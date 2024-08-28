Arne Slot, Liverpool’da iyi başlangıç

Premier Lig’de ilk maçına galibiyetle başladı Arne Slot, Liverpool’un 45 yaşındaki Hollandalı teknik direktörü. Futbolculuk zamanlarında etkili bir orta saha oyuncusuymuş, formasını giydiği PEC Zwolle kulübünün hocası Jan Everse, oyuncusunun fiziksel açıdan zayıf olmasına rağmen pasları, oyun zekâsı ve vizyonu sayesinde oyunculuk kariyerinde yükseldiğine inanıyor. Takım arkadaşı Bram van Polen’e göre Slot, futbolculuğunun son dönemlerinde sahada takımını kontrol eden yardımcı hoca rolünü benimsemiş. 2013’te futbolculuk kariyerinin sonunda PEC Zwolle’de teknik kadrosunda alt yapı hocası olarak çalışmış, ardından Cambuur kulübünde Henk de Jong'un yardımcılığına getirilmiş. Hocalık kariyerinde parlayışı Feyenoord zamanları, 2021-24 arasında kulüpte şampiyonluk yaşarken kulüp tarihini bilenler Arne Slot'u Feyenoord tarihindeki en iyi teknik direktörlerden biri olarak tanımlıyor, genç oyuncuları geliştirmesi, seyir zevki yüksek, hücuma yönelik, çekici futbol anlayışı artıları.

Ağustos ayının son Pazar’ında, lige galibiyetle başlayan iki takım Anfield Stadı’nda karşı karşıya. Yaz dedik madem, şairi hatırlamadan geçmeyelim: “Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır artık, mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan, her şeye iyi gelen zaman, sizi kanatır.” Futbola dönersek, Liverpool’un kazanması durumunda Arne Slot, 1990’ların başında Graeme Souness’ten bu yana ilk iki lig maçını kazanan Liverpool teknik direktörü olacak. Brentford’un rakibi karşısında bahtı kapalı, son altı lig maçından sadece birini kazanırken dört maçta sahadan puansız ayrıldılar. Liverpool, Brentford’a karşı evinde oynadığı son beş maçın hepsini gol yemeden kazandı; bu seri 1939’a kadar uzanıyor. Ayrıca evinde kral takımlardan olan Liverpool, ligde sahasında oynadığı son 61 maçın sadece ikisini kaybetti (46G 13B), 2015'ten bu yana sezonun açılış ayında Anfield’de yenilmedi, en son yenilgisi West Ham’a karşı 0-3’lük skorla.

Ev sahibi Liverpool 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Alisson, savunmada Robertson, Van Dijk, Konate, Alexander-Arnold, orta sahada Mac Allister, Gravenberch, ileri uçta Diaz, Szoboszlai, Salah, önlerinde golcüleri Jota. Misafir Brentford 4-3-3 dizilişinde, kalede Flekken, savunmada Ajer, Pinnock, Collins, Rasmussen, orta sahada Norgaard, Janelt, Jensen, ileri uçta Mbeumo, Lewis-Potter, Wissa. İlk bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyor Liverpool, Brentford savunmadan çabuk toplarla solda Wissa’yı kaçırarak çıkıyor. 6’da Wissa’nın rakip savunma arkasına sarkıp kestiği topa kimse dokunamıyor, golcüleri Toney sezonun ikinci maçında da kadroda yer almıyor. 10. dakikada sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Liverpool, akabinde Brentford’un soldan kullandığı kornerde golü bulan ev sahibi oluyor. Brentford savunmasının eksik yakalandığı kontratakta Jota’nın pasında Diaz enfes vuruyor, 13’te öne geçiyor ev sahibi. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Brentford, ancak savunmada zaman zaman eksik yakalanıyorlar. 19’da ikinci gole yaklaşıyor Liverpool, Diaz’ın pasında Roberston’un sol çaprazdan vuruşunu köşeden çeliyor Flekken, ev sahibi topu çabuk çevirdiği, pas trafiği yarattığı anlarda pozisyonlar buluyor. 21’de Brentford ceza sahasında Alekander-Arnold’un enfes pasında isabetsiz vuruyor Salah, ilk 20 dakikada topa sahip olma oranları yüzde 60. 27’de sağ çaprazdan kullandıkları duran topta Alexander-Arnold isabetsiz vuruyor, akabinde maçın ilk sarı kartını gören Liverpool’da Szoboszlai. 31’de sol çaprazdan kullandığı duran topta Norgaard demarke pozisyonda kafayı isabetsiz vuruyor, misafir adına net gol şansı. Kaçan golden sonra baskıyı kuruyor Brentford, Liverpool savunmadan çıkmakta zorlanıyor. 38’de Liverpool’da sarı kartı gören Gravenberch. Akabinde Brentford’da sarı kartı gören Norgaard. 41’de Liverpool atağında, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Alexander-Arnold’un vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıkıyor, devrenin son bölümünde iki takım da gol arıyor. 45’te Brentford’da sarı kartı gören Jensen. Liverpool’un topa yüzde 55 oranında sahip olduğu, iki takımın da rakip kaleyi 5 kez yokladığı devre ev sahibinin üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Liverpool atağında Jota’nın ortasında Roberston’un kafa vuruşunda sol köşede gole izin vermiyor Flekken, devreye iki takım da yüksek tempoda başlıyor. 51’de Brentford atağında Mbeumo’nun vuruşu rakip savunmadan kornere çıkıyor. 54’te Liverpool atağında Alexander-Arnold’un sağdan ortası Flekken’de kalıyor, hücum merkezinde zaman zaman eksik kalıyorlar. 56’da Brentford beraberliğe yaklaşıyor, Jensen’in ortasında Collins’in kafa vuruşunu çizgide çeliyor Alisson, Liverpool hava toplarında rakibe pozisyonlar veriyor. 58’de gole yaklaşıyor Liverpool, Mac Allister’iın başlattığı atakta Alexander-Arnold’un pasında Jota’nın vuruşu savunmadan kornere çıkıyor. 61’de soldan kullandıkları kornerde direkleri geçemiyorlar, akabinde Konate’nin kafa vuruşu Flekken’de kalıyor. 64’te Salah’ın rakip savunmayı geçip verdiği pasta Diaz’ın köşeye giden vuruşunu enfes çıkartıyor Flekken, akabinde Brentford’da Jensen ve Lewis-Potter yerlerini Carvalho ve Damsgaard’a bırakıyor. 68’de Liverpool atağında Szoboszlai’nin pasında Salah’ın vuruşu Flekken’de kalıyor, baskıyı artırıyor kırmızılı takım. 70’te fark ikiye çıkıyor, Carvalho savunmadan çıkarken kaptırıyor, Diaz’ın çapraz pasını enfes bitiren Salah, kariyerindeki 157. Premier Lig golünü kaydediyor. 72’de Liverpool’da Jota, Diaz, Alexander-Arnold yerlerini Nunez, Gakpo ve Bradley’e bırakıyor. Brenford’da iki değişiklik, Wissa’nın yerine Schade, Janelt’in yerine Onyeka sahada. Son bölümde ataklarını sıklaştırıyor Liverpool, 81’de Gakpo’nun savunmaya çarpan enfes vuruşunda direkler gole izin vermiyor. 83’te Liverpool’da Salah’ın yerini Elliott alıyor. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca Liverpool 2-0 kazanırken hocası Arne Slot Premier Lig serüvenine iki galibiyetle başlıyor. Maçın adamı gol ve asistle Luis Diaz. 2022 senesinde Porto’dan transfer edilen golcü Liverpool’da 100. maçında parladı.