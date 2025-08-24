Arife Kalender: Şair, kullandığı sözcüklerden sorumludur!

Kadir İncesu

Arife Kalender Everest Yayınları tarafından yayımlanan yeni şiir kitabı Tenden Gömlek ile çıktı şiirseverlerin karşısına…

Kalender ile “anılar aralığından bak”an şiirleri üzerine konuştuk.

Şiirinizi kurarken, söylediğiniz her söz sizde bir baskı yarattı mı?

Şair, kullandığı sözcüklerden (etik, estetik, siyasi) sorumludur. Şiirin kendi disiplini içerisinde, yaşanan koşullar yer yer yazanı otosansüre götürebilir. Örneğin: Yetmişlerin şiirinde siyasi söylemler ağır basarken; nice kıyım ve baskıların ardından dönem (Sıkıyönetimler…) bitince, çoğunluğun sesini kıstığı gibi, şiiri de yalnızca imgelerin altına gizlemiş; yakın zamanlara kadar temasız, uçucu, ne dediği anlaşılmayan şiirlere yöneltmiştir. Bu dönemde şairin birey olarak yalnızlık ve kaygıları üstü örtük şiirler yazdırmıştır. Kadın şairlerde ise; her dönemde sansürleri tarihseldir. Psikolojik, toplumsal, geleneksel baskı onların kendilerini özgürce ifade etmelerini engellemiştir. Ben ancak kurumlardan (okul, evlilik) ayrıldıktan sonra özgür söyleme eriştim. Yani ilkin birey olarak kendi dilimi çözdüm, sonra şiir kahramanlarım daha yüksek sesle konuştular. Şair incelemeleri yaparken; Cemal Süreya’ya ithafen yazdığım “İki nehir yakası” adlı şiiri, Şair Ahmet Necdet eleştirerek: “Kadın şairler sözcükleri seçerken daha dikkatli olmalılar” demişti. Çoklarına göre bizlerin hâlâ cinsiyeti şiirinden önce geliyor. Bu kitaptaki türkü formatını denediğim “Saklı” şiirimde: “Adımız anılmaz tarihlerin içinde / iki bacak arası görünürüz her yerde / saklanır sevdamız gözlerimizde / Ali’den, Veli’den selimiz vardır” dizelerinde bu konuyu sezinletmeye çalışmıştım. Yine başka bir şiirde: “Ey Arife, kaldır sınırları ortadan / kadın kısmı uzun sözler söylemez! / ölürsün, öldürürler, sesimizi kısarız / örtünün altında sözümüz vardır” dizeleriyle de kadınların konuşma, ifade özgürlüğünün kısıtlanışını göstermek istedim.

“Yakamızda binlerce karanfil soldu” dizenizle, bütün yaşamınızı sorgular gibisiniz diyebilir miyiz? “bi’ koşu gidip geleyim demiştim / gövdemizin kırışığında nice gömlek eskittik / kuşlar bildiğimiz kuş değil, biblo muyuz odalarda / kalk dolaşalım biraz, anıları yanına al da” dizeleriyle anılara giderken, insanın yaşamı savunması gerektiğini öneriyor, nesnelerden farklı olduğunu vurguluyorsunuz. Şiirlerinizdeki bu karşı koyuş, savaşım sizi yıllardır yormadı mı?

“Gömlek” şiirim hediye edilen bir çift güvercin görüntüsüyle ortaya çıktı. Bizim kuşağımız, “bikoşu”yu ömrümüze yaydık. Devrime koşuyorduk. Bu uğurda nice ten ve yüz değiştirdik. Nice kıyımlarda yakamızda karanfil soldurduk. Hâlâ da sürüyor… Yormaz mı, hâlâ sızlamakta yara yerlerimiz… İnandığım değerler değişmedi ki şiirlerimdeki karşı duruş değişsin. Toplumcu yanım hep olacak.

“Su” imgesi pek çok şiirinizde yer buluyor. “şimdi suyum / alsın beni koynuna dereler çaylar” derken kendinizdeki değişimi, yenilenmeyi mi anlatmak istediniz?

