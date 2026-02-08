Arkadaşlık, hepimizin şiiri!

Alihan Irmakkesen

Şair ve yazar Haydar Ergülen, Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkan yeni şiir kitabı Cömert Gül üzerine sorularımızı yanıtladı.

Ergülen, şiirin kişisel ve toplumsal anlamını, laiklik tartışmalarının edebiyata yansımalarını, arkadaşlık ve yoldaşlık duygusunu, geçmişle kurduğu bağı ve şiirin hayatındaki yerini anlattı.

Bir şiir kitabı daha: cömert Gül (Kırmızı Kedi Y.) Her kitabın merakla bekleniyor fakat şiirin yeri bir başka. Ergin Günçe’nin “Bir kurtuluş yok işte/Bir de bunu anladık/Biz de bir marangozuz bu gürgen ormanında” dizeleriyle iç içe düşündüm şiirin bir başka olduğunu, belki de bir kurtuluş olduğunu. Şiirin yeri bir başka mı, sence de?

Marangozluk güzel, peygamber mesleği de. Ben de şiiri kimileyin öyle düşünürüm velilere, nebilere yakışır bir yücelikte. Dünyada öyle şairler oldu, oluyor, şair ona derler. Ben o yüceliği ne hayatımda ne yazdığım şiirlerde hissetmediğim için rahatlıkla yazıp yayımlayabiliyorum. Nasılsa şiiri benden sormayacaklar! Sorumsuzluk değil, daha çok kendini bilmek gibi. Bu anlamda kişisel kurtuluş yollarımdan başlıcası şiir, toplumsal kurtuluşa hizmet ettiği de çok olmuştur, yine olsun!

Cömert Gül, ilk okumada, hem ‘toplu şiirler’ hem ‘seçilmiş şiirler’ gibi. Toplu gibi çünkü çok ‘dolu’, dolu. Seçilmiş gibi çünkü çok ‘iyi’. İçinde birbirinden şiir sekiz bölüm var: “Gül’e Şiir, Beşibiryerde, ‘Bunu Ben de Yazarım’, Şiiryazı, Tozan Alkan için 12 Şarkı, Cumhuriyet Meyhanesi, Neşen Bilir, Arkadaşlık Dağı”. Şiirlerini ‘kitaplaştırma’ konusunda tavrın ya da duygun nedir?

İddia, ısrar ve şimdi de istikrar! İddialı değil ısrarlı olduğumu söylerim şiirde, sorunu okuyunca acaba istikrarlı mı desem diye düşündüm! Bazı bölümler, Tozan Alkan’a şarkılar, Cumhuriyet Meyhanesi, 2022’de çıkan Kuşların Göğü Önünde kitabımdan sürüyor, yazabilirsem sürecek. Bundan sonraki kitabımı tek, uzun bir şiir olarak düşünüyorum, kişisel, toplumsal varoluş kapsamında bir kitap, gitmeden önce!

Bu kitapta kendini şiirin rüzgârına daha bir sere serpe bırakmış gibisin. Acı ve tatlı, ciddi ve muzip, iyi ve güzel şiirler. Orhan Veli’den mülhem, güzel şiirleri de militan şiirleri de severim, güzel militan şiirleri daha çok severim. Sen ‘militan’ şiir yazmazsın pek ama sanki bu kez, yer yer alenen militan şiirler de yazmışsın. Güzel militan şiirler. Nazım’ın “büyük kavgada/açık ve endişesiz/girdim safıma” dizeleri geçiyor içimden. Dünyanın ve ‘benim iyi ve zayıf ülkem’ dediğin ülkemizin haline bakarak, sesimizi (endişesiz) yükseltmeli, diye mi düşünüyorsun?

Şeriata karşı çıkmanın suç olduğu, hapisle cezalandırıldığı ‘laik’ bir ülkede yaşıyoruz! Şaka gibi! Nazım Hikmet’i anmışsın, ondan mülhem diyeyim ben de, “sen yazmazsan/ben yazmazsam /biz yazmazsak/nasıl çıkacağız bu karanlıktan?” ’Beka’ lafını çıkardılar, çok da kullanışlı oldu, hiçbir şey bilmeyen de beka deyince duruyor! Laiklik de bizim bekamız! Onların istedikleri düzende bize yer yok ama, laiklikte onlara da yer var! Doğal ortamında büyüdüğümüz laikliği savunmak, hatta korkarak savunmak çok acı, şiirlerin bazıları evet bu acıdan ve öfkeden kaynaklanıyor!

Bu kitabında şiir çok, şair çok. ‘Bunu Ben de Yazarım’ bölümünde sanki daha çok selam yolladığın şairler var. Bazılarını anladım, hissettim. Kitabı okuyanlar daha fazlasını anlamanın, hissetmenin keyfini duyacaklardır. ‘Beyhude Tüccar’ şiirini, örneğin, sanki Timur Selçuk’un sesiyle içimde ‘duydum’, ‘Pireli Şiir’ şarkısındaki edasıyla. Senin ‘bütün bu şiirimizi’ kucaklamaya heves eden, bence kucaklayan, sahici bir meramın var, diyebilir miyim?

Ortaokulda zorunlu din dersinde hoca hep bana namaz kıldırırdı, bir gün bunaldım, kaçtım dersten, hocaya da ‘Benden başka Müslüman yok mu?’ diye bağırıyordum kaçarken! Benden başka şairler de var! Çok iyi, büyük, hayran olduğum, nasıl yazmış diye hala şaşırdığım, olağanüstü şairler var, şiiri bu nedenle çok seviyorum öncelikle. Yaza okuya yazmaya da alıştım. Hep söylüyorum, başkaları yazdığı için, onlara bakarak yazanlardanım, Seyyidhan Kömürcü’ye bakıyorum, Oğulcan Kütük’e bakıyorum, Ceren Biber’e, Elçin Sevgi Suçin’e bakıyorum, ne güzel yazıyorlar, ne farklı şairler var dünyada diyorum, yazıyorum. Umarım şiir beni de sarıp kucaklıyordur!

