felaket dizileri... Hep hayatta kalma mücadelesi ve şiddetli bir irade savaşı izliyoruz. Bu hikâyeler bize sürekli hayatta kalmanın şüpheli bir durum olduğunu fısıldıyor. Böylece ötekinin acısına daha da uzaklaşıyoruz.

İYİ NESNE

İnsanlık, fantezilerle hipnotik bir duruma sokuldu. Gerçekliğin tüm uygun yönleri fanteziye tahsis edilince, akıl ve gerçeklik, "irade ve ayırt etme" ile temasını kaybetti. Böylece tüm duygular ve düşünceler hipnotize edenin belirlediği yöne bükülüyor artık. Ama bu bükülme, gerçekliğin kaybı, dünyayı tehlikeli olmaktan çok ıssız bir yere dönüştürüyor. Issızlaşması, psikanalitik anlamda ‘iyi nesne’nin kaybıyla ilgili. İyi nesne, genel insanlık durumunda bize yaşamı sürdürülebilir, katlanılabilir ve anlamlı kılan kaynakları simgeler: Besleyen doğa, güven veren topluluk, şefkatli ilişki, umut verici bir gelecek. İşte ‘iyi nesne’ elimizden alındı. Bu da bizi ‘kötü nesne’ye mahkûm etti: Yokluk, hayal kırıklığı, tehdit ve yıkım... Genel varoluşta kötü nesne, yaşamı sürdürme isteğini gölgeler, güveni sarsar, insana kendi sınırlılığını hatırlatır. İnsan topluluklarının da bireyler gibi, bu kötü nesnelerle baş edebilmek için ‘iyi nesne’ye, yani sevgiye, dayanışmaya, umuda yönelmesi gerekir. Dünyanın ıssızlığı, iyi nesnenin yokluğundan kaynaklanır. Bu yüzden de yıkım fantezileriyle çevrili içimiz dışımız. Ve yine bu yıkım fantezilerinden gerçekliğe değil yine fantezilere kaçıyoruz.

GERÇEĞİN ÖZÜ

İyi nesneyi geri alabileceğimiz ve bir kez daha iyi insanlar olabileceğimiz umudu, siyasetin ve sanatın temel meselesi olmalı. Bunun için de özellikle iktidarların aracı olan kamusal fantezileri ve bize neler yaptığını, gerçekliği nasıl yok ettiğini anlamak gerekiyor. Bugün dayatılan şey, insanın kötü, dünyanın tehlikeli, geleceğin yıkımlarla dolu olduğu... Ama gerçekte gerçek öyle değil. Her şey geri alınabilir. Judith Butler’ın söylediği gibi, birbirimiz tarafından geri alınırız. Yani insan, kendine kapalı, bütünüyle özerk, kendi kendini kuran bir varlık değil. İnsan başkalarıyla kurduğu ilişkilerde sürekli yeniden şekillenir, geri çağrılır, dönüştürülür. Kendimizi tamamen "yalnızca kendine ait, dışarıdan etkilenmeyen" olarak düşünürsek, aslında insan olmanın özünü kaçırırız. Gerçeklik o özde saklı, iyi nesnede... İyi nesneyi birbirimizden alabilirsek, dünya da geri alınır. Ve o zaman yıkım fantezilerinin yerini, yeniden kurduğumuz bir ortak gelecek alır.