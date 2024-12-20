Arı üreticilerine kovan desteği

BirGün EGE

Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı en az 30 en fazla 120 kovana sahip arı üreticilerine yönelik Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kovan desteği Alaşehir, Kula ve Demirci’de devam etti. Proje kapsamında Alaşehir’de 360, Kula’da 180, Demirci’de ise 340 kovan yüzde 50 hibe ile üreticilere teslim edildi. Geçen yıl meydana gelen orman yangınlarında kovanları yanan üreticilere de yüzde 100 hibeli 57 kovan dağıtıldı.

Ayrıca ilk kez Kula’dan başlatılan ‘Buzağılar büyüyor, çiftlikler güçleniyor’ projesi kapsamında 2 bin adet buzağı ölümlerinin önlenmesi için sindirim sistemi güçlendirici gıda takviyesi desteğinde bulunuldu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Bugün dağıtacağımız kovanlar Alaşehir'de arıcılığın gelişmesine yardımcı olacak” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de “Geçen yaz yangında maalesef 57 tane kovanımız yandı. Oradaki üreticimiz çok mağdur oldu. Onlara da yüzde 100 hibe destekli bu 57 kovanını vereceğiz. Yaralarına merhem olmak istiyoruz. Bunun yanı sıra Alaşehir’imizde 417 kovan dağıtırken, Manisa’da da 2 bin kovan dağıtacağız. Önümüzdeki günlerde Selendi ve Salihli ile birlikte 2 bin kovanı üreticilere ulaştırmış olacağız" dedi.