Çağdaş Türkü’den “Fakültenin Önü”ne, yaşanan her şey şiir gibi mi? “Kenar mahallede bir pazar günü… konuşmalar, küfürler, çocuk çığlıkları”yla mı geçti, geçen günler? “Fakültenin yanı demirden köprü/Fakültenin önü bir sıra kavaktı” diyen Enver Gökçe sahiden yaşadı mı? Yaşadıklarımız şiir mi? Çocukluk ve arkadaşlık mı, şiir?

Edip Cansever’in, tamamını söylemeyelim artık, “hiçbir yere gitmiyor” dediği şey işte. Şiir ikinci yaşam gibi sürüyor, duruyor, bekliyor, dönüyor.Tasavvuftaki “dönüyordu” kavrayışı şiir için de söylenebilir. Yazdığım şiirlerin son zamanlarda dönmeye başladığını farkediyorum. İlk olana, eve, çocukluğa, şehre, gençliğe, gidenlere. Bir yandan da güneşe dönmesini istiyoruz şiirin kitaplar çoğaldıkça, yaşlandıkça. Galiba güneşi aramak için günebakan gibi dönüyor şiir çocukluğa değin.

Engin Turgut “Ve ben öldüm öyle küçük şeyler yüzünden” demişti, küçük şeylerin büyük şeyler olduğunu bilmenin kederiyle. Sen de zaten yazmışsın şiirinde, “Yanlışlıkla şair bile olur insan da/yanlışlıkla kötü olmaz asla!”. Bence de! Bazı kötülükler kasıtlıdır. Baş edilebilir mi?

Çoğu şeyi şiire yüklüyoruz, aşk mı, şiire bak, dert mi, şiir var, ayrılık mı, şiir ne güne duruyor, ölüm mü, şiire sığın! Şiiri yalnızca bir metin, bir söz sanatı olarak görmeyen eski usul inanış benimki biraz! Şiir yazan, okuyan kötü olmaz, ondan kötülük gelmez duygusu. Ülkenin yaşayan en büyük şairi diye anılan adama bak ama, dilinden kötülük düşmüyor, düşmedi! Benim için öylesi makbul değil, daha az iyi şair olsun, orta boy, küçük boy, sıradan şair olsun, iyi insan olsun! Dünyada hem erdemleriyle hem şiirleriyle büyük pek çok şair var, onlar, okursak, hepimize yeter! O adamın kötülüğü kasıtlı evet. 70 yıldır bu ülkede yaşayan biri olarak ne kötülük edebiyatını seviyorum ne de şiiri iyi kendisi kötü şairleri!

Şiiri hep özlediğim ve hep ‘bir başka’ bulduğum için, içten bir merakla soruyorum: Bana geldiği gibi, sana da şiirin ‘şiir gibi’, ‘eski şiirin sesiyle’ olanı daha şiir gibi… geliyor mu? Bu meraklı soruyu, cömert Gül şiirlerini tam da böyle bulduğum ve böyle sevdiğim için soruyorum.

Sanki insan çocukluğundan, gençliğinden fazla uzağa gidemiyor gibi, nasıl, hangi duygular, düşler, düşünceler, umutlarla şiire başladıysan, arkadaş, yoldaş olduysan, şiir de öyle. Nerdeyse 60 yıldır şiirle ilgiliyim, yazarım, çok okurum, izlerim, hemen her şiir anlayışına, kuşağına, hareketine açığım, demek ki şiir farklılaşsa da zaman içinde değişmeyen bir öz, çekirdek, o neyse kalıyor ya da kendini hatırlatıyor! Şiirle ilk tanıştığımız zamanın ruhu belki de, birbirimize de o tanıştırıyor, sonra da hep bizimle.

Yavrum Ergin!(Günçe) ile başladım, onunla bitireyim: “Küçük memur evlerinden/Yorgun kasabalardan/Bir koşu bayrak gibi/Ankara’ya inmiştik:/‘Şehrin meydanında ol; cuma günü saat onda.’” Kitaptaki son şiirinin, “Arkadaşlık Dağı”nın heyecanıyla soruyorum, sanki işte yarın yine buluşacakmışız gibi o meydanda, Taksim mi olur artık Kızılay mı! Ferman padişahınsa dağlar bizim mi, hâlâ?

“Arkadaşlık Dağı”, kitabın en uzun şiiri, aslında benim de, bizim de en uzun şiirimiz. Devrimci olmanın, Sosyalist olmanın da en coşkulu, en sevinçli yanlarından biri, hatta başlıcası değil mi arkadaşlık, yoldaşlık? Gençlik geçer ama arkadaşlık dipdiri kalır, o anlar gibi yaşar. Şiiri yazarken de yaşadığım buydu! ODTÜ Sosyolojiden bölüm arkadaşım, benden 2 sınıf alttaydı, sonradan sırayla ODTÜ-ÖTK bölüm temsilcilği yaptığımız, o aynı zamanda son ÖTK Başkanıydı, Doğan Tılıç’a adadım şiirimi, ama kimini yitirdiğimiz pek çok arkadaşımız da adlarıyla değil yalnızca, fedakarlıkları, sıcaklıkları, gülüşleriyle var şiirde, arkadaşlık dağını kuranlar, dağ gibi arkadaşlar!