Haklısın Kadir. Su imgesi yaşam için olduğu kadar şairler için de önemli. “Suyun Ayakları” şiirimde ‘Su ol, yılan ol!’ demişim. Su, değiştirip dönüştürendir. İnsan bir şeyleri değiştiremiyorsa bu yaşam niye ki? Su da yılan da yeri koklayarak yolunu buluyor. Saldırıyor, sel olup boğuyor. Bazen can alıp can veriyor… “Çölün sahibi ben değilim, hepimize su / develiğimiz tutsa hörgüç yeter mi kuruluğa / nice sarnıçlarda öldük, ne kuyularda Yusuf / şimdi görünüp yitiyor vaha” dizelerimle suya varmanın düşünü kurmuşum sanırım. “Göçtüm Annemden”de “Buzlu sularına girdim Fırat’ın / sallarla geçtim öte yakaya / yüklenmiş gidiyordu Ermeniler / nicelerine göçtüm, niceleri göçtü bana / çoğaldı ardımdan fırlattığın terlikler” dizeleriyle de evrensel ve tarihsel bir sorun olan sürgünlüklere gönderme yaptım. Su her zaman şiirin de göçlerin de taşıyıcısı oldu. Genel değişimin içinde ben de değiştim doğal olarak, şiir dilim de…

Hayat pahalılığına yaptığınız göndermeler de dikkat çekiyor. Önceki şiirlerinizde direkt olarak rastlanmayan değinmeler…

Şiirin ana kaynağı yaşam olduğuna göre, yoksulluğu, açlığı şiirden ayırabilir miyiz? Cansever ne diyor: “Gülmek, bir ülke gülüyorsa gülebilmektir Ahmet Abi” Gazze’de, savaşlarda aç susuz ölen çocuklara gözümüzü kapatabilir miyiz… Ekmek parasına, canı pahasına ölen, satılan kadınların sorunu bizim değil mi? Bu çağ, anaların çocuklarını satışa çıkardığı bir çağ. “Balıma dadanan bu çağı sevmedim” diyor ya Gülten Akın.

Konu kadınlar olunca… Yine cesurca çıkıyor sesiniz… Nedir sizi böyle bir güçle konuşturan gerçekler?

Bir kadın olarak, “Kadın” temasına çok eğilmem elbette doğal. Hem yaşadığım hem de çözümler aradığım bir durum. Hayatın kaynağı olan bir cinsin, tarihte hiç bu denli hor görüldüğü, yok edilmeye çalışıldığı görülmemiştir. “Savaşların ilk kurşunu önce bir anaya değer” demiştim bir şiirde. Sömürü düzenlerinin temel tüketicisi olan kadın ve çocuklar; yine onlar tarafından yok ediliyor. Savaşlara, doğa yıkımlarına, hayvan kıyımlarına kim karar veriyor? Erkekler… Analar; evlerde, içerde büyüttüğü çocuklarını kime kurban veriyor? Kadın deyince, insan soyundan, çocuklardan ayıramayacağımıza göre, ona indirilen her darbe toplumun iç kanamasıdır. Bu cins bugün daha çok metalaşmış durumda. Popüler kültür tüm umutlarını, heveslerini, düşlerini ele geçirmiş. Para, lüks, çiftleşme… “Bu İstanbul Var ya” şiirimde: ‘Bu İstanbul var ya / Bana hiç ana, hiç yâr, hiç sevda / aldı çocuklarımı hayaller sıcak / kirli sakalların elinde kızım oyuncu / baktılar martı, mehtap ve rakı / çok şarkı, az ekmek, bol rüya / gemiler dolusu zamanlara taşıdı’ demiştim.

Her yeni kitabınızla, her geçen yıl daha mı güçlendi kendinize olan güveniniz, daha mı emin oldunuz düşüncelerinizden?

