Arsenal, zirvede rakipsiz

Dönelim futbola, Ekim’in son Pazar’ında ilk sekiz maçtan 19 puan çıkaran, en yakın rakibine üç puan fark atan Arsenal evinde Crystal Palace karşısında. Emirates Stadı bir maçta daha tıka basa dolu, bu sezon beklenti büyük, son 20 senenin muhtemel en kaliteli kadrosuna sahip takım Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e fark atarken futbolu büyülüyordu. Takımın parlayanı Declan Rice, 2023'te West Ham'dan Arsenal'e 105 milyon sterlin karşılığında transfer olduğunda defansif orta saha rolündeydi. İlerleyen zamanlarda 3. bölgeye daha çok çıkmaya başlayan 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon 9 gol ve 10 asistle kariyerinin en iyi gol katkısı sezonunu geçirdi. Bu sezon karnesi daha etkileyici, toplam top taşıma (147), rakip ceza sahasına atılan paslar (57) ve yaratılan pozisyonlar (Bukayo Saka ile 13'te eşit) kategorilerinde takımın parlayanlarından.

Maça dönersek, Arsenal, rakibe karşı son altı lig maçının beşini kazandı, tek istisna geçen sezon alınan 2-2'lik beraberlikti. Palace’ın, Arsenal deplasman karnesi zayıf, rakibe karşı son 14 deplasman lig maçının sadece birini kazanabildiler (5B, 8M), tek galibiyet Roy Hodgson yönetiminde Nisan 2019'da 3-2’lik skorla gelmişti. Arsenal evinde zor kaybeden takımlardan, lige zirvede başladığı 70 iç saha maçının sadece ikisini kaybettiler (5G, 16B). ‘Topçular’ın bu sezon savunması yıkılmaz kale misali, sekiz maç sonunda kalesinde sadece üç gol görürken West Ham ve Fulham karşısında oynadıkları son iki maçta rakiplerin kaleyi bulan vuruşu bulunmuyordu. 1998-99 sezonundaki ilk sekiz maçın beşinde kalesini gole kapatan takımın o sezondan sonra en başarılı sezonu. Takımın en önemli silahı duran toplar, bu sezon duran toplardan 10 gol bulurken sekiz maçın altısında duran toptan gol atmayı başardılar. Ancak Palace zor rakip, bu sezon ligde rakip kaleye isabetli şut (43), gol beklentisi (17,4) ve gol pozisyonu yaratma (33) kategorilerinde lider konumda.

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde; kalede Raya, savunmada Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, orta sahada Eze, Zubimendi, Rice, ileri uçta Saka, Gyökeres, Trossard. Misafir Palace 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Henderson, savunmada Richards, Lacroix, Guehi, orta sahada Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, ileri uçta Sarr, Pino, önlerinde golcüleri Mateta. İlk bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyor kırmızı beyaz Arsenal, sağda Timber, Saka’ya yakın, Odegaard’ın yokluğunda Eze oyun kurucu görevinde. 9’da sağdan kullandığı ilk kornerinde pozisyon üretemiyor Palace, golcüleri Mateta sekiz maçta beş golle gol krallığı sıralamasında 4. sırada. İlk 15 dakikada Arsenal topa yüzde 83 oranında sahip olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlanıyor; sağda Saka, Palace savunmasının solundaki Mitchell’in yakın markajında. 15. dakikadan sonra oyunda tempo düşüyor, topu yavaş çeviren rakibi karşısında üçlü savunmayla geride boşluk bırakmıyor Palace, Arsenal’in sol kanadında çabukluğuyla etkili Martinelli’nin ilk 11’de başlamaması tartışmaya açık. 30’da Rice’ın soldan kullandığı duran toptan sonuç alamıyorlar, ilk 30 dakikanın sonunda Arsenal rakip ceza sahasında topa iki kez buluşurken rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 33’te rakip kaleyi bulan ilk vuruşunu kaydediyor Arsenal, Gyökeres’in başlattığı atakta Rice’ın pasında Trossard’ın sağ çaprazdan yerden vuruşu kaleci Henderson’da kalıyor. 39’da hayat buluyor ev sahibi, Rice’in sağdan kullandığı duran topta Gabriel kafayla indiriyor, Eze ceza sahasında akrobatik voleyle topu sağ köşeden ağlara gönderen oyuncu, gol haftanın golüne aday. 44’te Rice’in kullandığı duran top sonrasında Eze uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, Arsenal’ın topa yüzde 66 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç kez yokladığı iki dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Arsenal savunmasında Saliba’nın yerine Mosquera sahada. İlk bölümde beraberliği yakalama adına 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Palace, ancak gole yaklaşan Arsenal oluyor. 50’de Rice’ın kullandığı duran topta Gabriel’in kafa vuruşunda direkler gole izin vermiyor, dönen topta Rice’ın vuruşunu Henderson çıkartırken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. 58’de ikinci gole yaklaşıyorlar, Gabriel’in rakip savunma arkasına pasında Trossard’ın soldan kestiği topa Saka’dan önce Palace savunmasında Lacroix müdahale ediyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. 59’da Palace forvet hattında Pino yerini Nketiah’a bırakıyor. Geriye düştükten sonra rakibini 2. bölgede karşılayan, savunma-hücum arasında bocalayan misafir takım pozisyon üretmekte zorlanıyor; 65’e kadar rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. Arsenal rakip ceza sahasında topla 17 kez buluşurken, Palace 3’te kalıyor. 65’te Arsenal’in etkili oyuncusu, kaptanları Saka’nın yerine Martinelli sahada. 68’de Arsenal atağında Rice’ın ortasında Gyökeres’in kafa vuruşu isabetsiz, akabinde Palace orta sahasında Kamada’nın yerini Hughes alıyor. Son bölümde topa daha çok sahip olan Palace rakip yarı sahaya yerleşiyor, 79’da Nketiah’nın soldan ortasında Mateta’dan önce topa müdahale eden Gabriel tehlikeyi önlüyor. 82’de Arsenal’de Calafiori ve Rice yerlerini Hincapie ve Merino’ya bırakıyor. 89’da Eze’nin yerini Lewis-Skelly alıyor. 90’da soldan arka arkaya kullandıkları iki kornerden sonuç alamıyorlar, altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 60.103 taraftarın şahitliğinde topa yüzde 61 oranında sahip olan, rakip kaleyi 10 kez yoklayan Arsenal 1-0 kazanıp en yakın rakibi Bournemouth ile puan farkını dörde çıkartıyor. Tüm kupalarda 10 maçtır yenilmiyorlar, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde arka arkaya yedi maç kazandılar, Liverpool ve Manchester City’nin hüsran yaşadığı hafta sonunda zirvede rakipsizler.

Maçın adamı: Eberechi Eze