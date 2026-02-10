Arsenal, şampiyonluk yarışında dolu dizgin

Premier Lig’de geçen hafta sonu oynanan maçlarda Aston Villa evinde Brentford’a yenilerek üst üste ikinci iç saha mağlubiyetini alıyor, Manchester City ise Tottenham deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçı 2-2 tamamlayarak bir puanla yetinmek zorunda kalırken şampiyonluk yarışında önemli iki puan kaybediyordu. O maçta takım halinde rakipten iki kilometre daha fazla koştular (116.51), rakip kaleyi 15 kez yokladılar ama savunmada önemli hatalar yaptılar. Guardiola’nın takımının savunma zaafları, dikkatsizliği, özgüven eksikliği bu sezon yaşadıkları puan kayıplarının temel nedenleri, düzelir mi zaman gösterir. Tottenham karşısında Dominic Solanke'nin enfes "akrep vuruşu" ile 20 dakika kala skoru eşitlediği an, devasa Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki tezahüratlar kulakları sağır edecek kadar yüksekti. Altı kilometre ötede, Arsenal'in Kuzey Londra'daki bölgesinde ise o gol en az Tottenham Stadı’ndaki kadar büyük sevinçle karşılandı. Sevilmeyen komşu City’den puan kaparken, Arsenal’in zirvede puan farkını altı puana çıkarmasına yardım etmişti.

Yağmurun hiç dinmediği bir Londra gününde, bu sezon şampiyonluğun açık ara favorisi Arsenal evinde Sunderland karşısında. Öğlen saatlerinde Emirates Stadı’na uzanan üç kilometrelik Holloway Caddesi’nde kırmızı beyaz renklere bürünmüş Arsenal sevdalıları stada akın ediyor, maça ilgi büyük. Arsenal, Kasım 1983'te Highbury'de aldığı 2-1'lik mağlubiyetten bu yana Sunderland'e karşı evinde oynadığı son 18 lig maçında yenilgi almadı (13 galibiyet, 5 beraberlik). Misafir takımın Arsenal karşısında yüzü gülmüyor, rakip karşısında son 28 lig maçının sadece birini kazanırken 17 mağlubiyet aldılar.

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde; kalede Raya, savunmada Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, orta sahada Havertz, Zubimendi, Rice, ileri uçta Madueke, Jesus, Trossard. Misafir Sunderland 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Roefs, savunmada Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, önlerinde Sadiki, Diarra, orta sahada Hume, Le Fee, Talbi, önlerinde gol umutları Brobbey. Henüz ilk dakikada gole yaklaşıyor kırmızı beyaz formalı Arsenal, soldan Trossard’ın ortaladığı topta Havertz’in müsait pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz. Açılış dakikalarında geniş alanları kullanarak oyunu rakip sahaya yıkıyor ev sahibi, mavi beyaz formalı Sunderland takım halinde savunmada. 8’de ilk atağında tehlike yaratıyor Sunderland, orta sahadan kullandıkları, Raya’nın kontrol edemediği duran topta Ballard’ın vuruşu Havertz’den dönüyor, maçın önemli pozisyonlarından. İlk 15 dakikada topa yüzde 66 oranında sahip Arsenal rakip kaleyi iki kez yoklarken sağda Madueke ve Timber etkili oyuncuları. Savunmayı kalabalık tutup tempoyu düşürmeye çalışan rakibi karşısında yan toplardan pozisyon üretmeye çalışıyorlar, Sunderland savunmasının sağında Mukiele yerinde müdahaleleri ve çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 23’te arka arkaya kullandığı iki kornerde rakibin uzun savunmasını geçemiyor Arsenal, bu sezon ligde kornerlerden en çok gol atan takım (14), bir sezonda en çok korner golü atan takım rekoruna (1992-93'te Oldham, 2016-17'de West Brom ve 2023-24'te Arsenal) sadece iki gol uzaklıkta. 25’te Arsenal savunmasında sarı kartı gören Saliba. 30’da Arsenal atağında Rice’in vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler, o dakikaya kadar rakip kaleyi dört kez yokluyorlar. 38’de soldan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor Sunderland, akabinde sarı kartı gören Diarra. Devrenin bitimine yakın Brobbey, Zubimendi’ye sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu, pozisyon kırmızıya yakın. 42’de aradığı golü buluyor Arsenal, Trossard’ın pasında Zubimendi’nin sol çaprazdan yerden sert vuruşu direkten ağlarla buluşurken ev sahibi tribünler yıkılıyor. Arsenal’in topa yüzde 49 oranında sahip olduğu, rakip ceza sahasında topla 15 kez buluşurken, kaleyi dokuz kez yokladığı dört dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye 3. bölgeye kalabalık çıkarak başlıyor misafir takım, 49’da gole yaklaşıyorlar. Sadiki’nin pasında Talbi’nin sol çaprazdan vuruşunu uzanarak iki hamlede çeliyor Raya, maçın muhtemel kırılma anlarından. Devreye durgun başlayan rakibi karşısında 2. bölgeyi çabuk geçerek pozisyon üretmeye çalışıyor Sunderland, solda Talbi gole yakın oyuncuları. 20 yaşındaki Belçika doğumlu kanat oyuncusu 2025 yazında Club Brugge’dan 16 milyon sterlin bedelle takıma katıldı, Fas Milli Takımı’nda forma giyiyor. 60’ta Arsenal’de Madueke ve Jesus yerlerini Martinelli ve Gyökeres’e bırakıyor. Devrenin ilk bölümünde gole daha yakın görünen Sunderland’da 65’te Talbi’nin yerini Mundle alıyor. 66’da fark ikiye çıkıyor, Arsenal’in soldan Trossard ila başlattıığı atakta Havertz’in pasını ceza sahasında yerden sert vuruşla ağlara gönderen Gyökeres, skor 2-0’a geliyor. Bu maç öncesinde ligde kaydettiği altı golün dördünün ligin yeni takımlara karşı gelmiş olması, o maçlarda altı vuruştan dört gol bulması kayda değer (Leeds'e karşı 3, Burnley'e karşı 1). Golden sonra Arsenal’de Calafiori ve Havertz yerlerie Hincapie ve Eze sahada. Oyuna girdikten hemen sonra 3. gole yaklaşıyor Eze, 74’te Rice’in pasında sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarda. Son bölümde farkı azaltmak için 3. bölgeye kalabalık çıkan rakibi karşısında çabuk ataklarla gol arıyorlar, 84’te Rice’ın soldan kullandığı kornerde Trossard yakın mesafeden gol vuruşunu yapamıyor. Akabinde Sunderland’da Brobbey’nin yerini Isidor alıyor. Arsenal’de Trossard yerini Norgaard’a bırakıyor. Altı dakika uzatılan maçın 3. uzatma dakikasında 3. golü buluyorlar, rakip savunmanın geride eksik yakalandığı pozisyonda Martinelli’nin orta sahadan taşıdığı topta yakın mesafeden gol vuruşunu yapan Gyökeres, skor 3-0’a geliyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 golle 3 puanı kapan Arsenal maç fazlasıyla puan farkını dokuza çıkartırken şampiyonluk yarışında dolu dizgin hedefe koşuyor. Bu sezon ligde 25 maçta kalelerinde sadece 17 gol görürken 49 gol kaydettiler, evlerinde 12 maçın 9’unu kazandılar, iç sahada Arteta’nın takımından daha fazla puan kazanan takım yok, haliyle sahanın iki ucunda ligin en iyi takımı. En son 2003 senesinde şampiyonluk yaşadılar, son üç sezonu 2. sırada bitiren takımda bu sezon hasret bitecek gibi görünüyor.