Sevgili Kadir, ilk şiirimden beri kendime çok sorular sordum. Onların ışığında araştırıp, yazıp, okudum. Aşağı yukarı altmış yılı aşkın süredir şiire emek çekiyorum. Bunun “güven”den çok şiir birikimiyle ilgisi var. Artık ‘şiiri ayak seslerinden’ tanıyorum. Kardeşlerim: “Şiir konu olursa, ablam güneşe misafir gider” diyorlar. Doğrudur. Bugüne değin koynuma dize, sözcük, şiir almadan yatmadım. Şair incelemelerim, Alman şair kadınlarından yaptığım çeviriler, eski yeni şiir türlerini denemelerim bakışımı ve şiir birikimimi çoğalttı. Yetmiş yılı aşkın süredir okuyup yazıyorum, sorup deniyorum. Ömrüm=şiir…

“Annem tarihini çeyiz verdi bana” deseniz de gerek yaşamınızla gerekse yazdığınız her şey ile reddediyorsunuz annenizin verdiği çeyizi değil mi?

Anneler ve kızların koşulları değişse de özde erkek egemenliği ve töreler çok değişmedi. Hâlâ egemen kültürle yaşıyoruz (Özellikle doğuda ve kırsalda). “Kadın”ın birey ve insan düzeyine erişmesi, benliğini savunması yıllar alır sanırım. İnanç kurumları, aile ve eğitim kurumları “yok sayılmayı” destekler özellikte. Elbette annelerle kızların kuşak çatışması var. Eskiyi tümüyle reddetmek değil benimkisi. Anneler çoğunlukla sunulan değerleri benimserken, bir kuşak sonrası kölelik durumuna boyun eğmiyor. Bunda da elbette sosyoekonomik koşulların, eğitimin, iş hayatının etkileri var. “Annelerin Kızları” şiirimde: “Biliyorum anneler de eskir kızları da / azar azar değişti örtüler, koltuklar / şimdi yeni evin salonunda yeni ölüler yatar” dediğim de budur. Kadına zulüm artarak sürerken; değişim yalnızca sığlarda…

Tenden Gömlek kitabınız tasavvuf ve Alevilik felsefesinden izler taşıyor. Bu konuların şiirinize yansımasıyla ilgili düşünceleriniz neler?

Sevgili Kadir biliyorsun çocukluğum-gençliğim bu felsefelerle iç içe geçti. Sözün, estetik ve bilinci şekillendirici özelliğini o dönemlerde sezinledim. Pir Sultan, Fuzuli, Hatayi, Kul Himmet, Yunus, Karacaoğlan… şiirlerini ezbere bilirdik. Üstüne bir de sosyalist bilgilenme eklenince dünyaya bakışım netleşti. Şiirlerimde bugüne değin, söylediğin felsefik izler görünse de en çok bu kitabımda ortaya çıktı. “Bir idim binler oldum / damlaydım çaylar oldum / çiseledi usul usul yağmurlar / göl doldu umman oldum” dizeleri, “Sonbahardan geçerek kışa gidiyorum / kabayel kıyıları yoluyor, az mı çarptık duvarlara / gölgemi öğrendim, Pir Sultanı da/ bir meşe dağbaşında isyanımdan su içer” dizeleri, “Ben öyle yükseklerde turnanın kanadında / öyle göklerde semah dönerken” dizelerinde, Alevilik ritüellerinden yararlandım. Tenden Gömlek adı ise zamanın akıcılığını gösterirken; bu inanıştaki ruhsal, bedensel değişimleri (don değiştirmek, bin bir donda görünmek…) söylencelerini işaret eder. Buradaki mistik çağrışımı, yaşamın gerçeğindeki farklı görüntümüze ekledim. Çocuk yüzümle bugünkü yüzüm aynı değil ki. Ya da duygu ve düşüncelerim… Her değişimde yeni bir gömlek giymiyor muyuz?

İçten yanıtlarınıza teşekkür ederim. Tenden Gömlek’ in okuyanı çok olsun. Yeni çalışmalar mutlaka vardır, öyle değil mi?

Elbette. Bizler şiir avcısıyız. Yaşam sürdükçe şiire koşumuz sürüyor. Erotikalar başlıklı bir dosyamla başka şiir kitabım yayına hazır. Değerli soruların için sağ ol.