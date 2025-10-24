Arıların önemi öğreniliyor

BirGün EGE

Dünya ekosisteminin en kritik canlıları olan arıların önemini yeni nesillere aktarmak için çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesiyle eğitime devam ediyor. Proje kapsamında son olarak, Şehzadeler Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’ndan 20 öğrenci, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Gölmarmara’daki Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’ni ziyaret ederek, bu hayati canlıların dünyasına tanıklık etti.

Merkezi gezen öğrencilere arıların, bitki tozlarının taşınmasında ve biyolojik çeşitliliğe katkısı üzerindeki önemi anlatıldı. Öğrenciler, gözlem kovanlarında arıların karmaşık dünyasını yakından inceleme fırsatı buldu. Minik eller, arıların besin kaynağını bulduğunda “sekiz” şeklinde özel bir dansla diğer kovan arkadaşlarına yön tarif etme pratiği, kovan içi iş bölümü ve bal yapım sürecini yakından izledi.

İnceleme gezisi kapsamında merkezi gezen her öğrenciye ‘Arkadaşım Arıcı’ kitabı ile merkezde üretilen ballardan birer kavanoz hediye edildi. Merkez Eğitmeni Üzeyir Karaca, üç yıl önce kurulan tesiste şu ana kadar yaklaşık 2 bin kavanoz bal üretildiğini belirterek, eğitimlerin amacını şöyle açıkladı: “Bizim burada 150 arı kolonimiz var. Bu arılarla hem üretim yapıyor hem de genç zihinlere arıcılığın ne olduğu ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi aktarıyoruz. Eğitime gelen her öğrenciye bir kavanoz bal ve ‘Arkadaşım Arıcı’ kitapçığı hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz verdiğimiz bilgileri ilgiyle dinliyor, özellikle gözlem kovanı aracılığıyla arıların bitki tozlarının taşınmasındaki ve biyolojik çeşitliliğe olan katkılarını öğrenmekten büyük heyecan duyuyorlar.”

Eğitimin eğlenceli geçtiğini söyleyen 4’üncü sınıf öğrencisi Asrın Eker, “Arıların neler yaptıklarını gördük. Dans ederek yanlarına arkadaşlarını çağırdıklarını öğrendik. Polen toplayıp, polenlerden bal yapıyorlarmış. Çok eğlenceliydi” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Elif Naz Çelik ise, “Arıların nasıl bal yaptıklarını öğrendik. Arıların kendi etrafında dönüşünü öğrenmek benim için heyecan verici ve güzeldi. Konuşamıyorlar ama kendi aralarında çok güzel iletişimleri var” dedi.

Öğrencilerden Mina İregöl, “Bugün arıların nasıl iletişim kurduklarını ve nasıl dans ettiklerini öğrendik. Aynı zamanda nasıl bal yaptıklarını ve nasıl kendilerini koruyabildiklerini de öğrendik. Çok güzel duygular hissettim ve çok heyecanlandım” diye konuştu.