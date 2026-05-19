Arsenal: 22 sene sonra şampiyonluğa bir maç kala

Nisan ortasında geçirdiğim ameliyat nedeniyle yazılardan, Ada futbolundan uzak kaldım. Şimdi dönüş zamanı, zor süreçte arayan, soran tüm dostlara teşekkür ederim.

Perdelerini 1992-93 sezonunda açan Premier Lig tarihinde bu sezona kadar dokuz kez ligi ikinci sırada tamamladı Arsenal, ligin rekoru. Kuzey Londra'nın ‘Topçuları’ son üç sezonda zirveyi zorladılar ancak ikinci sırayla yetinmek zorunda kaldılar. Bu sezon bitime iki kala şampiyonluk kupasına çok yakınlar, evlerinde oynadıkları Burnley maçı vesilesiyle hal ve gidişlerine naçizane bir bakış.

Sir Alex Ferguson’un vakti zamanındaki yorumu muhtemel bu sezon Arsenal’in başarısının özeti. ‘İyi hücum maç, iyi savunma şampiyonluk kazandırır’ buyurmuş Manchester United efsanesi. 36 maçta kalelerinde sadece 26 gol gördüler, ligin en iyi savunma karnesi. Günümüzde muhtemel dünyanın en iyi kalecisi David Raya ve önündeki dörtlü savunma bu sezon ligde 18 maçta kalesini gole kapatırken 2021-22 sezonundan beri 67 maçta kalesinde gol görmedi.

O sürede 59 maçta kalesini gole kapatan Liverpool kalecisi Alisson ikinci sırada. Ancak bu sezon tel tel döküldü geçen sezonun şampiyonu, kalelerinde gördükleri gol sayısı Arsenal’in iki katı (52), sanırım gelecek sezon Liverpool’da başta teknik direktör olmak üzere köklü değişim şart.

Maça dönersek, Arsenal Premier Lig'de Burnley karşısında oynadığı 19 maçın 14’ünü kazanırken sadece bir maç kaybetti; o yenilgi evinde 2020 senesinin aralık ayında geldi. Burnley o maçlarda toplamda dokuz gol kaydederken, aynı maçta birden fazla gol sevinci yaşamadı.

Bordo mavililer Ada futbolunun öz asansör takımlarından, 2010-16 arasında üç kez küme düşüp üç kez döndüler Premier Lig’e. 2016-22 arası düşmeden geçirdikleri sezonlar. 2022’de düştüler, ertesi sezon Championship’i şampiyon bitirip, 2023-24 sezonunda Premier Lig’de mücadele ettiler, ancak 2024 Mayıs’ında bir kez daha Championship’e düştüler. Geçen sezon Premier Lig’e yükselen takım bir sezonda daha kalıcı olamıyordu.

Ev sahibi Arsenal 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Raya, savunmada Calafiori, Gabriel, Saliba, Mosquera, orta sahada Odegaard, Rice, ileri uçta Trossard, Eze, Saka, önlerinde gol umutları Havertz. Misafir Burnley aynı dizilişte; kalede Weiss, savunmada Walker, Tuanzebe, Esteve, Pires, orta sahada Ugochukwu, Florentino, ileri uçta Tchaouna, Mejbri, Anthony, önlerinde golcüleri Flemming. Henüz 2. dakikada Burnley’nin arka arkaya kullandığı iki kornerden sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor Arsenal, 3. bölgede ataklara yön veren oyuncuları Odegaard. 11’de gole yaklaşıyorlar, Rice’in soldan kullandığı duran topta Gabriel müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor. 14’te sağdan kullandıkları kornerin devamında Saka’nın enfes pasını yakın mesafeden gole çeviremiyor Havertz, kaçan fırsata hayıflanıyor ev sahibi tribünler. Akabinde Trossard’ın sol çaprazdan yerden vuruşunda direkler gole izin vermiyor, misafir takım adına şans anı.

İlk 15 dakikada topa yüzde 78 oranında sahip ev sahibi takım halinde kapanan rakibi karşısında boşluk bulmakta zorlanıyor. 28’de ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor Burnley, rakip savunmanın az adamla yakalandığı pozisyonda Tchaouna sağdan ceza sahasına enfes kesiyor, Mejbri müsait pozisyondan yararlanamıyor. Akabinde Gabriel’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı görüyor 28 numara.

35’te maçın kırılma anı, Arsenal atağında Pires’in ceza sahası içinde Saka’ya müdahalesi penaltıya yakın, ancak VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, ev sahibi tribünler karardan hoşnutsuz, pozisyon tartışmaya açık. 37’de aradıkları golü buluyorlar, Saka’nın sağdan kullandığı kornerde Havertz rakip savunmanın üzerinden kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor, pozisyonda Burnley savunması adam markajında hatalı.

Arsenal’in topa yüzde 75 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yokladığı iki dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor. Bukayo Saka, Thierry Henry ve Dennis Bergkamp'ın ardından Arsenal formasıyla hem 50'den fazla Premier Lig golü atan, 50'den fazla asist yapan üçüncü oyuncu olması kayda değer.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devrenin ilk bölümünde tedirgin Arsenal skoru koruma telaşında gereksiz top kayıpları yapıyor.

52’de Eze’nin kaptırdığı topta Anthony soldan isabetsiz vuruyor, Burnley 3.bölgeye kalabalık çıktığı anlarda rakip savunmayı zorluyor. İki dakika sonra ikinci gole yaklaşıyor ev sahibi, Mosquera rakip ceza sahasına enfes kesiyor, Eze’nin vuruşunda direkler gole izin vermiyor. 60’tan sonra oyunda kontrolü kaybeden Arsenal, aceleci paslarla top kayıpları yaparken tribünlerde tedirginlik artıyor.

68’de Havertz’in rakibe sert müdahalesi kırmızı karta yakın, pozisyona sarı kart çıkıyor, karar tartışmaya açık. 71’de Burnley’de Mejbri ve Ugochukwu yerlerini Amdouni ve Laurent’e bırakıyor. İki dakika sonra ev sahibinde üç değişiklik, Havertz, Eze ve Calafiori’nin yerlerine Lewis-Skelly, Gyokeres ve Hincapie sahada. Son bölümde ev sahibinin tedirginliği ve düşük tempoda skoru koruma çabası devrenin özeti, 7 dakika uzatılan maçı tek golle kazanırken şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıyorlar. Takımın konsantrasyonuna, oyuna odaklanmasına, savunma düzenine ve prensiplerine bağlı kalma yeteneklerine hayran kalmamak elde değil, modern futbolda bir takımın 1-0'lık galibiyetleri bu şekilde koruyabilmesi her ne kadar sevdalıları adına endişe verici olsa da takdire şayan. Velhasıl bir maçta daha kalesini gole kapatan Arsenal hedefe bir adım daha yaklaştı. İlk yarıda iyi oynadılar, ikinci yarıda skoru korudular.

90 dakika boyunca rakip kaleyi sadece üç kez bulmaları sevdalıları adına düşündürücü. Burnley'e gelince, gol bölgesinde yeterli kalitesi bulunmayan takım rakibi zorlayamadı. Kasım ayından beri 19. sırada yer alan takım son beş sezonda üçüncü kez Premier Lig'den düştü ve Scott Parker'ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışındalar. Son 27 lig maçından sadece birini kazanan Burnley, tüm sezon boyunca deplasmanda sadece iki galibiyet elde edebildi. Premier Lig’e Nisan ortasında veda eden takımın hedefi gelecek sezon bıraktığı yere dönmek.