Arıların endüstriyel tarıma direnişi ve yol arkadaşları

Suzan Şönger-Biyolog

Kapitalist tarım sistemleri, doğayı kâr maksimizasyonuna indirgerken, toprağı da, canlıları da adeta birer üretim girdisi gibi ele alıyor. Ancak doğa, yalnızca bir üretim sahası değil; karmaşık ilişkiler ağı içinde var olan bir canlı sistem. Tarım üretimi sadece traktörle, gübreyle, makinayla yapılmıyor; arılarla, rüzgârla, toprak mantarlarıyla birlikte gerçekleşiyor.

Bitkilerin büyük kısmı döllenmek için polinatörlere, yani tozlayıcılara ihtiyaç duyuyor. Bazı bölgelerde bu oran %78’e, tropiklerde ise %94’e kadar çıkıyor. Tarımsal üretimin görünmeyen kahramanları olan bu tozlayıcılar, sadece bal arılarından ibaret değil; yaban arıları, sinekler, güveler, kelebekler gibi çok çeşitli türlerden oluşuyor. Avrupa’da 2.000’den fazla arı türü, 1.000’e yakın sinek türü ve yüzlerce başka böcek tozlaşmaya katkı sağlıyor. Türkiye gibi biyolojik çeşitliliği yüksek ülkelerde ise bu sayı çok daha fazla.

Ancak bu çeşitlilik, modern tarımın yoğunlaştırılmış, monokültüre dayalı, pestisit bağımlısı yapısı yüzünden her geçen gün azalıyor. 2017’de korunan alanlarda bile uçan böcek popülasyonunun %75 oranında azaldığı gösterildi. Bu yalnızca bir doğa sorunu değil; bu bir üretim tarzı sorunu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, dünyadaki tarım alanlarının %60’ında yalnızca 10’dan az bitki türü yetiştiriliyor. Biyoçeşitlilikten koparılmış bu sistem, doğayı “verim alınacak kaynak”, canlıları ise “yardımcı eleman” olarak gören bir anlayışa dayanıyor. Bu anlayış, nihayetinde kendi kâr mekanizmasını baltalayan bir çöküşe yol açıyor. Gıda üretiminin temelleri, tozlayıcılar gibi canlılara bağlıyken, bu canlılar sistematik biçimde yok oluşa sürükleniyor.

TARIMDA ALTERNATİF: YABAN ÇİÇEKLERİ

Sistemin dayattığı bu yıkıma karşı geliştirilen çözümler ise, sermaye mantığıyla değil, doğayla ve emekle dayanışma kuran agroekolojik yaklaşımlarla mümkün. Yaban çiçeği şeritleri (wildflower strips), bu direnişin sessiz ama etkili örneklerinden biri.

Tarla kenarlarına ekilen veya kendi kendine yetişen bu çok türlü çiçekli alanlar yalnızca estetik değil, politik bir anlam da taşıyor. Bu şeritler, arılar, kelebekler, sinekler, yaban arıları gibi tozlayıcı canlılar için bir yaşam koridoru oluşturuyor. Aynı zamanda zararlı böceklerle beslenen avcı türlere de ev sahipliği yaparak pestisit kullanımına alternatif oluşturuyor.

Yaban çiçeklerinin, pestisit bağımlılığını azalttığı, toprak sağlığını güçlendirdiği ve ürün verimini doğal yollarla artırdığı bilimsel çalışmalarla defalarca gösterildi. Bu, agroekolojik sistemlerin yalnızca doğayı değil, üreticiyi de desteklediğinin kanıtı. Doğayla iş birliği içinde kurulan tarım modelleri, hem gıda güvenliğini sağlıyor hem de ekolojik çöküşe karşı bir direniş hattı örüyor.

İKLİM KRİZİ, DONLAR VE ARILAR

İklim krizinin etkileri artık sadece gelecek senaryoları değil; gündelik yaşamın bir parçası hâline gelmiş durumda. Özellikle tarım alanlarında hissedilen ani donlar, aşırı sıcaklık değişimleri, uzun kuraklıklar ya da zamansız yağışlar gibi ekstrem doğa olayları hem üreticiyi hem de ekosistemleri ciddi biçimde zorluyor.

Türkiye’de yakın zamanda yaşanan don olaylarında meyve ağaçları büyük zarar gördü. Çiçeklerin büyük kısmı henüz meyveye dönüşmeden yok oldu; bu da sadece tarım ürünlerini değil, o çiçeklerle beslenen arıları da etkiledi. Özellikle ilkbaharda kovanlarından çıkan bal arıları, nektar ve polen bulamayınca aç kalıyor, koloniler zayıflıyor. Yaban arıları ve diğer tozlayıcılar içinse bu durum daha da yıkıcı çünkü önemleri göz ardı ediliyor.

Bu yalnızca bir arıcılık sorunu değil, daha büyük bir kırılganlık sorunu. Tarım sistemlerimiz büyük ölçüde tek bir tür üzerine kurulu, monokültür yapılar hâlinde işliyor. Bu sistemler, çiçeklenmenin çok kısa sürdüğü, ani bir donla ya da kuraklıkla tüm döngünün sekteye uğradığı yapılar. Üstelik bu alanlar, tozlayıcıların yıl boyunca beslenmesine de elverişli değil.

Oysa yaban çiçeklerinden ve karışık ekimle oluşabilecek çeşitlilik, burada önemli bir fark yaratabilir. Farklı zamanlarda çiçek açan bitkiler, polinatörler için daha uzun süreli bir besin kaynağı sunuyor. Baharın başından sonuna, yazın ortasına dek çeşitli türlerin açması, iklim krizinin bozduğu takvimlere karşı bir esneklik sağlıyor. Bu da hem kolonilerin direncini artırıyor hem de arıcılık yapan üreticiler için daha güvenli bir ortam yaratıyor.

Doğa ile kurulan ilişkimizi kâr değil, dayanışma üzerine inşa etmeliyiz. Bu tür bir ilişki, iklim krizinin getirdiği belirsizliklere karşı agroekolojik bir bağışıklık sistemi işlevi görecektir.