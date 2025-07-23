Arjantin’in ‘şok tedavisi’ iyileşme mi, sosyal felaket mi?

Arjantin, uzun yıllardır ekonomik krizlerle boğuşan bir ülke. Aralık 2023’te iktidara gelen Javier Milei, son krize karşı radikal bir “şok terapi” uygulamakta. Kendisini “anarşist kapitalist” olarak tanımlayan Milei, devleti “bir ur” olarak gördüğünü söylüyor. Devam eden görevi süresince serbest piyasalar lehine devleti küçültmek yolunda kamu harcamalarını kısmakla kalmayıp neredeyse ortadan kaldırma adımları attı. Bu yolda IMF ile 20 milyar dolarlık bir anlaşma da sağladı.

Milei önce şirketlerin karlarını yurtdışına çıkarmasını engelleyen ve Arjantinlilerin dolara erişimini sınırlayan döviz kontrol sistemi el cepo'yu kaldırdı. 2024'ün sonlarında Arjantin'deki kira süreleri ve kira artışları üzerindeki sınırları kaldırdı. Yatırımları teşvik etmek için uyguladığı yeni teşvik sistemiyle enerji, hammadde ve teknoloji gibi stratejik sektörlerde büyük yatırımlar yapan firmalara vergi ve yasal imtiyazlar sağladı. İthalat vergisini kaldırdı. Milei hükümetinin "bicicleta financiera" (finansal bisiklet) isimlendirdiği değerlenen peso ile büyük getiriler garanti eden carry trade planı da zengin Arjantinliler ve yabancı yatırımcılar tarafından alkışlanıyor.

Buzdağının yüzeyinde Arjantin ekonomisinin 2025'in ikinci çeyreğinde, deregülasyon ve kamu harcamalarındaki sert kesintilerle elde ettiği yüzde 7,6 ile son 20 yılın en güçlü büyüme hızı var. Tarım ve madencilik ön planda. Enflasyon, yok edilemedi ama Haziran 2024’teki yüzde 271,5 zirvesine göre Haziran 2025’te yüzde 39,8’de. 2023’te yüzde 5’in üzerinde olan bütçe açığının GSMH’ye oranı 2024’te yaklaşık yüzde 0,86 fazlaya döndü. Peso, IMF kredileri ve başka kaynaklardan gelen dış borçla desteklenerek yüzde 44 gibi bir yüksek seviyede yapay olarak aşırı değerli tutuluyor.

Fakat iş dünyası hiçbir Arjantin başkanından Milei’den olduğu kadar memnun olmasa da carry trade, enerji ve madencilik dışında yatırım yapmıyor.

FİNANSAL BAŞARININ KARANLIK ARKA YÜZÜ

Milei'nin keskin mali sıkılaştırması “istikrarı yeniden sağladığı” için finans piyasalarından alkış alıyor. Ancak iktisatçıların önemli bir kısmı aynı fikirde değil.

Milei'nin “cesur reform” olarak çerçevelediği plan kısa sürede sosyal güvenceleri ortadan kaldırmaya yönelik kaotik bir deney. Aşırı piyasacı Başkan Arjantin'in sağlık bütçesini reel olarak yüzde 48 oranında azalttı. Emeklilerin sağlık sigortasını kısıtladı, reçeteli ilaçlar ile özel sağlık planları üzerindeki fiyat kontrollerini kaldırdı.

Peso’nun dolar karşısında serbest bırakılması ve kamu sübvansiyonlarının bir anda kaldırılması, halk için tam anlamıyla bir fiyat şokuna yol açtı. Elektrik, doğalgaz, toplu taşıma, gıda, ilaç… Neredeyse her kalem yüzde 100’ün üzerinde zamlandı. Maaşlar yerinde sayarken, temel ihtiyaçlar lüks haline geldi. Gerçek ücretler yüzde 20-30 oranında eridi, emekliler sefalet sınırında yaşamaya başladı.

Mali revizyonun ağır bir sosyal maliyeti oldu. Yoksulluk, Aralık 2024’teki zirvesi yüzde 53'ten 2023 seviyesi olan yüzde 38-40’a düşmüş olsa da Arjantin nüfusunu etkilemeye devam ediyor. Çocuk yoksulluğu yüzde 60’lara dayandı. İşsizlik 2025'in başlarında yüzde 7,9'a ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesinde. İnşaat, imalat ve ulaştırma gibi sektörler en büyük iş kayıplarının yaşandığı sektörler olurken, birçok özel sektör ve kamu sektöründe işten çıkarılanlar kayıt dışı işlere geçti.

Sokaklardaki yardım kuyrukları, ücretsiz yemek dağıtan sivil toplum kuruluşlarına olan bağımlılık dramatik biçimde arttı. Orta sınıf hızla fakirleşti. Bütçesiz kalan üniversiteler, ilaçsız kalan hastaneler artık yeni norm. Özellikle sağlık ve eğitimde yaşanan çöküş, en kırılgan kesimleri doğrudan etkiliyor. Hükümetin “bütçede fazla verdik” açıklamalarına karşın, toplumun büyük bölümü için bu başarı, soğuk bir istatistikten ibaret kaldı.

Enflasyon yavaşladı ama bunun bedeli kaynakların orta sınıftan en zenginlere aktarılması ve eşitsizliğin artması oldu. Hızlı sanayisizleşmenin ortasında Milei politikaları daha fazla dış borç olmadan sürdürülebilir görünmüyor.

Yapay olarak güçlü tutulan peso, toplumun varlıklı küçük bir kesimine fayda sağlarken geçmiş deneyimlerden bildiğimiz üzere genellikle devalüasyon, iş kayıpları ve daha fazla eşitsizlik riski birikiyor.

Arjantin bize şunu hatırlatıyor: Ekonomi sadece rakamlardan ibaret değildir. Mali disiplin kadar insani onur, eşitlik ve adalet de önemlidir. Sayılar iyileşirken insanlar yoksullaşıyorsa, orada iyileşen bir şey yoktur.